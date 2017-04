Kako je Ramos postao tako dobar?

Tajna je u treninzima sa Bekamom i Zidanom, objašnjava nekadašnji pomoćnik u Realu Paolo Kampos

Serhio Ramos je strah i trepet za golmane, to svi znaju, iako predstavlja stub odbrane madridskog Reala i Španije. Ali nije to bio oduvek. A u čemu leži tajna njegove „ofanzivne eksplozije“ otkrio je brazilski trener Paulo Kampos, nekadašni pomoćnik Vanderleja Luksemburga u madridskom Realu.

Sjajni defanzivac ove sezone je već postigao 10 golova u svim takmičenjima, više od, recimo, Gereta Bejla (9), Iska (7) i Hamesa Rodrigeza (6).

“Kada se trening završi, on bi ostajao sa Kasiljasom, Ronaldom i Bekamom i vežbao centaršuteve, slobodne udarce i realizaciju. Najmanje tri puta nedeljno su tako radili po 40 minuta, dok se potpuno ne iscrpe. Serhio je stalno želeo da vežba sa najboljima“, rekao je Santos za brazilski ESPN.

Ramos je došao u Real u leto 2005. kao 19-godišnjak za sumu od 27.000.000 evra.

“Uvek je posmatrao na treningu šta rade najbolji igrači Reala. Gledao je i učio u svakom trenutku“, objasnio je Kampos.

Prema njegovim rečima, Ramos je postao toliko dobar da ga je u ovom trenutku nemoguće čuvati.

“On nije toliko visok, koliko dobro skače. Deluje da lopta uvek ide ka njemu, a on u stvari vrlo dobro zna gde će ona da bude. To je izuzetno teško braniti. Morate potpuno da sprečite njegovo kretanje. Da sam trener, jednog igrača bi stavio da mu bude flaster, a drugog da prati let lopte koja ide ka njemu“, zaključio je brazilski trener.

