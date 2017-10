Kalinić: Povreda? Nije dobro...

"Da sam ja bio tu, ili neko od igrača koji su izostali, možda bismo uzeli zlato. Bez obzira siguran sam da je srebro veliki uspeh. Pokazali su momci da je Srbija zemlja košarke i da znamo da igramo ovu igru sa kojim god rosterom da se pojavimo"

Nezgodna povreda leđa sprečila je Nikolu Kalinića da se ovog leta posveti košarci onako kako je to želeo. Nije mogao da predstavlja Srbiju na Evrobasketu, gotovo dva meseca je pod terapijom, a novinarima na otvorenom treningu Fenera pred start nove sezone otkrio je da i dalje nije u mogućnosti da zaigra.

Štaviše, otkrio je i sam da stvari nisu baš najbolje.

"Povreda? Nije tako dobro. Iskreno, dobio sam nekoliko injekcija. Videćemo kako će delovati kroz nekoliko dana. Nadam se da ću biti spreman za nekoliko sedmica. Najverovatnije neću biti spreman za početak Evrolige, ali se nadam da ću biti tu za treće ili četvrto kolo", rekao je Kalinić.

Zbog istih problema morao je u civilu da gleda svoje prijatelje i saigrače kako usred Istanbula dolaze do evropskog srebra.

"Gledati sve to sa strane, kako gube finale od Slovenije... Bilo mi je mnogo teško. Ljudi to ne razumeju. Bio sam s njima gotovo mesec i po dana. Bio sam uz njih i u Istanbulu. Bilo mi je teško da sve to gledam. Bio sam srećan zbog momaka, ali teško je kada si uključen u sve to, kada provedeš leto sa timom i radiš na zajedničkom cilju i onda ne budeš nagrađen za to".

Osvrnuo se Kalinić i na činjenicu da je Srbija na Evropskom prvenstvu igrala bez osmorice igrača.

"Da sam ja bio tu, ili neko od igrača koji su izostali, možda bismo uzeli zlato. Bez obzira siguran sam da je srebro veliki uspeh. Pokazali su momci da je Srbija zemlja košarke i da znamo da igramo ovu igru sa kojim god rosterom da se pojavimo".

