Kako bez generala na Armiju?

Crveno-beli silno oslabljeni traže čudo u Megasport Areni

Veličina slova A A A

Crvena zvezda je na noge moskovskoj Armiji stigla bez glavnog generala Stefana Jovića, koji je ostao u Beogradu kako bi pokušao da zaleči povredu leđa, a ako se na to doda i već duže odsustvo Nemanje Dangubića, jasno je da će crveno-beli u okršaju sa aktuelnim prvakom (19.00, TV Sportklub 1) biti portpuno desetkovani. Ipak, to ne znači da je srpski šampion sa belom zastavom stigao u glavni grad Rusije, ali će mu biti izuzetno teško parira najboljoj ekipi Starog kontinenta.

Teško bi bilo i sa potpuno zdravim Jovićem, što je svakako dobro znao i Dejan Radonjić, koji je verovatno procenio da bi bilo najbolje glavnog igrača odmoriti i pripremiti za odlučujuće mečeve u borbi za plasman u četvrtfinale Evrolige, ali i finalni turnir Kupa Radivoja Koraća.

CSKA je konačno skupio redove i polako kreće sa podizanjem forme pred samu završnicu Evrolige. Teodosić se protiv Saratova našao na terenu posle povrede, a očekuje se i da protiv crveno-belih dobije značajnu minutažu i pokuša ekspresno da se vrati u pravi ritam. On i De Kolo bi mogli ozbiljno da kazne Jovićev izostanak, mada će kao i u utakmici u Beogradu biti pod posebnom prismotrom Čarlsa Dženkinsa i Branka Lazića, koji će pokušati da njihov učinak ponovo učine mizernim, ali će to daleko teže ići u Megasport Areni.

POGLEDAJTE KVOTE ZA OVAJ MEČ

Crveno-beli su doživeli veliko emotivno pražnjenje u večitom derbiju protiv Partizana, gde ih je potpuno poremetila nervoza i žustrina rivala, ali verovatno i dodatno motivisala pred ovaj, ali i neke naredne mečeve. Osnovna prednost Radonjićevog tima u ovom meču biće potpuna rasterećenost, kao i činjenica da će nakon njega uslediti dvonedeljna pauza u Evroligi.

„Želim da pružimo dobru utamicu protiv jednog od najboljih timova u Evropi, pa ćemo videti za šta će to biti dovoljno. Svesni smo da ulazimo u ovu utakmicu posle dva poraza, ali tek smo na polovini sezone, najvažnije tek sledi, i očekujem da kao tim napredujemo i budemo dobri kada to bude bilo najvažnije. Svi žele da dobiju svaku utakmicu, ali u realnom svetu to ne ide tako, zato je najbolje kada učite iz svojih grešaka, nakon poraza", rekao je Čarls Dženkins uoči utakmice u Moskvi.

Armejci se sa Real Maridom, Olimpijakosom i Fenerbahčeom bore za što bolje pozicije pred plej-of, pa i motiv sigurno neće izostajati. Zvezda je pred kraj prošle godine na svom parketu konačno srušila slavnog rivala, ali na njegovom terenu još uvek nije osetila slast trijumfa. Ovoga puta joj mnogi ne daju nikakve šanse za trijumf, ali možda je upravo to prilika koju bi srpski šampion mogao da iskoristi i još jednom pokaže da za ovaj tim u ovoj sezoni ništa nije nemoguće.

„Zvezda igra veoma agresivno, posebno u odbrani, pa za svakog tim predstavlja komplikovanog protivnika. Već su pobedili sve velike klubove u Evroligi, umeli su da slave i na strani, eto nedavno su savladali i Makabi i Baskoniju", rekao je prvotimac Moskovljana Semen Atnonov.

Koliko je CSKA silan na svom terenu pokazuje i činjenica da ga je u posledjih godinu dana na njegovom terenu srušio samo Fenerbahče i to ove sezone posle produžetaka. Moskovljani su najbolji napadački tim u Evroligi, prosečno postižu 86,7 poena po meču, ali su kod kuće još ubojitiji sa 91,4 ubačenih poena u koš rivala. Ipak, sastav Dimitrisa Itudisa nasuprot sebe će imati najbolji defanzovni tim u sezoni, čija bi odbrana bila još čvršća sa Jovićem i Dangubićem. Crveno-beli su dosadašnjoj 21 utakmici prosečno primali 73,3 poena i ukoliko protivnika uspeju da spuste na približan košgeterski učinak biće na korak od čuda. Upravo je čudo to što je večeras potrebno Radonjićevom timu u Megasport Areni.

(FOTO: Star Sport)