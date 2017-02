Kakva partija - Nedović izrešetao Kralja!

Unikaha dobila Real koji je do večeras bio u seriji od 11 pobeda...

Ovo je dan srpskih košarkaša u ACB ligi! Posle Luke Bogdanovića koji je zakucavanjem u poslednjoj sekundi doneo pobedu svom Huventudu, svoje trenutke slave ugrabio je i Nemanja Nedović! Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde bio je daleko najbolji akter derbija između Unikahe i Real Madrida u pobedi svog tima od 82:78 (19:21, 21:15, 18:17, 24:25).

Ovo je Madriđanima prvi poraz posle 11 pobeda u svim takmičenjima - sedam u Evroligi i četiri u domaćem šampionatu - što daje dodatno na značaju ovom trijumfu ekipe iz Malage. Nedović vodio svoj tim od početka do kraja meča. On je utakmicu završio sa 25 poena za 26 minuta na parketu uz izvanrednih 50 odsto šuta i za dva i za tri - 4/8 i 4/8. Uz to, sa linije penala bio je nepogrešiv kada se ušlo u penal završnicu. Srpski reprezentativac na sve to dodao je pet asistencija i dve uhvaćene lopte.

Nedović je podršku imao u Bruksu (16), Vačinskom (11) i Dijazu (10), dok su najbolji u Kraljevskom timu bili Rendolf - 18 poena i 11 skokova, odnsno Ljulj sa 17 koševa i devet asistencija. Luka Dončić nije bio na svom ovosezonskom nivou - samo šest poena, tri skoka i jedno uspešno dodavanje.

I drugi Srbin iz redova Unikahe imao je pristojan učinak večeras. Dejan Musli na terenu je proveo nešto više od 20 minuta i uz šest poena uhvatio pet lopti.

