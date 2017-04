Kapiten Mitrović: Bili smo dominantni!

"Ali, pomalo smo iznenađujuće dobili s 3:0"

Posle treće utakmice finalne serije igračima Crvene zvezde je vidno laknulo. Zvezda je novi-stari šampion ABA lige, a posle meča Luka Mitrović je blistao od sreće pošto je kao kapiten ponovo dizao pehar.

On je istakao da je tokom sezone njegov tim bio veoma dominantan.

"Tokom čitave sezone smo bili izuzetno dominantni. Odigrali smo kvalitetno u plej-ofu, i to bez Stefana (Jovića) koji je bio naš najbolji igrač. Skupili smo se i iznenađujuće ovim rezultatom slavili u finalu. Cedevita je odlična ekipa, igrali smo mnogo puta sa njima, dobro smo se spremili i rešili fionale u tri meča", bili su prvi Lukini utisci.

Kliknulo i Mitroviću u ovoj finalnoj seriji. Povezao je šuteve s distance, a dosta se mučio sa formom tokom sezone.

"Trebalo je nešto tako da se desi za samopouzdanje. Svestan sam svojih igara koje s bile i onakve i ovakve. Timski reulrat se ipak boduje, vrednuje i pamti. Doprineo sam u finalu. Igrali smo bez Stefana, svaki igrač je morao više da doprinese da bismo slavili. Presrećan sam, treća titula zaredom".

Navikao se Luka da diže pehare u tri različita takmičenja. Koji je najteži?

"Kup je najuteži ubedljivo, ne znam čime ga pune. Treba ga podignuti. Više nisam najmlađi, ima ko da ga nosi", rekao je Mitrović kroz osmeh.

Ako je Mitrović kapiten, onda je Simonović svakako bio vođa na parketu. On je posle meča dobio pitanje da prokomentariše dobru igru Diona Tompsona u poslednjem meču serije.

"Svi znamo kakav kvalitet ima Dion. Mi imamo 12 igrača koji mogiu da reše utankmicu u ABA ligi. To smo više puta dokazali. On nam je dao dodatni impuls. Kada je ušao, tu smo uspeli da napravimo prednost i preuzmemo kontrolu", rekao je Marko.

On svakako igra sezonu karijere. Šta se to dogodilo pa je ovako dobar?

"Kao i svi, napredujem iz godine u godinu. Uloga mi je bila drugačija. Dobiio sam više prostora, osetio sam ritam i igrao jako dobro. Meni je to sada pošlo za rukom", rekao je popularni Simon.

