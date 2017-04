Kanavaro: Zviždao bih Iguainu, otišao je u gluvo doba bez pozdrava!

"Ali ako vam ljudi zvižede toliko, to je zato što ste ostavili toliko ljubavi iza sebe", rekao je legendarni štoper

Fabio Kanavaro nema dilemu, podržao bi navijače Napolija u negodovanju prema Gonzalu Iguainu. Rođeni Napolitanac i nekadašnji as Napolija i Juventusa stao je apsolutno na stranu pristalica ekipe Mauricija Sarija koji su "na nož" dočekali svog bivšeg igrača.

Popularni Pipita je razočarao sve pristalice kluba sa juga Italije, koji su ga u jednom trenutku poredili sa božanstvom, kao nekada kada je dres kluba nosio legendarni Dijego Armando Maradona.

"Pristalicama se nije svidelo to što je Pipita otišao u gluvo doba noći, bez pozdrava sa saigračima i trenerom. Od jutra do noći on je nestao, to je bila trauma. Pregovori se nekad dese ekspresno i svako je slobodan da radi šta želi. Juventus ga je kupio jer je posedovao klauzulu u ugovoru, a dali su mnogo novca", rekao je Kanavaro za La Stampu.

Da li bih zviždao kao navijač?

"Naravno. Ali ako vam ljudi zvižede toliko, to je zato što ste ostavili toliko ljubavi iza sebe. Ravnodušnost bi bila mnogo bolna. Navijači to vide kao izdaju", dodao je Kanavaro.

(FOTO: Action images)