Kelnova agonija pred Zvezdu: Štoperska trojka iz prvog meča otpala zbog povreda, ne igra ni startni špic!

Užasan početak sezone, ali i tradicionalan nemački prkos kad je javnost već otpisala Keln. Uspeli su Jarčevi da u Ligi Evrope prvo petardiraju BATE, pa da naprave senzacionalno iznenađenje pobedom nad Arsenalom kojom su sebi ponovo otvorili vrata plasmana u nokaut fazu Lige Evrope. Za takav podvig biće im potrebna pobeda na gostovanju kod Crvene zvezde u poslednjem kolu. Međutim, ova protiv Arsenala imala je svoju cenu.

Jarčevi su zvanično saopštili: dugačkoj isti povređenih pridružili su se i Dominik Maroh i Džon Kordoba! Ni jedan ni drugi neće moći na teren pre isteka kalendarske, 2017. godine. Kako se navodi, 30-godišnjem štoperu Marohu stradala je zadnja loža desne noge, dok je Kordobi, napadaču koji je ovog leta stigao za 17.000.000 evra umesto Antonija Modesta, "otišla" leva butina.

Još od ranije, godina je završena za ponajboljeg Kelnovog igrača Jonasa Hektora, te još jednog štopera Dominika Hajnca. Što će reći da u Beogradu trener Peter Šteger neće moći da računa na najjači štoperski tandem. Jer u igri zbog kartona nije ni iskusni 25-godišnji danac Frederik Sorensen, a na sve to iz kombinacije je ispao i 19-godišnji centralni bek Žoao Keiroš, koji je bio na listi onih koje su spremali da uskoče. Međutim, i on zbog povrede neće igrati do kraja godine.

Ko onda?

Sasvim siguran je 20-godišnji Horhe Mere, koji je ovog jula stigao iz Sportinga iz Hihona za velikih 7.000.000 evra, ali je ove sezone uglavnom bio rezervista, pa u Bundesligi ima samo 134 minuta na terenu. Doduše, u Ligi Evrope igrao je obe utakmice sa Arsenalom, pa i u onom porazu od Crvene zvezde s tim da ga je Šteger tada izveo iz igre na poluvremenu.

Opcija je 20-godišnji Janes Horn, iako je on u suštini levi bek, pa je sve utakmice ove sezone i igrao na toj poziciji, a ne u središtu poslednje linije. Moguća je i varijanta sa trojicom štopera u poslednjoj liniji. U toj varijanti u ulogu defanzivca tranformisao bi se Matijas Leman, inače standardan na poziciji zadnjeg veznog. I on je inače igrao u prvoj utakmici sa Zvezdom. U vezi doduše.

Tada su dakle Jarčevi igrali sa trojicom štopera: Sorensenom, Hajnceom i Mereom. Nije išlo, pa je već na poluvremenu Šteger izveo Merea, a sa četvoricom u poslednjoj liniji Keln je bio mnogo bolji.

U napadu bi Kordobu - koji je na 22 utakmice postigao samo dva gola?! - zameniti Japanac Juja Osako ili verovatnije Simon Coler. Seru Žirasi će svakako biti na terenu, jer Keln igra sa dvojicom u navali.

(FOTO: Action Images)