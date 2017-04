Kako je Partizan postao prvak Evrope: Kića, Praja, Saša, Saša i mnogi drugi - ljubav koja je naterala loptu u koš Huventuda (VIDEO)

Izložbom u beogradskoj galeriji Štab crno-beli obeležili 25. godišnjicu osvajanja titule prvaka Evrope

U Beogradu je večeras otvorena izložba posvećena osvajanju trofeja evropskog prvaka košarkaškog kluba Partizan, a jubilej je obeležen prigodnom ceremonijom.

U prepunoj galeriji "ŠTAB" prisutnima su se obratile legende Partizana Predrag Danilović, sadašnji predsednik Košarkaškog saveza Srbije, direktor crno-belih Mladjan Šilobad, kao i selektor Srbije Aleksandar Đorđević putem video poruke.

"Kada sam pogledao video kojim ste se spremali da najavite jubilej i mnogo crno-belih snimaka tražio sam sebe da ugledam na tribinama. Zumirajući ljude i gledajući koševe Kiće, Praje, Fareta... i sve igrače za koje sam navijao tražio sam sebe na tribinama", rekao je Đorđević, pored ostalog u poruci.

I nastavio:

"Video sam i istorijske utakmice i snimak šuta kojim je Partizan osvojio Kup šampiona. Činilo mi se da su svi ti ljudi koji su prethodili pobedi i oblačili dres Partizana i koji su posle toga bili u klubu na neki način loptu gurnuli i ljubavlju naterali da uđe u koš. Velika mi je čast što sam ikada oblačio dres Partizana i bio deo velike porodice. Nagrada nam je najveća ljubav koju su nam prižili svi Partizanovci".

Svima onima koji su učestvovali u osvajanju titule u Istanbulu 1992. godine dodeljene su replike trofeja koje je izradila fondacija "Pučisti".

Sadašnjem kapitenu Partizana Novici Veličkoviću poklonjen je dres sa brojem 25. U ime profesora Aleksandra Nikolića repliku trofeja primila je njegova ćerka, dok su trofej u ime Dragiše Šarića njegova deca.

Otvaranju izložbe prisustvovale su mnoge legende Partizana, sadašnji i bivši igrači, kao i brojni navijači crno-belih.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Predrag Danilović rekao je večeras da ne treba porediti vreme kada je Partizan osvojio titulu šampiona Evrope i današnju Evroligu i dodao da ne može dovoljno da se zahvali ljudima iz Fuenlabrade koji su crno-bele bezrezervno voleli.

"Partizan je od 1988. do 2010. četiri puta bio na fajnal-foru i jednom je osvojio trofej... Ali, ne treba uopšte to porediti, drugi su uslovi, drugi je sistem takmičenja, ne kažem ni da je teži ni da je lakši. Za to vreme taj sistem je bio najteži, kao što je za ovo vreme sistem koji se igra u Evroligi težak i naporan. Ja se iskreno nadam da će još neki srpski klub da pokuša... Ne da pokuša, jer svako pokušava samim tim što igra, već da će da osvoji jer to jako bitno za srpsku košarku", rekao je Danilović agenciji Beta.

Partizan je pre 25 godina, 1992. osvojio ostvario najveći uspeh u istoriji kluba kada je osvojio Kup evropskih šampiona u Istanbulu. Crno-beli su u finalu pobedili Huventud sa 71:70 trojkom Aleksandra Đorđevića uz zvuk sirene.

"Nismo mi tada bili svesni da smo prvaci Evrope, mladi smo bili, tek smo kasnije postali svesni. Kako su godine prolazile postajali smo svesniji i zato je sve slađe kako vreme prolazi. Uzimijaći u obzir i vreme, situaciju, uslove i sve ostale, sigurno da je to najveći evropski sportski rezultat u tom vremenu", rekao je Danilović.

Partizan je te godine utakmice kao domaćin igrao u španskoj Fuenlabradi.

"Ne mogu da se zahvalim dovoljno ljudima iz Fuenlabrade koji su nas bezrezervno voleli, onako najiskrenije. Mnogo su nam pomogli da se ne osećamo kao putujući cirkus bez kuće. Našli smo tamo kuću", rekao je Danilović.

Prisećajući se te 1992. godine, Zoran Stevanović je istakao da je tadašnja teška situacija bila dodatni motiv igračima Partizana.

"Brzo prođe. Sve smo stariji i stariji. To je nešto što ću pamtiti dok sam živ, i ja i svi koji smo bili u tom timu. To je prva, za sad jedina evropska titula, a nadam se da će biti još neka. U tom trenutku kako smo igrali, gde smo igrali, sankcije, rat, sve kroz šta smo prolazili... Nismo bili ni svesni u tom trenutku šta smo napravili, tek posle par dana smo ukapirali", rekao je Stevanović agenciji Beta.

"Svi smo u tom trenutku imali neki dodatni motiv. Ja, na primer... Moj rođeni brat je bio na ratištu, nismo znali gde je, šta se dešava. Mnogo smo mi motiva tad imali", naveo je on.

Direktor crno-belih Mlađan Šilobad rekao je da su ključ uspeha 1992. bili dobri ljudi.

"Prošlo je dosta vremena, nama tako ne izgleda. Lepo je videti ljude koji su bili sa nama te godine. Bila je to izuzetno teška godina, nije bilo lako sve to podneti, ali na kraju se lepo završilo. Ostali smo u jako lepim odnosima, mislim da je to bila ekipa dobrih ljudi pre svega i mislim da je to na kraju i prevagnulo da se dođe do samog kraja", rekao je Šilobad agenciji Beta.

(FOTO: MN Press)