Kakva bi to bomba bila - Kaka i Milan po treći put? Brazilac izrazio želju!

Čeka se odgovor Rosonera, pišu brazilski mediji

Jedino je sigurno da je Kaka završio sa Orlandom. Šta će biti njegov sledeći potez - to niko ne zna.U ovom momentu ima tri opcije - da završi karijeru, da se vrati u Sao Paolo dok bi treća opcija bila glamurozna - povratak u Milan! Naime, kako brazilski izvori javljaju, Kaka bi voleo da igra još šest meseci za Milan pre nego što sedne u fotelju svog voljenog kluba.

Marko Fasone sada razmatra kako da odgovori na ovu Kakinu ponudu, a dodatni tragovi stižu sa instagrama gde je Najdžel De Jong prokomentarisao jednu od njegovih slika "Najbolji si! Čestitke na bliskoj budućnosti", i sve to uz dva kruga, u bojama Milana.

Ukoliko dođe do saradnje, Kaka će obući dres Milana po treći put. Do sada je igrao od 2003. do 2009. godine i u sezoni 2013/2014. Brazilac je igrao 307 mečceva i postigao 104 gola za Rosonere osvojivši Seriju A, italijanski Superkup, Ligu šampiona, klupsko Svetsko prvenstvo.

Naravno, Kaka u ovom momentu možda igrački nije na najvećem mogućem nivou, ali kada bi se stvarno vratio u Milan to bi bio zaista veliki transfer. Prava bomba.

Uostalom, pitajte navijače Milana.

