Kakve štopere ima Liverpul: Ovo nije dobro za srce (VIDEO)

Prvi gol Klavana u Premijer ligi, za pobedu Crvenih na Turf Muru, u 94. minutu - 2:1

Kad igra Liverpul jedna stvar je sigurna - drama! Ova na Turf Muru imala je srećan kraj za navijače Crvenih, dočekali su da kliču fudbalerima koje su ne tako davno hteli na krst da razapnu zbog ogromnih propusta u defanzivi. Danas, u 22. kolu Premijer lige, bili su gospodari tuđeg šesnaesterca. Dejan Lovren je asistirao, a Ragnar Klavan glavom, u padu, rešio triler protiv Barnlija - 2:1.

Bio je to prvi gol Estonca otkako je stigao u Englesku. I to četvrtom minutu nadoknade vremena meča koji je pretio da bude dosadan, a pretvorio se u pravu prazničnu poslasticu, iz poslednje Liverpulove akcije na utakmici. Aleks Okslejd Čembrlejn je izveo prekid, Lovren nadvisio odbranu Barnlija i produžio do Klavana, ovaj pobegao čuvarima na drugoj stativi i razgalio Jirgena Klopa. Za nastavak serije bez poraza (sad iznosi 13 prvenstvenih utakmica) i za saznanje da čak i kad (pre)kombinuje Nemac ima dovoljno resursa da izvuče bodove. Makar i na ovakav način.

Klop je napravio sedam promena u odnosu na duel sa Lesterom. Tri su bile upečatljive, počeo je bez udarnog triligna Salah (prepone) - Kutinjo (zvanično butni mišić, nezvanično „Barselona“) - Firmino (dobio šansu tek u drugom poluvremenu), pa se u napadu oslonio na mladog Solankea i Sadija Manea.

Dugo je trebalo gostima da dođui do daha, da se naviknu da na terenu nema igrača koji su zbirno postigli 33 prvenstvena gola ove sezone i čim su pojačali ritam u nastavku za to su nagrađeni pogotkom. Mane je u 61. minutu pokazao odličnu tehniku posle centaršuta s boka, školski primio loptu, okrenuo se, nanišanio i pogodio ispod prečke.

Činilo se da će samo to biti dovoljuno da slavni klub slomi otpor žilavog Barnlija, ali sastav Šona Dajša redovno maltretira velike, tako da je svaka slučajnost u njihovim rezultatima isključena. Na početku su savladali Čelsi, odoleli Totenhemu u Londonu, nedavno uzeli bod Mančester junajtedu na Old Trafordu i bili na pragu da, kao i u septembru, sapletu Liverpul.

Zaslužili su izjednačenje posle nekoliko opasnih napada, a do njega stigli tako što se islandski vezista Johan Berg Gudmundson u 87. minutu iskrao na drugoj stativi i pošto mu je rezervista Sem Vouks „preglavio“ loptu, uterao je iza leđa Simonea Minjolea, a isti taj recpet u nadoknadi prepisali Dejan Lovren i Ragnar Klavan u završnim sekundama.

Za razliku od Liverpula, Lester ništa nije čekao do završnice. Na vreme je rešio pitanje pobednika protiv Hadersfilda i zabeležio prvi trijumf posle četiri kola - 3:0.

Iako bez najboljeg strelca, Džejmija Vardija, Lisice su u potpunosti kontrolisale dešavanja na terenu King Pauer stadiona, povele lepim golom Rijada Mareza, prednost udvostručio Islam Slimani, „bocnuvši“ loptu posle kontre, da bi Mark Olbrajton u nadoknadi začinio „trojku“.

A na stadionu Britanija, Stouku je presudio Ajozi Perez. Španski napadač je rutinski završio akciju posle dodavanja Marfija i tako moža približio Marka Hjuza izlaznim vratima Stouka...

PREMIJER LIGA - 22. KOLO

Ponedeljak

Brajton - Bornmut 2:2 (1:1)

/Nokart 5, Mari 48 - Kuk 33, Vilson 79/

Barnli - Liverpul 1:2 (0:0

/Gudmundson 87 - Mane 61, Klavan 90+4 /

Lester - Hadersfild 3:0 (0:0)

/Marez 53, Slimani 60, Olbrajton 90+2/

Stouk - Njukasl 0:1 (0:0)

/Perez 73/

16.00: (5,10) Everton (3,50) Mančester Junajted (1,75)

Utorak

20.45: (2,00) Sautemton (3,45) Kristal Palas (3,80)

20.45: (10,0) Svonsi (5,50) Totenhem (1,30)

20.45: (2,00) Vest Hem (3,40) VBA (3,90)

21.00: (1,18) Mančester Siti (7,75) Votford (13,0)

Sreda

20.45: (2,65) Arsenal (3,25) Čelsi (2,70)

