"Neće napustiti klub do leta", potvrdio njegov menadžer za ruske medije

Veličina slova A A A

Gabonac Gelor Kanga neće napustiti Crvenu zvezdu do leta, rekao je njegov menadžer Luj Denol u razgovoru za ruske medije.

Iako se pisalo o ozbiljnom interesovanju Sparte i Genčlerbirligija, izgleda da će omaleni fudbaler nositi crveno-beli dres sve do leta kada mu ističe ugovor.

"Sve do leta Kanga ostaje u Zvezdi. On se već sprema za važan okršaj protiv CSKA u Ligi Evrope", rekao je njegov menadžer za ruske medije.

To bi bio prilično neočekivan razvoj događaja jer se očekivalo da Gabonac napusti klub ove zime i donese priliv u kasu Zvezde.

Za njega su interesovanje ove zime pokazali i Spartak i Rubin, a kao što smo rekli Sparta iz Praga je pokazala najveće interesovanje do sada.

Bilo je informacija da je tim iz Praga četiri puta prilazio sa sve većom ponudom za Gabonca, ali ovaj nije želeo da ih prihvati.

Genčler mu je nudio milion evra godišnje sa bonusima, ali ni do tog dogovora nije došlo. Možda menadžerski tim Kange veruje da bi na leto kao slobodan igrač mogao da dobije bolje uslove za svog klijenta pa je zbog toga po sredi ovakva odluka.

Ovo može da se protumači na više načina, ali u svakom slučaju njegov ostanak bi dodatno zapetljao posao radnicima u Ljutice Bogdana koji moraju da brinu i šta će se dogoditi s eventualnim transferom Ričmonda Boaćija.

Zvezdu već 13. februara očekuje duel protiv CSKA u šesnaestini finala Lige Evrope, a kako sada stvari stoje na travi Marakane u Zvezdinom dresu stajaće i Gelor Kanga.

Kangin ugovor sa Zvezdom ističe na leto, a već 12. februara kad završi prelazni rok u Srbiji može da dogovori transfer u drugi klub.

Još kada smo se približavali ovom zimskom prelaznom roku jedno od prvih imena na listi onih koji će da idu bilo je upravo Kangino. Ali ove izjave njegovog menadžera govore upravo suprotno.

Na prilično iznenađenje mnogih.

(FOTO: Star sport)