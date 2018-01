Kako je Veselinović od Spartaka napravio timčinu? Malo pozorište, malo salaši, a najviše rad na 30 stepeni

Vrlo zanimljiva priča mladog šefa stručnog štaba subotičkog superligaša

Veličina slova A A A

Kada je ovog leta zadužio trenerku Spartaka iz Subotice niko nije verovao da će mladi trener Aleksandar Veselinović komponovati jedan od najvećih jesenjih hitova.

Iza njega je bila nevesela epizoda u Vojvodini, ispred nedefinisana ekipa. Međutim, Spartak je ove jeseni igrao fudbal u pravom smislu te reči, afirmisao veliki broj igrača i stigao do treće pozicije u Superligi. Odmah iza večitih.

„Imao sam sjajnu saradnju sa svima tokom tog kratkog boravka u Vojvodini, osim sa dva čoveka, tadašnjim rukovodiocima – gospodinom Vukovićem i gospodinom Mijićem. Životni i moralni putevi su nam se razilazili. Shvatio sam da, radeći tu, ne mogu da zaštitim svoje moralne vrednosti i principe i da ću morati da ih pogazim. Da sam ostao u klubu bio bih degradiran kao trener. Uvideo sam da neću moći da funkcionišem onako kako treba da funkcioniše jedan trener. Odlazak je bio jedini izbor i ne kajem se zbog toga“, rekao je trener Spartaka Aleksandar Veselinović u velikom intervju za Sport klub.

Ništa tokom letnjih priprema nije slutilo na berićetnu jesen. „Na početku priprema, na treningu je bilo po 40 igrača. Mnogo problema smo imali do odlaska na Zlatibor. Stručni štab i ja smo tih 12 dana radili četiri treninga dnevno, na temperaturama od preko 30 stepeni, pošto je bilo nemoguće da organizujem rad i pripremam ekipu fizički i taktički uz toliki broj igrača, koje, ujedno treba i selektirati. Bukvalno, po ceo dan smo bili na suncu. Od osam do pola 12 prvi deo, od četiri do pola devet drugi. Želeo sam da svima posvetim jednaku pažnju i steknem što bolji uvid, kako se ne bih ogrešio o nekog“.

Veselinović je morao brzo da seče i dobro je - presekao!

„Posle četiri dana priprema odlučili smo da se rastanemo i sa Milanom Purovićem. Procenili smo da za način igre Spartaka, on ne može da pomogne, a isto tako ni Spartak njemu. Tada smo došli u situaciju da napadač koji je bio treća opcija – Nemanja Nikolić, postane jedina. On je tada čak bio razočaran u fudbal i želeo je da završi karijeru. Međutim, odlučili smo da ne dovodimo novog igrača, već da damo šansu njemu. Na levom beku smo doveli Stefana Hajdina iz treće lige, dok je Šimura Noboru došao iz Crne Gore“.

Spartak je postigao 42 gola ove jeseni, koliko i drugoplasirani Partizan. Dokaz da je uspeo u misiji.

„Veliki sam protivnik defanzivnog fudbala. Imali smo mnogo problema da igrače naučimo da napadaju, možda je to bilo i najteže. Radimo mi neke akcije na dva gola i po završetku svake oni trče nazad ka svom golu. Ja, koji ne volim korišćenje pištaljke na treningu, morao sam da sviram na svakih pet sekundi i da ih pitam 'momci, kuda bežite nazad’. Mnogo je teško bilo, ali izgradili smo stil koji želim, igramo agresivno, brzo, ofanzivno, sa velikim brojem igrača u završnici, sa visoko podignutim bekovima, sa vezistima koji napadaju dubinu“.

Pravljenje igre nije bio jedini zadatak Aleksandra Veselinovića.

„Pored promene sistema igre, morao sam da uvedem i određene kodekse ponašanja, kako bismo profesionalizam podigli na viši nivo. Dešavalo se da igrači u etapama dolaze na početak treninga, neki dođu sat vremena ranije, pa šutiraju loptu, neki izlaze kasnije… Moralo je to da se promeni, da zajedno izlazimo na trening i zajedno se vraćamo, da smo svi obučeni isto kad idemo bilo gde, da je svlačionica ogledalo tima, da poštujemo i ekonoma i sve u klubu. Ranije je praksa bila da posle gostovanja igrači iz autobusa izlaze na mestima koja im odgovaraju, i to smo promenili. Stadion je glavno odredište, odatle krećemo i tu se vraćamo. To su za nekoga možda banalne stvari, ali za mene su veoma važne“.

Kompletan intervju sa Aleksandrom Veselinovićem pročitajte na sajtu Sport kluba.