Kako je Partizan promenio taktiku i ima li razloga za strah? Mladost u Humskoj 0-0-9

„Idemo na pobedu, jer ne znamo drugačije“, poručuju crno-beli

Veličina slova A A A

Još samo jedan poen i eto 27. zvezdice prišivena na dres Partizana. Titula je pred vratima, nema tog čoveka u Humskoj 1 koji je ne vidi, ali nema nijednog koji će reći da je gotovo. Što bi Englezi rekli, „nije gotovo dok debela žena ne zapeva“, s toga oprezno prilaze utakmici završnog kola protiv Mladosti iz Lučana.

Taj duel na programu je u nedelju od 18.30. Crno-belima „igraju“ dva scenarija. Remi i pobeda. Lidersku poziciju, samim tim i već viđenu titulu, mogu da izgube jedino pod uslovom da izgube od gostiju iz Dragačeva i da Crvena zvezda tuče Radnički iz Niša. A koliko je taj prvi deo zadatka realan? Možda se nešto može zaključiti na osnovu pređašnjih okršaja Partizana i Mladosti. Crno-beli su na svom stadionu devet puta ugostili ekipu Nenada Milovanovića i svaki put je dobili. Devet utakmica - devet pobeda. Gol-razlika 29:2. Reklo bi se, mačiji kašalj za favorita.

„Idemo na pobedu. Marko je pred Niš rekao da Partizan ne zna da igra na nerešeno, a ja sad to ponavljam. Partizan ide na tri boda“, uverava Radoje Smiljanić, pomoćni trener Parnog valjka, koji je u sredu veče vodio tim umesto suspendovanog Marka Nikolića.

Uspeo je da ga dovede do važnih bodova. U okolnostima koje su sve samo ne fudbalske, jer je najavu utakmice pratio rat saopštenjima i svakakve kuloarske priče od kojih su neke toliko besmislene da ne zaslužuju ni objavu.

„Malo sam se plašio, posle medijske pompe prethodnioh dana, raznih saopštenja, optužbi, sankcionisanja Marka da ne vodi utakmicu...“, rekao je Smiljanić, ali je uočljivo bilo da je dobro odmenio šefa struke, jer se to videlo ne samo na osnovu rezultata, nego i po promeni plana igre u drugom poluvremenu. „Bitno je da smo je od prvog trenutka kontrolisali. U prvom delu nismo stvorili ekstra šanse, ali smo zato u drugo ušli bolje i zasluženo pobedili. Utakmica je bila odlučujuća za titulu. Hteli smo da prebacimo težište na njihovu polovinu još u prvom delu, ali je problem bio što nismo dolazili do drugih loptu. U nastavku smo malo promenili taktiku, krenuli da igramo iz poslednje linije i potpuno zasluženo dobili“.

Smiljanić je tako nastavio niz pobeda u situacijama kad je odmenjivao Nikolića. Ove sezone dvaput, prošle u Sloveniji jednom, uz napomenu da je zabeležio tri trijumfa kao glavnokomandujući u Ligi B timova.

„Da, baš tako. Gde god sam menjao Nikolića, pobeđivao sam“, pojasnio je Radoje Smiljanić.

Prema rečima dvostrukog strelca, Uroša Đurđevića, slavlje Partizana na Čairu (3:1) je pokazalo koliko su prisni odnosi igrača i struke.

„Osećao se samo pozitivni naboj pre početka utakmice i naša jaka želja za pobedom. Bilo nam je neobično kada smo saznali da nas sa klupe neće predvoditi trener Marko Nikolić, ali smo dokazali da smo mentalno jaki i da izdržavamo sve udare sa strane. Ovo je pobeda i za njega, jer je mnoge stvari predvideo prilikom sklapanja pobedničkog mozaika. Pritisak je nešto normalno u sportu ako je titula u pitanju. Obožavam da igram kad je tenzija. Nemam problem da se nosim sa pritiskom ovakvih utakmica, kao sad kad se rešava prvenstvo“, dodao je Uroš Đurđević.

(FOTO: Star sport, FK Partizan)