Kakvo US open finale! Medison i Sloan se bore za prestižnu titulu

U "sveameričkim" polufinalima Kizova bolja od Vandevej, a Stivensova uznenadila Venus Vilijams

Mnogi bi rekli - finale anonimusa. Jer šta bi rekao običan ljubitelj tenisa kada bi mu saopštili da će se za prestižnu titulu na US Openu u pojedinačnoj ženskoj konkurenciji boriti Medison Kiz i Sloun Stivens?!

Malo ko je čuo ranije za ovde dve Amerikanke, jer jednostavni nisu ništa značajnije postigle u karijeri. Kizova je trenutno respektabilna 15. na WTA listi, dok je Stivens tek 83. Naravno, i jednoj i drugoj nakon nujorškog grend slema pozicije će se drastićno popraviti.

Neverovatna Medison Kiz je preslišala sunarodnicu, snažnu Koko Vandevej i to treći put u tekućoj sezoni sa 6:1, 6:2. Sloan Stivens je imala daleko teži posao sa daleko ozbiljnijom protivnicom - legendarnom Venus Vilijams koja je na ovom US Openu imala priliku da osvoji pehar u Velikoj jabuci čak dve decenije nakon što je osvojila prvi. Nažalost, to se neće ostvariti pošto je u rezultatski veoma čudnom polufinalu izgubila sa 1:6, 6:0, 5:7.

Naravno i jednoj i drugoj ovo će biti prvo gren slem finale i velika prilika da se dokopaju prestižne titule. Meč za titulu na programu je u subotu.

Večeras su u Njujorku na redu polufinala muškog singla: Anderson - Karenjo Busta, Nadal - Del Potro.

