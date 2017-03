Kari Pešić: Samo je Saša Đorđević uradio više od mene

„Niko do sada nije rekao šta je najveći uspeh naše košarke, a pre Olimpijskih igara to je bio Indijanopolis“, poručio legendarni trener u intervju za Politiku

Veličina slova A A A

Trenutno živi na relaciji Pirot-Nemačka, ali legendarni Svetislav Kari Pešić ne namerva da stavi tačku na trenersku karijeru. Stručnjak koji nam je u Indijanapolisu doneo poslednje svetsko zlato u opšrinom intervju dotakao se svih košarkaških aktuelnosti. Govorio je o novom formatu Evrolige, ličnim problemima, kao i činjenici da je učenik uspeo da ga nadmaši.

Tačnije, Kari je podvuko da je Đorđevićevo srebo iz Rija, možda i važnije od njegovog zlata iz 2002.godine.

„Niko do sada nije rekao šta je najveći uspeh naše košarke. Narod je, u stvari, to rekao – ali ne i oni koji bi trebalo da se izjasne o tome – da je najveći uspeh naše košarke zlato u Indijanapolisu. Biti svetski prvak u Ljubljani 1970.godiner nije bilo lako i to je možda naš najvažniji uspeh, jer smo tada dobili krila. Međutim, najveća pobeda je Indijanapolis. Ali pošto to niko nije rekao, kada su me pitali posle Rija, onda sam ja rekao da je srebro veći uspeh od Indijanapolisa. Osvojiti srebro na olimpijskim igrama je ogroman podvig“, rekao je Svetislav Pešić za Politiku.

Nekadašnji selektor i trener Crvene zvezde trenutno odmara. I to iz zdravstvenih razloga.

„Hteo sam da završim projekat započet u Bajernu, iako sam na bolovanju. Posle moje prve od tri operacije mislio sam da će sve brzo da prođe. A onda sam imao tešku operaciju desne noge, kada su mi ugradili veštačko koleno. Tu povredu sam zadobio još kao igrač Partizana, trenirajući na betonu sa navijačima. Tada nismo imali patike kao ove danas“, dodao je Pešić.