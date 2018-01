Kejn otvorio dušu: Totenhem mora da osvaja trofeje da bih ostao u njemu

Velika ljubav očigledno ima granice...

Veličina slova A A A

Najbolji engleski napadač Hari Kejn otkrio je šta Totenhem treba da učini kako bi ga zadržao u svojim redovima u godinama koje dolaze. Naravno, da počne da osvaja trofeje.

Menadžer Maurisio Poketino veruje da Kejn voli Pevce, dovoljno da ostane do kraja karijere i postane klupska legenda, ali istovremeno upozorava i klupske čelnike da situaciju ne uzimaju zdravo za gotovo, pogotovo posle transfera Filipea Kutinja u Barselonu za 160.000.000 evra, kada je postalo jasno da klubovi ne mogu da zadrže najbolje fudbalere ako ovi dobiju želju da odu.

Upitan šta Totenhem mora da uradi da bi ga zadržao, Kejn je odgovorio:

"Uvek sam to govorio - ovaj klub mora da napreduje, da bude bolji i bolji, da počne da osvaja trofeje. To je cilj, i dokle god klub bude to radio, ja ću biti srećan ovde", jasno je poručio Hari Kejn.

Njegov trenutni ugovor važi do juna 2022. godine i nema naznaka da je Totenhem spreman da ga proda. Ali kapiten Pevaca bi mogao da zaradi znatno više novca ukoliko bi otišao u neki drugi klub poput Reala iz Madrida, a bio bi stalno i u konkurenciji za osvajanje najznačajnijih trofeja.

(FOTO: Action Images)