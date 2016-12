Kako Hečer slavi Božić u Beogradu...

Partizanov plej o prazničnoj atmosferi, uspomeni iz Poljske, vezanim pobedama i plej-ofu u Jadranskoj ligi

Nigde nije lako biti stranac, pa ni u Beogradu. Pogotovo u danima praznika. Partizanov plejmejker Vil Hečer, međutim, kaže da mu posle više od decenije pečalbarenja proslava Božića u inostranstvu, bez najbližih članova porodice, ne predstavlja preveliki problem.

Postoji doza nostalgije, navodi, ali Amerikanac je već smislio plan kako da proslavi najradosniji hrišćanski praznik. Priznaje, sve je lakše posle još jedne pobede crno-belih, ovaj put nad MZT-om.

“Od 11 godina, možda samo četiri puta nisam išao kući. Stići će me kad se budem čuo sa porodicom, nedostaje mi, kao i ja njima. Dobro, komuniraćemo preko fejstajma. Sigurno ću da jedem i da se opustim, konačno imamo slobodan dan. Kupovao sam i poklone preko interneta, potrošio dosta novca, ali biću dobro. Stići će mi porodica u posetu kasnije tokom sezone. Ima i NBA utakmica, tradicionalno za Božić, igraju, između ostalog Klivlend i Golden Stejt. Verovatno ću ceo dan da ležim na kauču i gledam košarku“, rekao je Hečer.

Nije moglo, a da se ne primeti, da Partizanov plej ispod levog oka ima masnicu. Kaže, to je uspomena.

“U pitanju su ratne rane iz Poljske. Čoveče, to je bila dobra i luda utakmica. Oni imaju jake igrače, koji vole da se laktaju. Uhvatili su me nespremnog pred kraj utakmice. Bilo je to u istoj situaciji kada je Luković povređen, pa se uhvatio za koleno isto kao što to rade fudbaleri. Ha,ha,ha...“.

Protiv MZT-a crno-beli su upisali sedmu uzastopnu pobedu i učvrstili se na drugom mestu na tabeli ABA lige.

“Lako je navići se na pobede, ali teško je svaki meč odigrati na maksimumu. Često timovi sa kojima igramo ovde pružaju mnogo više. Dosta se spremaju za nas. Moramo to da shvatimo bez obzira na kom mestu na tabeli se nalazi rival. Važno je da budemo spremni, nikog ne smemo da potcenimo“.

Protiv makedonskog šampiona ekipa Partizana je tek u drugom poluvremenu slomila otpor.

“Nismo potcenili MZT, samo nam je bilo potrebno vreme. Nekad nam je to problem. Delovalo je lako, ali tri četvrtine nismo uspeli da slomimo rivala. Vodili smo sa šest, sedam poena, to je i dalje bila opasna situacija. Konačno smo prelomili u poslednjoj deonici, tad nam je laknulo. Što se mene tiče, pobeda je pobeda“.

Poslednji meč ove godine Partizan će odigrati 30. decembra protiv Cibone u Zagrebu i on bi u velikoj meri mogao da utiče na rasplet borbe za doigravanje.

“Čeka nas težak meč sa Cibonom. Kako sada stoje stvari, pet timova će se boriti za četiri mesta, dakle, neko neće moći u plej-of. Ako se ja pitam, to nećemo biti mi. Idemo u Zagreb da nastavimo seriju pobeda“.

Za crno-bele je dobro što do 4. januara i duel sa Solnokom, nemaju obaveza u FIBA Ligi šampiona.

“Dobro je što ćemo imati nekoliko dana za pripremu, toga nije bilo mnogo ove sezone. To nam dosta znači, pogotovo igračima koji provode dosta vremena na parketu. Inače, deluje da je bilo baš davno kad smo se prošli put sastali sa Cibonom. Prošla su dva meseca, a kao da su bile dve godine. Toliko smo odigrali mečeva ove sezone. Cibona je dobra ekipa, napadačka, a ima dominantnog Andriju Žižića. Moraćemo da probamo da ga zaustavimo, da mu ne dozvolimo da se razmaše. Imaju i kvalitetnu spoljnu liniju, a naša odbrana će svakako biti na velikom ispitu“, zaključio je Vil Hečer.

