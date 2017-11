Kao iza zgrade: CSKA dao Valensiji 11 “fore”, a onda je De Kolo upalio mašinu

Nikad nemoj da ljutiš CSKA, pogotovo ne u Moskvi. A upravo tu grešku napravili su košarkaši Valensije. I zato su prošli kao bosi po trnju u utakmici šestog kola Evrolige. Armejci su slavili sa 94:67 i nastavili borbu za prvo mesto na tabeli.

Ovo je ruskom gigantu bila peta pobeda u elitnom takmičenju, dok je Valensija zabeležila treći poraz.

Gosti iz Španije su odlično počeli utakmicu i protiv uspavanog CSKA poveli čak sa 11 poena razlike sredinom prve deonice - 17:6.

Đavo je tada odneo šalu, to su shvatili i izabranici Dimitrisa Itudisa i počeli su da igraju u skladu sa renomeom kluba čiji dres nose.

Razigrali su se bivši igrač Valensije, Nando de Kolo i Kori Higins, pa je moskovski gigant korak po korak došao do daha i prednosti. U trećoj četvrtini De Kolo je vezao tri trojke, Armejci su otišli na 20 i više poena prednosti i tu je priča bila završena.

Francuski as u dresu CSKA zabeležio je 23 poena, dok je Kori Higins na to dodao još 16. Kod Valensije je Tibor Plajs upisao 12, a Bojan Dubljević i Fernando San Emeterio još po 11 poena.

Doing what he does the best.



Othello Hunter from @cskabasket at the rim #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KsNT5Z8ikR