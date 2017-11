Keltska surovost - deseta u nizu! Dragić 29, Vučević 24, Marjanović - konačno! I to vrlo dobro... (VIDEO)

Nemanja Bjelica nastavio seriju trojki, ali nije bio ubedljiv

Da li to konačno imamo još jednog ozbiljnog kandidata za titulu? Godinama unazad Golden Stejt i Klivlend nemaju ozbiljnog takmaca za šampionski prsten, a kako igra Boston sada, možda ove sezone bitka za tron bude zanimljivija!

Kelti su nastavili seriju pobeda i stigli do desete uzastopne recke i to ubedljivom igrom protiv Los Anđeles Lejkersa 107:96 (33:16, 28:36, 26:29, 20:15).

Zeleni su do pobede stigli zahvaljujući urađenom tokom uvodne dve četvrtine. Do prvog odlaska na odmor razlika je iznosila čak 17 poena (33:16), da bi u nastavku ona u nekoliko navrata išla i na ravno 20 poena! Uspeli su Lejkersi do poluvremena da prepolove zaostatak, u trećoj četvrtini i ozbiljnije da ugroze Bostonovo vođstvo, ali nisu imali snage za nešto više. Kelti su u završnih dvanaest minuta uspeli da slome otpor gostiju, dođu ponovo do dvocifrene prednosti, koju su do kraja utakmice tvrdoglavo čuvali.

Boston je tako pokazao ozbiljne znake oporavka pošto je izgubljen Gordon Hejvord na duži vremenski period. Posle Hejvordove povrede Boston je imao dva vezana poraza, a onda nanizao deset trijumfa! I to je prvi takav Bostonov niz još od 2010. godine.

Pobednički sastav predvodio je Aron Bejns sa 21 poenom i osam skokova, dok je Kajri Irving skupio 19 poena, šest uhvaćenih lopti i pet asistencija, uz nešto lošije procente šuta (7/21 iz igre, 0/7 za tri). Doduše, imao je nekoliko majstorskih poteza kojim je plenio uzdahe publike.

Kod Lejkersa Brendon Ingram je ubacio 18, Bruk Lopez 10, a Kentaviju Kaldvel Poup 12 poena.

Detroit je vezao i treću pobedu, a na parketu se konačno pojavio i Boban Marjanović! Pistonsi su bili bolji od Indijane na svom terenu rezultatom 114:97, a Marjanović je zablistao već u drugom kvartalu.

Za osam minuta igre srebrni reprezentativac sa Evrobasketa upisao je devet poena, uz četiri skoka i po asistenciju i blokadu! Ali, pošto je odigrao svoje u drugoj četvrtini, više se nije vraćao na parket.

Andre Dramond ponovo je bio najubojitiji u domaćim redovima sa 14 poena i čak 21 skokom, ali i svih sedam promašaja sa linije slobodnih bacanja. Tobijas Haris je imao 23, a Redži Džekson 18 poena. Kod gostiju Viktor Oladipo imao je 21 poen. Bojan Bogdanović odigrao je 31 minut i za to vreme skupio 12 poena i sedam uhvaćenih lopti.

Minesota nije mogla da se izbori protiv šampiona. Golden Stejt se sladio na svom terenu (125:101), uz odličnu igru Kleja Tompsona i njegovih 28 poena i tačno 50 poena Braće Spleš. Dakle, Stef Kari je dodao još 22 poena. Kevin Durant je propustio meč zbog povrede levog butnog mišića.

Nemanja Bjelica je na terenu proveo 14 minuta i za to vreme ubacio jednu trojku (1/3 za tri), uz po jedan skok, asistenciju i ukradenu loptu. Kod Minesote najefikasniji bio je Endrju Vigins sa 17 poena, dok je Karl Entoni Tauns prikupio 16 poena i 12 skokova.

Pobedu je zabeležio i Majami, a Goran Dragić ponovo je bio u svom, šampionskom elementu. Zlatni Slovenac ubacio je 29 poena i tome dopisao još devet skokova i četiri završna dodavanja u pobedi nad "svojim" Finiksom rezultatom 126:115.

Odličnu noć imao je i Nikola Vučević u Orlandovoj pobedi nad Njujorkom - 112:99 (27:28, 27:22, 30:26, 28:23).

Crnogorski reprezentativac imao je 24 poena, uz pet skokova i čak četiri ukradene lopte za 32 minuta na terenu, dok za protivnički sastav nije igrao Kristaps Porzingis. Prema još nepotvrđenim informacijama Letonac ima ozbiljnih problema sa laktom, zbog čega će morati na operaciju po završetku sezone.

NBA - REZULTATI

Detroit - Indijana 114:97

/Haris 23 - Oladipo 21/

Orlando - Njujork 112:99

/Vučević 24 - Hardavej 26/

Boston - LA Lejkers 107:96

/Bejns 21 - Klarkson 18/

Finiks - Majami 115:126

/Buker 30 - Dragić 29/

Golden Stejt - Minesota 125:101

/Tompson 28 - Vigins 17/

