Karolina KONAČNO!

Voznijacki u veoma uzbudljivom finalu Australijan opena savladala Simonu Halep i stigla do prve grend slem titule

Veličina slova A A A

Prva grend slem titule, 2,6 miliona evra i prvo mesto na WTA listi našli su se ovog jutra u Melburnu na talonu. Sve što bi jedna teniserka mogla da poželi. Bogatstvo, čast, slava i najveći uspeh u karijeri sedeli su tokom celog ženskog singl finala na ramenima obe takmičarske. Na kraju je nakon 170 minuta velike, lavovske borbe kao pobednica u meču sa Siminom Halep i nova šampionka Australijan opena izašla Karolina Voznijacki rezultatom 7:6 (2), 3:6, 6:4.

Od samog starta meča bilo je vidna njegova važnost za obe teniserke, ali već nakon nekoliko gemova ipak su se Rumunka i Dankinja razigrale. Prepuna Rod Lejver arena umela je to da pozdravi i podrži. Imala je Karolina 5:3 i servis za uzimanje prvog seta koji je potrajao čak 51 minut, ali je 26-godišnjakinja iz Konstance uspela da vrati egal kada je bilo najvažnije. Prvi deo finala prvog grend slema sezone rešen je u taj-brejku, te je samim tim prošla kvota 3,30, što se moglo i očekivati s obzirom na stil igre prvog i drugog reketa sveta. A to je fantastična i fanatična igra u odbrani, trčanje do besvesti , ali bez "velikih udaraca". Pa kom opanci, a kom obojci. Zanimljivo je istaći da je to bio prvi set koji je Karolina ikada osvojila u grend slem finalima.

Drugi set je očekivano veoma agresivno otvorila veoma ljuta Simona Halep koja je shvatila da više nema šta da izgubi. Za svaki poen su se borile ko lavice, zbog intenziteta je delovalo više kao muški tenis. Pri vođstvu od 3:2 Halepova je potražila pomoć lekara zbog slabosti usled velike vrućine i bola u levoj butini, naporni mečevi tokom celog turnira, a posebno polufinalni protiv Angelike Kerber ipak su ostavili traga. I pored svega, Rumunka se izborila za krucijalni brejk u pretposlednjem gemu drugog seta i tako produžila i dramu, ali i nadu.

Poslednji deo ovog zaista velikog finala, koje je iz glavne sudijske stolice perfektno vodila naša Marijana Veljović počeo je pauzom od 10 minuta zbog vrućine, što dovoljno govori čime su bile izložene obe teniserke. Halepova je "disala na škrge", bilo je vidno da se muči i da nema dovoljno energije. S druge strane mreže ni njena protivnica nije blistala praviši često početničke greške što je Halepovoj dozvoljavalao da ostane u igri. Ipak, prva je "udarila" Voznijacki i povela sa 2:0. Imala je Rumunka odmah priliku da uzvrati istom merom i uspela je, nakon mnogo muke da je iskoristi. To ju je skupo koštalo pošto je dodatno izgubila tempo što je njena protivnica iskoristila i vratila prednost brejka za 3:1, ali je i ova posustala te dozvolila novo izjednačenje.

Situacija se promenila na terenu iz korena i tada je Halepova preuuzela inicijativu, povela sa 4:3 bila preciznija i hrabrija dok je Voznijacki, kao što smo to gledali previše puta u njenoj karijeri bila previše defanzivna. Javio se i problem sa kolenom tako da je plavokosa Dankinja bila prinuđena da traži medicinski tajm-aut. Iz pauze se mnogo bolje vrayl, a Voznijacki koja se presabrala i napala za 4:4. da bi potom osvojila i naredna dva gema za najveći uspeh u karijeri i konačnu valorizaciju kao jedna od najboljih svog doba.

(foto: Action Images)