Kavaji Lenard i dalje povređen

Najbolji igrač San Antonio Sparsa, Kavaji Lenard po svemu sudeći neće biti spreman da nastupi ni na trećem meču finalnog odmeravaanja Zapadne konferencije NBA. sa Golden Stejt Voriorsima.

Sjajno krilo je u trećoj četvrtini prve utakmice obnovilo povredu skočnog zgloba leve noge kada je pri doskoku stao na poturenu nogu Zaze Pačulije. Besan, trener teksaškog tima, Greg Popovič optužio je Gruzijca da je namerno to uradio, što je ovaj naravno negirao. Zbog povrede, Kavaiji je propustio drugi meč koji je lagano pripao protivnicima.

Lenard je na današnjem treningu, na kojem je učestvovao i legendarni Tim Dankan očigledno razočaran izjavio da je njegova povreda "frustrirajuća". Zvezda Mamuza je i zvanično "po znakom pitanja" za treći meč sa Ratnicima koji se igra u noći između subote i nedelje od 03.00 u San Antoniju. Pored Lenarda, trener Greg Popovič ne može da računa i na vrsnog pleja, Francuza Tonija Parkera, tako da treba očekivati da Kavaji uđe u igru, ali teško da će moći da ima značajniju ulogu.

Aktuelni viceprvaci NBA, Voriorsi vode sa 2:0 u seriji i po svemu sudeći treću sezonu zaredom uspeće da se probiju u finale.

