Kapiten Brodarca: Nije bilo fizičkog, samo verbalnog obračuna našeg direktora i Čukinog igrača

“Ne znam da li je reč o ljubomori?“, pita se Miloš Tošeski

Reprezentativni bek Čukaričkog Sava Radić jasno je rekao da ga je direktor Brodarca Dragan Lita Ilić hvatao za gušu na utakmici Omladinske lige Srbije, kapiten kluba sa Starog sajmišta Miloš Tošeski odgovara konstatacijom da fizičkog obračuna nije bilo.

U izjavi za Telegraf 19-godišnji vezista Brodarca kaže da je došlo samo do verbalnog sukoba, ali ničeg više od toga.

"Ne da se nije dogodilo, nego nije bilo apsolutno ni blizu fizičkog obračuna. Ne znam zbog čega Sava tako nešto priča, on je reprezentativac i nije primereno da se bavi neistinama. Istina je sledeća: u jednom trenutku igrač Čukaričkog Radić je bio nezadovoljan zbog odluke sudije da svira ofsajd napadaču gostujuće ekipe. Radić je zatim opsovao klupu Brodarca i uvredio našeg direktora. Usledila je verbalna rasprava Radića i gospodina Ilića zbog čega je Radić dobio žuti karton. U poluvremenu sam sve vreme bio vrlo blizu gospodina Ilića i tvrdim da nije došlo do fizičkog kontakta između njega i Radića. Bilo je verbalne rasprave, ali nije bilo davljenja ili bilo čega sličnog", kaže Tošeski za Telegraf.

Zašto bi Radić izmislio tako nešto?

"Ne znam stvarno šta je povod za takve priče. Da li je reč o ljubomori, zbog toga što jedan uslovno rečeno mali Brodarac ima priliku za ostvari istorijski uspeh u omladinskoj ligi?", pita se i Tošeski.

Podsetimo, juče smo pozvali i Dragana Ilića, ali on nije bio raspoložen da komentariše Radićeve tvrdnje.

