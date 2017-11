Kako je Strahinja postao Luis, zašto su ga Grobari zavoleli i šta je naučio u Los Anđelesu

Krilni košarkaš Partizana borbenošću i igrom u odbrani veoma brzo stekao simpatije crno-bele publike

Veličina slova A A A

Strahinja Gavrilović nekako je tiho došao u Partizan. Prvo je trenirao sa crno-belima tokom leta, a onda potpisao ugovor i zadužio opremu crno-belih. A posle prvih 10-ak utakmica novoj sezoni Gavrilović je čini se već “kupio” dobar deo navijača Partizana stavom koji ima na terenu bez obzira da li na njemu provede jedan ili 20 minuta. Borba za svaku loptu i čvrsta igra u odbrani kvaliteti su koji se cene.

“Kad god dobijem šansu, trudim se da je što bolje iskoristim. Pre svega tu mislim na igru u odbrani, jer me to pokreće i daje snagu. Bio sam na tribinama, kao klinca me je otac vodio na Partizan. Kao navijač sam tada gledao, ali i učio kako se bori i baca za svaku loptu. Ja ne mogu drugačije. Sve bi uradio da Partizan dobije utakmicu. Jednostavno to je ljubav prema ovom grbu”, rekao je Gavrilović za MOZZART Sport.

Inače, za Gavrilovića se u može reći da je “američki đak” u najpozitivnijem smislu. Najpre je išao u srednju školu Rok Akademi u San Dijegu, a onda je proveo četiri godine na univerzitetu Južna Kalifornija u Los Anđelesu.

“Dosta mi je pomogao boravak na koledžu. Pre svega za igru u odbrani, tamo se dosta igra jedan na jedan. Tamo se igra znatno brže, čuvao sam igrače na svim pozicijama od jedan do pet. Iskreno, nekako mi je i lakše što sada u timu ima Vilijams Gosa i Milera, oni su prošli to slično, pa se dobro kapiramo.”

I Gavrilović i Partizan su nekako stidljivo počeli sezonu, ali situacija se promenila od tada i daleko je od borbe za opstanak kako se provlačilo tamo negde u avgustu.

“Ma kakav opstanak! Partizan uvek ima najviše ambicije. Idemo polako, ne zaboravite i da ni trener nije bio tu od početka priprema. Igrači se takođe polakoa adaptiraju. Stvari već izgledaju bolje.”

Poslednju pobedu u Jadranskoj ligi crno-beli su izborili u subotu u Sremskoj Mitrovici protiv Mega Bemaksa.

“Znali smo koliko nam je važna ta utakmica, vezali smo tri poraza i morali smo da prekinemo tu seriju. Mega je mlad tim, ali smo videli da ima tamo i NBA talenata. Dobro smo se spremili, znamo da svi igraju protiv Partizana sa dodatnom motivacijom. Imali smo problem sa njihovim ofanzivnim skokom, ali smo uspeli to da ispravimo.”

Pred Partizanom je sada znatno teži zadatak, jer u utorak u halu Pionir dolazi nemačka Alba. Upravo taj tim je u prvom kolu Evrokupa demolirao crno-bele sa 111:85.

“Moramo potpuno da zaboravimo na tu utakmicu sa Albom. Ona nije bila bila realan pokazatelj odnosa snaga. To nam je bio prvi meč u Evropi u sezoni, pa još na gostujućem terenu. Ipak, protiv Lokomotive smo pokazali da možemo ravnopravno da se nosimo sa glavnim favoritom za osvajanje Evrokupa. U tom meču smo se držali 35 minuta, a na kraju su odlučile neke sitnice. Samo moramo da budemo pametniji i da odigramo sa više koncentracije. Doći će stvari na svoje.”

Gavrilović kaže da ne želi da prognozira kakvi su dometi ove ekipe Partizana, ali tvrdi da će crno-beli svakako popraviti boljku koja ih muči od početka sezone - a to je igra u odbrani.

“Idemo na bolje kad je taj segment igre u pitanju. Upoznajemo jedni drugi, poslednji je stigao Semjuels. Jednostavno, potrebno je vreme da stvari legnu i da se nauče te neke kretnje u akcijama.”

I za kraj, otkrio nam je Gavrilović zašto je i kako dobio neobičan nadimak Luis.

“Luis je nadimak koji sam dobio zbog oca. I njega je tako zvao Muta dok ga je svojevremeno trenirao u Radničkom. Kad sam krenuo da treniram, nisu mogli da mi zapamte ime, pa je bilo ono - Luisov mali, pa mali Luis, i o ostalo je. A kasnije je i Amerima na koledžu bilo lakše da izgovore Luis nego Strahinja”, zaključio je Partizanov košarkaš.

(FOTO: Starsport i MN Press)