Kako je Klop skratio Mhitarijana...

Dragoceni saveti u Dortmundu

Tri godine u Donjecku, pa još toliko u Dortmundu. Oba grada - rudarska. I u oba je morao Henrik Mhitarijan da “kopa”, ne bi li se izborio za mesto u startnih 11. Uspelo mu je i u Šahtjoru i u Borusiji, pa na isti način to pokušava - i deluje da je uspeo - u Mančester junajtedu.

Sad je pod palicom Žozea Murinja, ali reprezentativac Jermenije deluje kao dobar dečko, jer ne zaboravlja šta je za njega u Bundesligi učinio Jirgen Klop.

“Zahvalan sam mu što me je doveo iz Šahtjora. Dosta je radio na meni. Najveći deo posla ticao se moje ličnosti. Posebno se to odnosi na početak u Borusiji, prve utakmice su bile stresne, svi smo bili loši, ali sam mu zahvalan, jer mi je pokazao put, šta i kako da radim. Neprestano me podržavao, govorio “svi greše, svima se dešava da odigraju loše, samo ne spuštaj glavu, gledaj napred”, predočio je Mhitarijan.

Osim fudbalskih karakteristika, koje su ga učinile jednim od najproduktivnijih igrača u nemačkom prvenstvu, Jirgen Klop je kumovao i Mhitarijanovom nadikmu.

“Kad sam došao u Dortmund, Jirgen Klop mi je rekao: „Slušaj, tvoje prezime Mhitarijan je predugačko. I Ime Henrik ti je predugačko. Ajde da te zovemo Miki. Jel to u redu“. Uzvratio sam: „Važi, šefe, nema problema“. Od tada me svi zovu Miki“, podseća vezista Mančester Junajteda.

(FOTO: Action images)