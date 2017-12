Kapiteni izabrali: Boaći kao Moreira, Matić kao Mijatović

U tradicionalnoj anketi Večernjih novosti...

Veličina slova A A A

Jedna od lepših tradicija koja postoji u srpskom sportu. Evo već punih 47 godina kapiteni domaćih prvoligaških klubova u anketi Večernjih novosti biraju najbolje igrače lige, zemlje, pa idealnih 11 nacionalnog prvenstva i startnu postavu reprezentacije kako su je zamislili. A u ovoj 2017. godini priznanja su pripala Ričmondu Boaćiju i Nemanji Matiću.

Boaći je dobio glasove šest od 16 kapitena (nisu mogli da glasaju za saigrače) i bio daleko ispred Partizanovog Marka Jankovića za koga su trojica kolega podigla ruku. Iza njih ostali su i Leonardo sa dva glasa, te sa po jednim Everton, Vladimir Stojković, Aleksandar Pešić, Dušan Jovančić iz Vojvodine i Spartakov Đorđe Ivanović.

Inače, Ivanović je ujedno i jedini igrač koji ne nastupa za nekog od beogradskih večitih rivala, a koji je zauzeo svoje mesto u idealnom timu Superlige za 2017. Tu su i: Vladimir Stojković (Partizan) 10 glasova - Filip Stojković (C. zvezda) 10, Nemanja Miletić (štoper, Partizan) 5, Vujadin Savić (C. zvezda) 11, Milan Rodić (C. zvezda) 8 - Luiz Everton (Partizan) 8, Mičel Donald (C. zvezda) 9, Nemanja Radonjić (C. zvezda) 9, Marko Janković (Partizan) 11, Đorđe Ivanović (Spartak) 6 - Ričmond Boaći (C. zvezda) 12.

Da se vratimo na glavna priznanja Večernjih novosti, Boaći je tek drugi stranac kome je pošlo za rukom da ga Srbi proglase za najboljeg. Prethodno je to uradio i Almami Moreira igrajući za Partizan 2008. godine.

Kad je reči o nagradi "prva zvezda" tu je Nemanja Matić bio bez premca osvojivši 13 od 16 glasova. Preostala tri pokupio je Sergej Milinković Savić. Posle sezone u kojoj je Dušan Tadić prekinuo hegemoniju, Matić je ponovo laureat, treći put u karijeri, čime se izjednačio sa legendarnim Predragom Mijatovićem.

Nemanja Vidić je i dalje bez premca sa čak šest titula.

Kapiteni su inače za Novosti glasali i za to kako bi reprezentacija Srbije trebalo da izgleda, a rezultati su sledeći: Vladimir Stojković (Partizan) 15 - Antonio Rukavina (Viljareal) 8, Branislav Ivanović (Zenit) 16, Matija Nastasić (Šalke) 7, Aleksandar Kolarov (Roma) 16 - Nemanja Matić (M. junajted) 16, Sergej Milinković-Savić (Lacio) 9, Dušan Tadić (Sautempton) 16, Filip Kostić (Hamburg) 12, Adem Ljajić (Torino) 10 - Aleksandar Mitrović (Njukasl) 13.

Lepa tradicija, neka još dugo potraje.

Prethodni dobitnici nagrade "Fudbaler godine":

1971. Stepanović (OFK Beograd) 13

1972. Bajević (Velež) 10

1973. Marić (Velež) 12

1974. Katalinski (Željezničar) 16

1975. Buljan (Hajduk) 14

1976. Hadžiabdić (Velež) 8

1977. Stojković (Partizan) 8

1978. Halilhodžić (Velež) 8

1979. Sušić (Sarajevo) 16

1980. Petrović (C. Zvezda) 15

1981. Petrović (C. Zvezda) 16

1982. Gudelj (Hajduk) 18

1983. Simović (Hajduk) 16

1984. Šestić (C. Zvezda) 13

1985. Slišković (Hajduk) 13

1986. Tuce (Velež) 9

1987. Vokri (Partizan) 7

1988. Stojković (C. Zvezda) 9

1989. Stojković (C. Zvezda) 11

1990. Prosinečki (C. Zvezda) 12

1991. Savićević (C. Zvezda) 13

1992. Mijatović (Partizan) 16

1993. Ivić (C. Zvezda) 7

1994. Pantelić (Vojvodina) 7

1995. Ćirić (Partizan) 9

1996. Ćirić (Partizan) 5

1997. Kralj (Partizan) 7

1998. Tomić (Partizan) 6

1999. Kežman (Partizan) 15

2000. Ilić (Partizan) 6

2001. Bogdanović (Sartid) 5

2002. Vukić (Partizan) 6

2003. Žigić (C. Zvezda) 4

2004. Pantelić (C. Zvezda) 4

2005. Žigić (C. Zvezda) 14

2006. Milovanović (C. Zvezda) 3

2007. Jovetić (Partizan) 6

2008. Moreira (Partizan) 6

2009. Lekić (C. Zvezda) 3

2010. Ilić (Partizan) 5

2011. Marković (Partizan) 5

2012. Marković (Partizan) 6

2013. Jojić (Partizan) 7

2014. Škuletić (Partizan) 8

2015. Katai (C. Zvezda) 7

2016. Katai (C. Zvezda) 6

2017. Boaći (C. Zvezda) 6

PRVA ZVEZDA

1996. Mijatović (Real) 10

1997. Mijatović (Real) 12

1998. Mijatović (Real) 18

1999. Mihajlović (Lacio) 13

2000. Kežman (PSV) 10

2001. Kežman (PSV) 9

2002. Kovačević (Sosijedad) 8

2003. Stanković (Lacio) 8

2004. Stanković (Inter) 7

2005. Vidić (Spartak) 6

2006. Žigić (Rasing) 4

2007. Vidić (Mančester j.) 6

2008. Vidić (Mančester j.) 5

2009. Vidić (Mančester j.) 6

2010. Vidić (Mančester j.) 14

2011. Vidić (Mančester j.) 13

2012. Ivanović (Čelsi) 11

2013. Ivanović (Čelsi) 7

2014. Matić (Čelsi) 14

2015. Matić (Čelsi) 12

2016. Tadić (Sautempton) 9

2017. Matić (M. junajted) 13

(FOTO: Star Sport)