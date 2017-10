Kapiten je rešio da smiri tenziju: Samo fudbal, ništa politika

“Neće biti tragedija ako ne pobedimo, ali idemo na tri boda”, jasan je Miroslav Vulićević

Veličina slova A A A

Fudbal i tačka! Ko je odakle, kakve je nacionalnosti, koja politička uverenja zastupa... Ništa od toga ne interesuje Partizanove fudbalere pred sutrašnji put u Albaniju.

Ništa, jer u Tiranu odlaze ne da bi vodili regionalnu politiku ili skupljali jeftine poene izjavama vansportske konotacije, kao što rade njihovi rivali, već da u gradu u kome je naša reprezentacija pre dve godine slavila 2:0 pokažu kako Srbi uistinu znaju da barataju bubamarom. Bar malo bolje od igrača Skenderberga.

“Pročitao sam izjavu jednog njihovog fudbalera pre neki dan (možete je pronaći OVDE), pominjao je Kosovo i neka dešavanja, ali ja bih se tu zadržao. Ne bih mu uzvraćao, jer me to i ne zanima”, džentlmenski će Miroslav Vulićević, kapiten Partizana u razgovoru za MOZZART Sport.

MOZZART kvote 6515 --->>> Skenderbeg - Partizan 1 (3,10), X (3,10), 2 (2,45)

Jasno je i zbog čega želi mir pred utakmicu koju su mnogi okarakterisali velikom šansom da se prvak Srbije u potpunosti vrati u trku za plasman u nokaut fazu.

“Mene interesuju samo sportske stvari. U Albaniju idemo da igramo fudbal, samo nam je to na pameti. Nikakvu političku raspravu ne želim. Šta god da kažem garant će moje reči biti izvučene iz kontektsa, a to nije dobro za ekipu. Kao kapiten moram da vodim računa o interesima tima koji predvodim i moja, kao i želja svih kolega, je da ovaj meč protekne bez incidenata. Da se priča o fudbalu, a ne o nekim drugim detaljima”.

S obzirom da je tim Miroslava Đukića u prva dva kola osvojio bod, jasno je da mora da “puca” na sva tri. Kao i Elbasanu, tako i u Beogradu za dve sedmice, pošto su u početnoj projekciji dve pobede nad Skenderbegom stavljene pod imperativ.

“Neće biti tragedija ako ne pobedimo. Da me neko ne shvati pogrešno, Partizan je takav tim da uvek i svuda ide na tri boda, mada moram da podsetim da će naspram nas biti ekipa koja je u kvalifikacijama izbacila zagrebački Dinamo, a u prva dva kola vodila i protiv Dinama i protiv Jang Bojsa posle prvih poluvremena. Dakle, znaju da napadaju”.

--->>> Partizan u Albaniji: Specijalci iz Tirane, obezbeđenje iz Beograda, kuvari iz „Zemunela“

--->>> Svim silama na Albance: Marko Janković spreman za Skenderbeg

--->>> Partizanovo saopštenje Grobarima: Molimo vas, ne kupujte karte za Albaniju i Ukrajinu

--->>> Partizan bez treninga u Elbasanu

--->>> Miletić nestrpljiv: Jedva čekam da počne utakmica sa Skenderbegom

Posebno upozorenje za crno-bele je činjenica da Skenderbeg ove sezone nije poklekao na utakmicama na kojima je bio domaćin, bilo da je igrao u svojoj Korči (četiri pobede iz isto toliko pokušaja) ili u Elbasanu (tri trijumfa, dva remija).

“Pitate me da li je bod dovoljna za Partizan za ovog gostovanja? A ja, stvarno vam kažem, u ovom trenutku to ne mogu da ocenim. Uvek je bolje dopisivati nego prepisivati, pogotovo u Evropi, međutim, zavisiće od dešavanja tokom utakmice da li bih bio zadovoljan eventualnim remijem. Bolja su, razume se, tri boda. A najbitnije je da se ne izgubi kako bismo sve do poslednjeg kola bili u poziciji da planiramo evropsko proleće”.

Desni bek Parnog valjka kaže da je pratio rezultate i raspitivao se o načinu igre Skenderbega od trenutka kad je žreb u Monaku spojio srpski i albanski tim.

“Neću da lažem ni sebe, ni druge. Sve pratim, sve znam. Skenderbeg deluje stabilno, uglavnom pobeđuje i igra efikasno na svom terenu, ali jedno je prvenstvo - bilo koje - a nešto potpuno drugo Evropa. Partizan je minulih sezona navikao da igra u jakom ritmu i verujem da će nam to iskustvo iz prethodnih učešća u Ligi Evope biti od dragocene koristi”, poručio je Miroslav Vulićević, kapiten crno-belih.

ZNAMO GDE SMO GREŠILI

Đukićeva ekipa je minule srede savladala Rtanj i tako se plasirala u osminu finala Kupa Srbije (naredni rival Rad), a u nedelju slavila u Surdulici, iako igrom u oba susreta nije oduđevila.

“Najbitnije je da smo se stabilizovali posle malo lošijih rezultata pred pauzu. Što se svlačionice tiče, hemija i odnosi unutar tima nisu ni bili narušeni, međutim, nije bilo ni prijatno saznanje da Partizan ne pobeđuje. Otkrili smo uzroke lošijih izdanja, shvatili gde smo grešili i sad idemo napred. A tako je to kad se nosi crno-beli dres: možeš 40 utakmica uzastopno da pobediš, ali ako ne dobiješ i 41. odmah kreću opservacije. To je težina ovog dresa. I nema problema. Prihvatam. Samo kažem da smo i dalje u igri na sva tri fronta”, kaže Vulićević.

(FOTO: Star sport, MN Press, Action images)