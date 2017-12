Kako je Sautempton uzeo 205.100.000 evra samo od Liverpula!

Sjajne brojke kluba sa juga Engleske

Kada je prelazni rok u pitanju, jedna stvar je na Ostrvu sigurna. To je konekcija Sautemptona i Liverpula. Ta dva kluba jednostavno imaju jasnu ideju kada je tržište i njihova saradnja u pitanju: Sautempton ima igrače, Liverpul ima lovu. Saberete dva i dva i nema greške.

Računica kaže sledeće - Sveci su zaradili 205.000.000 samo od transfera igrača koji su otišli na Enfild u poslednje tri i po godine! Ogromna brojka! Samo od jednog kluba toliko novac da uzmete, to je impozantno.

Pao svetski rekord: Van Dajk ZVANIČNO Liverpulov!

Da se dođe do ove cifre značajno je pomogao današnji rekordni transfer Virdžila van Dajka koji je danas prešao u redove Redsa za sumu od 84.400.000 evra. To je svetski rekord kada je obeštećenje za defanzivce u pitanju. Do sada je držao rekord Benžamin Mendi koji je plaćen 57.500.000 evra priliskom prelaska iz Monaka u Mančester Siti.

Zajedno sa Van Dajkom, ukupno je sa Sent Meriza na Enfild prešlo šest igrača, došli su još i: Riki Lambert (jun 2014), Adam Lalana (jul 2014), Dejan Lovren (jul 2014), Natanijel Klajn (jul 2015) i Sadio Mane (jun 2016).

Osim Lamberta koji je bio kocka, može se reći da Redsi nisu loše prolazili sa pojačanjima iz Sautemptona. A Van Dajk bi trebalo da bude faktor koji će osigurati odbranu, plaćen je ubedljivo najviše od svih pomenutih imena, tako da bi Holanđanin mogao strahovito mnogo i da pojača, ali i da pogorša učinak Sautemptonovih igrača u dresu Liverpula.

Riki Lambert (5.500.000 evra)

Verovatno najveći promašaj, ali je i najmanje plaćen. Vratio se u svoj klub iz detinjstva, gde je ponikao i igrao od 1992. do 1997. godine i delovalo je da će to biti u redu. Trebalo je da bude podrška, dao je 13 i 15 golova u sezonama pre dolaska na Enfild, ali kada je Suarez otišao pritisak je skočio kod Lamberta. Otišao je iz Liverpula sa tri data gola u svim takmičenjima za Redse. Promašaj.

Adam Lalana (31.000.000 evra)

Dovesti kapitena Sautemptona posle druge uspešne sezone je delovalo kao logično rešenje, čak iako je cifra otkupa delovala previše nabudženo. Mučio se na početku, ali je kod Klopa krenuo da pruža bolje partije. Postao je jedan od boljih vezista u ligi. Ali, ova sezona mu je ubedljivo najlošija, odigrao je samo 41 minut u Premijer ligi, igrao je na tri meča i nije dao gol.

Dejan Lovren (25.300.000 evra)

Hrvatski defanzivac je igrao jako dobro u Sautemptonu i delovalo je da je on odgovor na probleme u odbrani Liverpula. Dolazak Van Dajka pokazuje da je realnost drugačija. Napredovao je malo kod Klopa, ali je pokazao i da je sklon kiksevima. S obzirom na to koliko je plaćen...

Natanijel Klajn (17.700.000 evra)

Ovaj momak ove sezone nije odigrao ni minut zbog povrede koju je dobio letos, a imao je i operacije leđa. Očekuje se da će se vratiti u februaru na teren. Dok je igrao, pokazao je da je bio dobar izbor, mnogi ga upoređuju sa Kajlom Vokerom koji je plaćen pet puta više. Ima svoje mane, samo da nije bilo povrede bio bi jako dobro pojačanje za Redse.

Sadio Mane (41.200.000 evra)

I Mane je kao i Klajn imao dosta problema sa povredama, a ove sezone je do sada dao četiri gola na 12 utakmica u Premijer ligi. Proveo je 852 minuta na terenu. Prošle sezone je postigao 13 golova.

Van Dajk (84.400.000 evra)

?

