Kina? Turan ostaje u Barsi do 33. godine!

Arda istakao da je srećan u katalonskom gigantu

Arda Turan ističe da je veoma srećan u Barseloni, iako ga mediji sele s Nou Kampa. Turski reprezentativac, koji puni 30 godina sledeće nedelje, navodno je predmet veoma velikog interesovanja iz Kine.

Kakogod, bivši napadač Atletiko Madrida zadao je udarac svima koji ga žele porukom da želi da ostane u Barseloni do isteka ugovora.

"Veoma sam srećan u Barseloni. Pod ugovorom sam do 33. godine. Želim da ostanem do kraja ugovora u klubu. Igram u timu u kom igraju najbolji na svetu. Trudim se da budem važan deo tima. Mislim da sam imao uspeha u tom pogledu", istakao je Turan.

Turan je ove sezone odigrao 14 utakmica u Primeri i dao je tri gola. Turan ima ugovor sa Barselonom do 30. juna 2020. godine.

(FOTO: Action images)