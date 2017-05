Kasano šou: O Totiju, Điđiju, Balou, Milanu, Interu, Napoliju...

Čuveni italijanski fudbaler zna, između ostalog kome će otići Zlatna lopta i zašto bi Princ Rima trebalo da nastavi da igra

Nadimak koji su Italijani nadenuli Antoniju Kasanu - Fantantonio najbolje objašnjava njegov mentalitet. Spojenica između njegovog imena i reči "fantastično" jasno ukazuje na to kakav je bio igrač i kakav je ćovek. Momak koji je stasao u redovima Barija i potom prošao kroz Romu, Real Madrid, Sampdoriju, Milan, Inter i Parmu sada pokušava da se vrati najvažnijoj sporednoj stavri na svetu. Pripreme za nastavak, do skoro završene karijere su u toku, pa je Kasano počeo i da se vraća u italijanske medije. Kao igrač velikog iskustva i još većeg imena, ljudi traže njegov sud, pre svega o stanju u Seriji A.

"Alegriju i Juventusu mogu samo da čestitam na onome što su uradili, ali ja najviše cenim Barselonu, jer ona po meni igra najlepši i najbolji fudbal. Tamo bih voleo da igram. A ove sezone u Seriji A najbolji fudbal igra Napoli!", jasan je Antonio, "Montela po meni zaslužuje čistu desetku sa onim što je uradio u Milanu ove sezone. To je slab tim i većina njih u moje vreme ne bi smela ni da priviri u Milanelo. U Interu su bili nepravedni prema Pijoliju što su ga smenili. Čovek nije kriv, igrači su slabi. Neroazuri su precenjeni. Pitaju me gde će Patrik Šik iz Sampdorije, a ja bih najviše voleo da ga vidim baš u Interu. To bi bilo kul"

Tema godine, čini se u Italiji je odlazak Frančeska Totija u penziju. Kasano mu predlaže da nastavi:

"Ja da sam Toti ne bih prestao još da igram! On i dalje može da igra na najvišem nivou, a ja ga savetujem da nastavi. Jer niko ne može njemu da kaže da prestane! Najviše bih voleo da zajedno završimo karijeru, u istom klubu. On je fudbaler sa kojim sam najviše uživao"

Kasanu je jasno ko zaslužuje Zlatnu loptu ove sezone, a usput je dao i sud o "zalutalom" Mariju Baloteliju:

"Imam mnogo prijatelja u Juventusu, ali sam najbliži sa Điđijem. Mislim da je Bufon zaslužio Zlatnu loptu i da će je konačno dobiti. Što se tiče Balotelija, on je fantastičan fudbaler, ali više nije šampion... Uvredio je saigrače kada je rekao da u fudbalu nema prijatelja. Očigledno je da ima problema."

O nastavku karijere Italijan kaže:

"Dobio sam ponudu iz Kine, ali pravi fudbal je u Evropi. Cilj mi je da igram blizu kuće".

(foto: Action Images)