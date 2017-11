Kavsi su očaj, atmosfera je na ivici, Vejd je besan: Čekam dan kad će naši starteri da me napadnu

“Niko nas se ne plaši“, upozorava trostruki NBA šampion iščekujući reakciju saigrača

Klivlend, Oklahoma i Hjuston. Tri koji su pred početak sezone svi ljubitelji najbolje klupske košarke na svetu izdvajali kao potencijalnu nagaznu minu za naizgled nedodirljivi Golden Stejt. Međutim posle uvodnih desetak utakmica prognoze su se značajno promenile. Oklahoma sa Raselom Vestrbrukom i moćnim “pomagačima“ kakvi su Pol Džordž i Karmelo Entoni tavori pri dnu tabele Zapadne konferencije. A na Istoku, gde je Klivlend trebalo da se šeta do prvog mesta, Boston sa Kajrijem Irvingom, dojučerašnjim miljenikom navijača Kavalirsa, za dve dužine ispred. Ili preciznije rečeno: za pet pobeda ispred.

Bez Irvinga, bez još povređenog Ajzee Tomasa, koji je stigao baš iz Bostona, Klivlend nikako da pronađe ritam. Derik Rouz, Dvejn Vejd, Džej Krauder, Ante Žižić, Džef Grin i Hoze Kalderon... Previše novajlija da bi se odmah “skapirali“. Ali ipak se očekivalo više. Samo četiri pobede iz šest utakmica? Ispod svakog nivoa.

Vejd jeste nov, ali jeste i dovoljo velik da sme sebi da dozvoli luksuz da prvi podigne glas.

“Niko se ne plaši kad dođe ovde. Dolaze da bi nas otresli. I otresu nas“, iskren je trostruki osvajač šampionskog prstena.

“Sećam se dok sam igrao za Majami, primetio sam tada da su nas se rivali malo plašili. Ovde toga nema. Niko nas se ne plaši. Možda u nekom trenutku hoče, ali još nismo tamo“.

Ne libi se Vejd ni da uperi prstom u krivce. Na one najplaćenije. Jer zaista, svaka utakmica počne tako što Klivlendovi rezervisti ispravljaju brljotine startera iz uvodnih minuta. Izuzetak je Lebron Džejms naravno. Ali ni on ne može sam.

“Nije to tajna. Počinjemo užasno. I onda trošiš mnogo energije da se vratiš iz minusa od 16 ili 18 poena. Nije to nikakva tajna. Naša prva postava mora bolje“, bez uvijanja će Vejd.

A ako se ne neko uvredi? Ne brine se 35-godišnji as.

“Jedva čekam dan kad će oni ovako da napadnu mene i drugu postavu zato što smo prosuli njihovo vođstvo. Jedva čema taj tan“, surovo iskren je Vejd.

Istina, biće i onih koji će reći da ovaj Vejdov istup nije nimalo pedagoški. Kad je prošle sezone to uradio u Čikago Bulsima - poštedeo je samo Džimija Batlera - još jedan NBA veteran Radžon Rondo digao je glas rekavši da njegovi bivši mentori iz Bostona, redom Kevin Garnet, Pol Pirs i Rej Alen, nikada o tome ne bi pričali u javnosti. Barem ne pre no što bi u svlačionici pokušali da reše stvari.

“Moji veterani nikad nisu kukali pred medijima. Oni nisu uzimali slobodne dane. Nisu brinuli za svoje brojke. Igrali su za tim. Gurali su mlade da budu bolji. Kad smo gubili mogao si da čuješ iglu kako pada na pod. Kad smo gubili preuzimali su odgovornost“, govorio je tada Rondo spočiavajući Vejdu na ne baš profesionalnom pristupu i prevelikoj samoživosti.

A možda je cilj isti, samo Vejdov pristup drugačiji? Kevin Lav, jedan od Klivlendovih startera, ne krije da je Vejd - u pravu. A Lav je još nešto i igrao. Rouz, Krauder, Džej-Ar Smit... Jednom rečju užas.

Možda kad se vrati Tomas? Možda tad Klivlend proigra.

