Kako i kad Žoc zakazuje trening posle velike pobede u Atini za 2:0... (VIDEO)

Košarkaši Fenerbahčea u četvrtak su i po drugi put tukli Panatinaikos u Atini, čime su došli na korak od plasmana na fajnal-for, ali njihov trener Željko Obradović očigledno nije imao previše "respekta" prema podvigu svojih momaka, pa ih je odmah posle meča u svlačionici blago šokirao. Ne, nije bilo kritika, niti karakterističnog crvenog lica srpskog stručnjaka, nije bilo ni razloga, slavili su zaista veliku pobedu, ali to ne znači da se posle velikih trijumfa ne trenira:

"Subota, šest sati, idući trening".

Šta je sporno u ovome, pitate se sada vi?!

Pa ništa, osim što je Žoc jutros u šest održao taj trening...

