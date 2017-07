Kako bi izgledali timovi superligaša da nisu prodavali pet godina (GRAFIKA)

U susret novoj sezoni redakcija MOZZART Sporta napravila malo istraživanje

Veličina slova A A A

Utakmicom u Novom Sadu između Vojvodine i Čukaričkog (20 časova) večeras startuje nova sezona u Superligi Srbije. Još uvek okupirani nastupima večitih na međunarodnoj sceni tokom nedelje, jedva da smo i primetili da posle ravno dva meseca pauze kreću nadmetanja u elitnom rangu srpskog fudbala. Jednostavno, cela atmosfera među superligašima je tiha, učmala...

Teško da ćemo ove sezone gledati drugačiju priču u odnosu na neke ranije. Rak-rana domaćeg fudbala su i dalje finansije, i mi nismo izmislili toplu vodu kada to konstatujemo. Uslovi za mlade igrače su generalno loši, a i ono malo talentovene dece što nije dospelo do Zvezde ili Partizana, gleda da se domogne inostranstva, makar to bio Azerbejdžan ili Kazahstan.

A kakva bi Superliga počela danas da naši klubovi elitnog ranga imaju bar malo više para?

I to ne da kupuju fudbalere iz inostranstva, već samo da mogu zadrže svoju decu. Da su u situaciji da samo pet godina mogu da zadrže najtalentovanije i najkvalitetnije, sastavi mnogih superligaša bili bi sigurno mnogo snažniji, pa i Zvezda i Partizan teško da bi mogli da računaju na večitu borbu za titulu. Opasno bi im zapretili Vojvodina i Čukarički, mada ne bi slabi bili ni Radnički iz Niša, Rad ili Spartak, koji bi imali itekako snažne ekipe.

Mi smo probali da ih rekonstruišemo na petogodišnjem nivou. Možda smo kod nekih klubova i omanuli, možda se nekog dobrog fudbalera nismo setili, ali smo se potrudili da bar malo maštamo, kada nam već fudbalska java nije nimalo prijatna...

Važna napomena: Ovo nije rang lista najboljih fudbalera po ekipama, već čist pokušaj da vam pokažemo kako bi Superliga mogla da izgleda da su finansije mnogo bolje uređene. Takođe, na spisku klubova nema novajlija Mačve i Zemuna, koji su predugo bili van elitnog fudbala, kao i Bačke koja je tek jednu sezonu odigrala u Superligi.

FORMACIJA (4-2-3-1): Vladimir Stojković - Branko Ilić, Nikola Milenković, Ivan Ivanov, Vladimir Volkov - Nikola Drinčić, Darko Brašanac - Lazar Marković, Miloš Jojić, Andrija Živković - Aleksandar Mitrović.

FORMACIJA (4-2-3-1): Predrag Rajković - Marko Petković, Nikola Maksimović, Uroš Spajić, Luis Ibanjez - Luka Milivojević, Marko Grujić - Darko Lazović, Nenad Milijaš, Aleksandar Katai - Ugo Vijeira.

FORMACIJA (4-3-3): Vanja Milinković Savić - Miroslav Vulićević, Radovan Pankov, Jagoš Vuković, Bojan Nastić - Mirko Ivanić, Nemanja Radoja, Sergej Milinković Savić - Dejan Meleg, Petar Škuletić, Mijat Gaćinović.

FORMACIJA (4-4-2): Nikola Petrović - Marko Cvetković, Abraham Frimpong, Nemanja Janičić, Nikola Leković - Nenad Gavrić, Marko Gobeljić, Obeng Regan, Aleksa Vukanović - Nikola Trujić, Ibrahima Ndiaje.

FORMACIJA (3-4-2-1): Aleksandar Jovanović - Nemanja Lakić Pešić, Radoš Bulatović, Milan Perendija - Petar Jovanović, Marko Tomić, Saša Marjanović, Aleksandar Jovanović - Petar Đuričković, Saša Stojanović - Milan Pavkov.

FORMACIJA (4-4-2): Nemanja Stevanović - Filip Stojković, Bojan Ostojić, Lukas Pjasentin, Rajko Brežančić - Slavoljub Srnić, Igor Matić, Dragoljub Srnić, Petar Bojić - Andrija Pavlović, Nikola Stojiljković.

FORMACIJA (4-1-3-2): Nemanja Krznarić - Milan Radin, Vladimir Golemić, Siniša Saničanin, Aleksandar Lazevski - Vladimir Radivojević - Radomir Milosavljević, Saša Jovanović, Nebojša Gavrić - Patrik Eze Frajdej, Milan Bojović.

FORMACIJA (3-4-3): Boris Radunović - Lazar Ćirković, Nikola Maraš, Uroš Vitas - Vladimir Rodić, Milan Ćulum, Miloš Stanojević, Predrag Luka - Slavko Perović, Nemanja Kojić, Uroš Đurđević.

FORMACIJA (4-2-3-1): Zoran Popović - Marko Jovanović, Miloš Mihajlov, Aleksandar Filipović, Miloš Radivojević - Miloš Pavlović, Dušan Mićić - Adam Marušić, Nenad Marinković, Nikola Beljić - Stefan Dražić.

FORMACIJA (4-2-3-1): Vladan Đogatović - Borislav Terzić, Milovan Milović, Đorđe Crnomarković, Nemanja G. Miletić - Marko Docić, Naemeka Ađuru - Husnidin Gafurov, Igor Stojaković, Eliomar Silva - Ifeani Onjilo.

FORMACIJA (4-2-3-1): Vladimir Bajić - Aleksandar Tanasin, Mario Maslać, Nemanja R. Miletić, Stefan Živković - Marko Zoćević, Branko Jovičić - Milan Jevtović, Darko Zorić, Rade Krunić - Srđan Vujaklija.

FORMACIJA (4-4-2): Milan Jovanić - Goran Antonić, Vladimir Kovačević, Darko Puškarić, Stefan Milošević - Marko Mirić, Aleksandar Kovačević, Vladimir Torbica, Srđan Plavšić - Vojo Ubiparip, Đorđe Despotović.

FORMACIJA (4-4-2): Borivoje Ristić - Predrag Đorđević, Ljubo Baranin, Miloš Krstić, Srđan Simović - Samuel Ovusu, Filip Stojanović, Miljan Mutavdžić, Lazar Arsić - Miloš Stanković, Slaviša Stojanović.

(GRAFIKE I ILUSTRACIJA: MOZZART Sport)