Kakav napad! Zvezdina četiri golgetera - 81 gol tokom jeseni

Slatke muke za Vladana Milojevića na startu pripremnog perioda

Crvena zvezda je tokom jesenjeg dela sezone u Superligi postigla 55 golova, a kako god bude izgledala navala lidera šampionata na proleće, utisak je da tim Vladana Milojevića ne bi smeo da ima problema sa efikasnošću u nastavku sezone.

Strateg crveno-belih je na početak priprema pozvao četvoricu napadača koja su tokom protekle jeseni zajedno postigla 81 gol. Trojica vodećih golgetera Superlige Aleksandar Pešić (17 golova), Milan Pavkov (16) i Ričmond Boaći (15) zajedno su postigla 48 golova, Pavkov doduše u dresu Radničkog iz Niša, a kada se njihovom golgeterskom učunku pridoda i supertalentovani Dejan Joveljić, strelac 33 gola u Omladinskoj ligi Srbije, dolazi se do fantastične cifre.

Milojević nije imao nikakvu dilemu prilikom sastavljanja spiska najisturenijih igrača, pa će imati slatke muke tokom pripremnog perioda, iako je za očekivati da do kraja prelaznog roka crveno-bele napusti Ričmond Boaći. Takođe, pominjala se opcija da na pozajmicu u neki superligaški tim ode Dejan Joveljić, najverovatnije Rad, dok bi do kraja sedmice redove Beograđana trebalo da pojača napadač Olimpijakosa Ben.

"Ulazimo sa starim snagama, jači nego letos. Trener Milojević ima samo dve želje, radimo da ih do nedelje ispunimo. Ostale nećemo da dovodimo, dok neke ne prodamo. Milojević ne voli da gomila igrače na istoj poziciji. Nikada nismo pominjali imena", rekao je danas generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić.

Dolazak Bena će osvežiti navalu crveno-belih. Tamnoputi napadač je više „lažna devetka“ nago klasični špic, ali će se i pored toga napraviti ozbiljna gužva u ofanzivi Crvene zvezde. Milan Pavkov je igrama i golovima u dresu Nišlija zaslužio drugu šansu i biće izuzetno motivisan da ovoga puta ubedi Vladana Milojevića da je zaslužio određenu minutažu u crveno-belom dresu, dok je Aleksandar Pešić već viđeni naslednik Ričmonda Boaćija u startnoj postavi Zvezde.

„Jako sam srećan što sam se vratio u Crvenu zvezdu. U jesenjem delu šampionata sam na pozajmici odradio odličnu polusezonu i nadam se da ću se dobro pripremiti pa da i u Crvenoj zvezdi zabeležim što veću minutažu. Mislim da sam zaslužio svoju šansu. Svakom mladom igraču je izuzetno važno da igra, da ima veliku minutažu. Zato smatram da je odluka da odem u Radnički na pozajmicu bila dobra, tamo sam dobio šansu da igram i izuzetno sam zahvalan na tome“, rekao je Pavkov.

Posle redovnih testiranja, Zvezdini fudbaleri će u nedelju, 14. januara, otputovati na Kipar gde će odraditi prvu fazu priprema. Druga faza biće održana u Antaliji, i trajaće duže - od 26. januara do 8. februara. Prva utakmica biće odigrana 28. januara, a protivnik će biti Dinamo Brest. Prvog dana februara, Zvezda će odmeriti snage sa Amkarom. Tri dana kasnije, 4. februara, protivnik će biti Ujpešt Doža, a generalnu probu pred utakmicu sa CSKA iz Moskve u 1/16 finala Lige Evrope crveno-beli imaće 7. februara protiv Zenita.

