Karleto ne može mirno da spava pred Real, Levandovski nije završio trening

Situacija sa Humelsom dodatno brine italijanskog stručnjaka

Ne može trener Reala Zinedin Zidan mirno da spava pred put Minhen, ali noći u "beba modu" ne provodi ni njegov kolega iz Bajerna Karlo Ančeloti! Zizua muči to što neće moći da računa na povređene štopere Pepea i Varana, dok je glavna Karletova briga to što Robert Levandovski nije završio današnji trening.

"Boli me malo rame. Nije ništa strašno. Mislim da ću biti spreman za sredu", kazao je kratko Poljak napuštajući teren.

Levandovski je protiv Dortmunda igrao pod injekcijama zbog istog ramena, pa se očekuje da doktori svoje odrade i uoči prvog četvrtfinalnog susreta Lige šampiona. Dodatne brige Ančelotiju stvara neizvesnost oko Matsa Humelsa koji je pod znakom pitanja, a dobra stvar je što se Manuel Nojer posle operacija stopala vratio punom treningu i sigurno će braniti protiv Madriđana.

Bajern i Real igraju u sredu od 20.45 na Alijanc areni.

