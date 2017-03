Kanga o prvencu na derbiju: Bilo mi je važno da postignem gol!

"Znam koliku težinu nosi večiti derbi i koliko znači navijačima", rekao je Gabonac

Lopta je izašla van terena, ali sudije nisu reagovale, Crvena zvezda je nastavila akciju, Ruiz je vratio povratnu loptu do Ričmonda Boaćija, a ovaj ostavio za Kangu, koji je preciznim udarcem doveo crveno-bele vođstvo u 34. minutu 153. večitog derbija.

Borbenom Gaboncu je ovo bio prvi pogodak u ovoj sezoni, ali i u najvažnijoj utakmici srpskog fudbala.

"Jako mi je bilo važno da postignem gol na današnjoj utakmici jer znam koliku težinu nosi večiti derbi i koliko znači navijačima. Veliku zahvalnost dugujem i treneru zato što veruje u mene i pruža mi šansu da dokažem svoj kvalitet. Jako dugo se znamo, još od perioda kada sam igrao u Rusiji tako da znam šta očekuje od mene", rekao je Kanga.

Ipak, pobeda je izmakla u samom finišu.

"Bilo je teško na terenu danas, imalo smo pobedu u rukama i bili sigurni da je nećemo ispustiti. Bilo je važno da na vreme postignemo gol, što smo i uradili. Dobro smo igrali i bili dominantniji rival tokom većeg dela utakmice, ali to je fudbal, jedna sitnica u korist rivala može da presudi. U poslednjih desetak minuta, iako smo vodili 1:0, trebalo je više da napadamo i da se trudimo da postignemo još jedan gol. Napad je u takvoj situaciji najbolje rešenje".

Kanga je istakao atmosferu kao najlepši deo večitog derbija.

"Veliku zahvalnost dugujem našim navijačima, podrška mnogo znači za samopouzdanje svima nama. Danas su napravili fenomenalnu atmosferu i bez sumnje su bili naš vetar u leđa svih 90 minuta. Ovaj ambijent ću zauvek pamtiti. Žao mi je što im za rođendan nismo poklonili pobedu, ali siguran sam da ćemo se odužiti već u narednoj utakmici".

Crveno-beli su već usmerili misli ka narednom rivalu, a to je novosadska Vojvodina.

"Šampionat je dug, i dalje imamo šest bodova prednosti. Imamo jasan cilj ispred sebe, osvajanje šampionske titule. Uradićemo sve što je do nas da ga ostvarimo i pobedimo svaku utakmicu do kraja. Počećemo od Vojvodine ove srede", poručio je Kanga.

(FOTO: Star Sport)