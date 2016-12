Kako je pravljen tim Partizana: Džikić zvao četiri Amerikanca, ova ekipa košta daleko manje od 1.000.000 evra!

Trener crno-belih o letnjim željama, pohvale za Hečera i Robinsona

Prošla sezona bila je za zaborav. Možda najteža u klupskoj istoriji. Ove Partizan uopšte ne izgleda loše. Naprotiv, crno-beli su serijom pobeda u Jadranskoj ligi stigli do drugog mesta na tabeli, sasvim dobro stoje i u FIBA Ligi šampiona i to se čak može oceniti kao odlilčan učinak, ako se ima u vidu da je za formiranje ekipe izdvojeno tek nekoliko stotina hiljada evra.

Ni ceo milion. Bar tako tvrdi Aleksandar Džikić, šef stručnog štaba Parnog valjka, koji je gostujući u emsiji „U obruču“ na TV Arenasport govorio, između ostalog, i o tome koliko je klub iz Humske 1 koštalo letošnje renoviranje tima.

Džikić je novinarima Nenadu Kostiću i Edinu Avdiću prepustio da pogode koliko je novca izdvojeno za dovođenje igrača, a bi oni licitaciju počeli sa 1.000.000 evra. Na tu konstataciju harizmatični strateg je uzvratio:

„Daleko ispod toga“.

Sledeća „ponuda“ voditeljskog para iznosila je 600.000 evra.

„Malo više“, zagonetno će Džikić, posle čega ostaje samo da se nagađa koliko je to u rapsonu između 600.000 i 1.000.000 evra.

Znatno otvorenije, bez zadrške, pričao je Partizanov trenera o igračima koji su bili na njegovom spisku pojačanja, međutim, nisu završili u Beogradu.

„Uh... Ajmo ovako. Opcija za unutra je bio Džemel Hagins. Teriku Vajtu smo poslali ugovor na potpisivanje, ali ga on nije vratio nazad. Onda sam kontaktirao Aleksa Kirka, pričali smo sa još nekim igračima, ali neki momci nisu želeli da dođu. Dejv Voker je impresionirao na vorkautovima, a bilo je dosta srpskih igrača koji nisu hteli da dođu“, predočio je Džikić.

Prema njegovim rečima, košarkaši iz Amerike, bez prethodnog iskustva na evropskom tlu, nisu ni bili opcija crno-belih.

„Odlučili smo se da ne kupujemo Amerikance koji prvi put dolaze u Evropu. Za ovaj tim koji imamo, mislim da to ne bi bilo dobro, bila bit o mačka u džaku. Nije to samo košarkaška promena, već i kurtuloroška promena svega. Neki momci bolje prolaze kroz to. Sve zavisi koliko imaju vremena da se naviknu, od toga ko kupuje igrača, trener ili neko drugi u klubu. Uvek je 50:50. Mislim da za ono što imamo trenutno nije bilo pametno kupovati Amerikanca“, objasnio je Džikić.

Kad se tako posmatra onda deluje logično što je Parni valjak izabrao Vila Hečera iz solunskog PAOK-a, dok je Frenku Robinsonu poslednji klub pre Partizana bio Istanbul. Obojicu je šef struke pohvalio rekavši da su opravdali očekivanja i posebno naznačio da je u poslednje vreme Robinson počeo da ulazi u formu.

