Karakter “na sunce”

Crvena zvezda posle poraza od Partizana već za dva dana nastavlja takmičenje u Evroligi. I to u gostima prvaku Evrope. Sve, samo zadatak koji želite da bude postavljen pred vas

Veličina slova A A A

Sa srpskim večitim derbijem postoji nekoliko postulata. Jedan od njih je onaj da - bez obzira na tabelu, formu i kvalitet, jednake šanse za pobedu imaju oba tima. Drugi bi mogao da se odnosi to da poraženi tim sigurno neće lako "svariti" poraz, ma koliko utakmica bila rezultatski ne previše važna i odlučujuća. Tako je bilo oduvek, tako je i sada.

Zato će Crvena zvezda u ovom momentu morati da se rehabilituje u veoma brzom roku i da se spremi za naredni meč Evrolige u kom ide prvaku Evrope na rupu.

Sledeći je CSKA. U Moskvi.

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić na konferenciji posle utakmice sa Partizanom istakao je da "Zvezda nije stigla ni na pola puta" ove sezone. Mnogo bitaka je pred crveno-belima. I to onih najvažnijih. To je fakat.

Sada je Zvezda došla u momenat u kom je posle sedam vezanih pobeda nad najvećim evropskim timovima vezala dva poraza, počele su i povrede da se događaju (Dangubić, Jović i Kuzmić), a u Evroligi sledi gostovanje CSKA u Moskvi. Teško da možete da zamislite težeg protivnika, na težem terenu, sa težim putovanjem u ovom momentu.

Umor čini svoje, veliki napor igranja na dva fronta je uzeo maha, a ono najvažnije tek sledi. Za nedelju dana počinje i Kup Radivoja Koraća u Nišu, sledi završnica ligaškog dela ABA lige, a tu je i borba za najboljih osam u Evroligi.

Deluje kao “jedna od” kritičnih tačaka ove sezone za crveno-bele, momenat u kom je tim na raskršću i može da krene različitim putevima. Već su do sada ovi momci napravili velike, istorijske stvari, ali za više od toga moraće da daju i više nego što realno mogu.

Zvezda je od početka sezone odigrala 42 meča u svim takmičenjima, dobila je 32, izgubila 10. Od toga devet u Evroligi. Ovakav format najelitnijeg takmičenja na Starom kontinentu igra se po prvi put u istoriji, videćemo kako će se timovi navići na napore koje do sada nisu imali, a da je umor uzeo maha to je više nego očigledno u Zvezdinom timu.

Zato će sada crveno-beli morati da pokažu kakva su celina. Svaki deo tima moraće da bude na maksimumu. Nejt Volters i Dion Tompson kao strana pojačanja moraće da pruže ono za šta su dovedeni jer je jasno da Stefan Jović i Ognjen Kuzmić imaju probleme i sa povredama i sa energijom poslednjih utakmica. Potrebno je da ih neko upotpunosti zameni i da im vremena “da uhvate vazduha”. A to nije lako jer su u pitanju nosioci ekipe.

Kada se podvuče crta i rezimira do sada učinjeno u ovoj sezoni, Crvena zvezda je pvu polovinu puta prešla veoma, veoma uspešno. Prvo mesto u ABA ligi i skor obezbeđen prolazak u Top 8 fazu, trijumfi nad najvećim klubovima Evrope su dostignuća kojima se niko nije nadao.

A, ono najbolje tek sledi…

Sada je Zvezdin karakter na ispitu, i to onom što nosi najviše bodova, počev od utakmice sa CSKA u četvrtak od 19 časova. Zvezda je više puta do sada pokazala da ga ima. Sada će ponovo morati da dođe do izražaja.

Raspored u februaru pred rasplet za Top 8.

(FOTO: Star Sport, MN Press)