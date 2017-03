Katalonska vojska je razbijena, Zvezdi je potreban siguran marš ka četvrtfinalu

Crveno-beli u Blaugrani jure verovatno ključni brejk za plasman u narednu fazu takimčenja

Vreme je da Barselona padne na njenom terenu! Jer bolje prilike od ove večerašnje gotovo da više neće biti. Košarkaši Crvene zvezde će u Blaugrani (21.00, TV Sportklub) pokušati da ostvare još jedan veliki evropski skalp i sebe dovedu nadomak plasmana u četvrtfinale Evrolige. Situacija za rušenje slavnog katalonskog kluba nikada nije bila povoljnija, s obzirom Barcokasov tim ove sezone liči na razbijenu vojsku, odavno je izgubio sve šanse za prolaz i jedino što mu je prostalo jeste da pokuša da sačuva ponos. Ipak, naspram sebe će imati tim koji je pre samo dva dana ispustio iz šaka moćni Olimpijakos, ali je još jednom pokazao da za njega ne postoji prejak protivnik.

Srpski šampion je još krajem oktobra prošle godine pokazao da ima rešenje za ovog rivala, kojeg je bez većih problema srušio u Beogradskoj areni. Tada je na programu bilo tek treće kolo elitnog takmičenja, ali su problemi sa povredama uveliko drmali Barcokasov tim i nisu ga napustili tokom čitave sezone.

Muke sa sastavljanjem tima glavni su razlog užasnog učinka Barselone u ovoj sezoni (10 pobeda - 17 poraza), jer ekipa nikako nije uspela da uhvati željeni takmičarski ritam, što su protivnici redom koristili, a to bi mogao da učini i sastav Dejana Radonjića.

Zvezda je protiv Olimpijakosa doživela veliko emotivno i fizičko pražnjenje, dok je sa druge strane Barselonu dodatno dotukao ubedljiv poraz od Real Madrida, treći uzastopni od velikog rivala u ovoj sezoni. Nezadovoljstvo među domaćom publikom je izuzetno veliko, pa bi Barseloni dodatan problem mogli da naprave upravo njeni navijači ukoliko loše otvori meč.

„Svaka utakmica je teška, potrošili smo dosta energije protiv Real Madrida. Moramo da se proviknemo na situaciju i probamo da igramo našu igru. Moramo da nastavimo dalje, možemo da naučimo na lekciji protiv Reala. Zvezda je sjajan tim, moramo da odigramo dobru utakmicu, za naš ponos“, rekao je Jorgos Barcokas, kome će dodatan problem večeras predstavljati izostanak suspendovanog Anta Tomića.

To će u mnogome olakšati posao Zvezdinim visokim igračima, a pre svih prvom centru Ognjenu Kuzmiću, koji bi mogao da uspostavi apsolutnu dominaciju pod obručima i povede svoj tim do još jednog evroligaškog slavlja.

„Posle iscrpljujućeg meča sa Olimpijakosom, sledi nam novi težak duel sa Barselonom. Moram da se osvrnem na prethodni meč koji bio izuzetni zahtevan za tim. Imali smo malo vremena da se spremimo na najbolji mogući način, i pored činjenice da smo jedan veliki deo tog vremena provesli u putu ka Barseloni. Domaći tim, koji nas očekuje, ima veliki kvalitet, odlične igrače, ali je činjenica i da su imali puno problema sa povredama. Pokušaćemo da se što bolje pripremimo i odigramo dobar meč u Barseloni“, rekao je Dejan Radonjić.

Barselona je sedam od okupno 10 pobeda ostvarila na svom terenu, dok Crvena zvezda ima šest pobeda na strani i nimalo nije naivna kada dođe na noge rivalu. Ipak, ostaje da se se vidi kako će se gosti nositi sa imperativom u ovom meču, dok će naspram sebe imati rivala koji je takmičarski potpuno rasterećen. Crveno-belima je pobedu u prvoj utakmici, verovatno najboljom partijom u sezoni, doneo Marko Gudurić, koji je u poslednje vreme stabilizovao formu i mogao bi da bude jedan od ključnih faktora i u večerašnjem okršaju.

Srpski šampion će žestokom odbranom pokušati da nametne svoj ritam igre, ali će mnogo toga zavisiti i od kriterijuma koji bude nametnula sudijska trojka. Pravdu će ovoga puta na parketu deliti Hristodulu iz Grčke, Pastusjak iz Poljske i Silva iz Portugalije.

