Kanga motivisan pred Partizan: Želim da ponovim gol u derbiju!

„Pobeda bi nam donela mnogo mirniji put ka tituli. Znam koliku težinu nosi ova utakmica za obe ekipe, kao i za navijače“; rekao je Gabonac

Vezista Crvene zvezde Gelor Kanga izuzetno je motivisan pred 154. večiti derbi sa Partizanom i očekuje da njegova ekiša u plej -ofu nastavi nastavi niz pobeda.

Gabonac je postigao prvi gol u prethodnom derbiju, za koji se nakon pregledavanja video snimka ispostavilo da je neregularan, ali o tome uopšte ne razmišlja.

„Iza nas je vrlo uspešan deo sezone, ali težak posao tek predstoji. U narednih sedam prvenstvenih utakmica rešava se čitavo prvenstvo. Očekuje nas i polufinale kupa tako da moramo da budemo maksimalno pripremljeni i fokusirani na svaki naredni meč. Zbog dobrih rezultata atmosfera u našoj ekipi je na zavidnom nivou, puni smo samopouzdanja i jedva čekamo početak plej-ofa“, rekao je Kanga.

Za Kangu će ovo će biti treći večiti derbi.

„Sigurno će mi prošli derbi na Marakani ostati u najlepšem sećanju. Slušao sam priče o tome kakav je osećaj postići gol u večitom derbiju, ali sada kada sam doživeo želim to i da ponovim. Ovog puta derbi dolazi u veoma bitnom trenutku. Bodovi su podeljeni, prvo je kolo plej-ofa i želimo da otpočnemo završni deo sezone na najbolji mogući način. Pobeda bi nam donela mnogo mirniji put ka tituli. Znam koliku težinu nosi ova utakmica za obe ekipe, kao i za navijače. Delije će u utorak, kao što to uvek i rade, napraviti fantastičnu atmosferu. Njihova energija je nešto se prenosi na nas na terenu i što nas pokreće. Uveren sam da ih nećemo izneveriti“.



Kanga je ove sezone postigao četiri gola i zabeležio 10 asistencija.

„Raduje me što potvrđujem dobru formu iz utakmice u utakmicu. Protiv Borca sam bio precizan sa bele tačke, a pre toga sam se u kupu upisao u listu strelaca. Golovi su došli u pravom trenutku, sada kada se prvenstvo rešava. Verujem da novim asistencijama i golovima mogu da pomognem ekipi da ostvarimo cilj za koji svi naporno radimo od prvog dana ovog prvenstva, a to je osvajanje duple krune“, poručio je Kanga.

(FOTO: Star Sport)