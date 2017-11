Kako je sahranjena Modena, klub star 105 godina

A 2002. godine je tukla Romu 2:1. I to Vučicu sa Kafuom, Batistutom i Totijem. I to na Olimpiku...

Kako pišu italijanski mediji, Lega Pro će zvanično izbaciti Modenu iz Serije C i klub će objaviti bankrot. Kanarinci nisu igrali poslednja četiri meča, nisu se pojavili juče na meču protiv Santarkanđela i zbog toga će biti izačeni iz divizije. Uslediće bankort i tu će biti kraj 105 godina duge klupske istorije.

Navijači su kivni zbog ove situacije napravili "sahranu" klubu, revoltirani zbog svega što se dogodilo.

Kako je Modena došla u situaciju da ima osam poraza i minus tri boda na kontu Serije C, a 2002. godone je tukla Romu 2:1. I to Vučicu sa Kafuom, Batistutom i Totijem. I to na Olimpiku?! Danas, 15 godina kasnije, sva krivica se svaljuje na leđa bivšeg vlasnika KPR-a Antonija Kalijenda.

Pod njegovim vođstvom, javlja La Republika, Kanarinci su napravili dug od preko 5.000.000 evra. Kalijendo je 2015. postao samostalni vlasnik, a deonice je prebacio u kompaniju iz Luksemburga koju kontroliše kompanija sa Devičanskih ostrva.

Klub je prodao najvažnije igrače iz prošle sezone, uključujući miljenika publika Simonea Gocija, Modena je ove sezone imala tim mahom od pozajmljenih igrača. A i sportski direktor Luiši Pavareze je dao otkaz u avgustu.

Klub nije platio zakup gradskom veču za stadion Alberto Bralja, Kalijendo nije platio 390.000 evra što s kamatom ide na 625.000 evra. Grad je takođe optužio klub za zanemarivanje stadiona pa je morao da potroši još 150.000 evra za renoviranje. Kao rezultat toga Modena je morala da napusti stadion i igra na stadionu Forli. Ali i to je kasnije obustavljeno pa Modena nije imala gde da igra.

Nije igrala tri utakmice, igrači su prešli u štrajk i odbili da igraju ovog vikenda. Prošlog meseca Kalijendo je prodao klub Aldu Tadeu, ali plate još nisu stigle.

Plan je bio da juniori odigraju taj meč protiv Santarkanđela, ali su i oni odbili da igraju.

Oko 50 ljudi će dobiti otkaze, a Đan Karlo Mucareli će morati da nađe novog vlasnika koji će voditi "feniks klub" iz Serije D, amaterske lige.

Svi igrači će dobiti otkaz, ali će potom biti prijavljeni za tu amatersku ligu. Mladi tim će igrati do kraja sezone, a onda će biti ugašen, i njegovo mesto će zauzeti neki novi tim sa novim imenom

Tako se gasi, praktično se ugasio, klub sa tradicijom dugom 105 godina. Klub

Greota. Slika sa početka, od pre dva dana, govori više od svake reči.