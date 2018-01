Česi uporni - Kanga četvrti put odbio Spartu!

Crveno-beli su u četvrtak igrali prijateljsku utakmicu protiv BASK-a, a Kanga se koji minut posle početka meča pojavio sa svojim menadžerom Lujem Denolom na tribinama. I nije ostao dugo jer nije hteo ni da priča za medije

Veličina slova A A A

Uporna je Sparta iz Praga, ali uporan je Gelor Kanga. Kako prenose Novosti, Zvezdin vezista i četvrti put je odbio ponudu češkog kluba.

Delegacija Sparte je u četvrtak boravila u Beogradu u nadi da će novom ponudom da dobiju pristanak, ali su se i ovi pregovori, kao i prethodni, završili bezuspešno. Nije pristao vezni igrač ni na nove, za nijansu pojačane uslove.

“Odbio je ponudu Sparte, definitivno neće tamo. Bar tako danas stoje stvari. On sutra putuje na pripreme u Tursku pa ćemo videti hoće li se kad je on u pitanju nešto dogoditi do kraja prelaznog roka”, rekao je za Novosti sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela.

Crveno-beli su u četvrtak igrali prijateljsku utakmicu protiv BASK-a, a Kanga se koji minut posle početka meča pojavio sa svojim menadžerom Lujem Denolom na tribinama. I nije ostao dugo jer nije hteo ni da priča za medije.

Kangin ugovor sa Zvezdom ističe na leto, a već 12. februara kad završi prelazni rok u Srbiji može da dogovori transfer u drugi klub.

Crveno-beli u petak putuju za Antaliju gde će boraviti do 8. februara i odigrati najmanje četiri kontrolna meča.

(FOTO: Starsport)