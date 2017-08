Loptanje od 370.000.000 evra

Brojke od kojih zastaje dah

Kinezi iz godine u godinu imaju sve veću platežnu moć i deluju sve primamljivije najvećim zvezdama svetskog fudbala. Oni kojima je lepota najlepše sporedne stvari na svetu iznad novca ipak biraju ostanak u Evropi. Ali, kako vreme odmiče, sve je manje takvih.

Ezekijel Laveci, Alešandre Pato, Luis Felipe Skolari, Hulk... Mnogo je poznatih faca u ovoj zemlji. Samim tim i zanimljivog loptanja. Tu su i brojke od kojih zastaje dah. Zbirna vrednost svih timova je nešto preko 370.000.000 evropskih novčanica. Kada je reč o terenu, Skolari sa Guangdžou Evergrandeom nastavlja da seje strah, Šangaj SIPG i Šandong Luneng pokušavaju da ga stignu, ali im ne ide, Đengsu, Ljaoning, Tjenđin Teda i Jabjen bore se za goli život.

Da krenemo kako je i red. Od najskupljeg, odnosno Šangaj SIPG-a. Ekipa na čijoj klupi sedi Andre Viljaš Boaš procenjena je na 58.300.000 evra. Imena poput Rikarda Karvalja, Oskara i Hulka ulivaju strah u kosti. Makar kineskim fudbalerima, a poznato je da oni ne odišu bogzna kakvim fudbalskim talentom. Guejdžou, današnji protivnik Šangaja, od poznatijih igrača ima Nikicu Jelavića, Rubena Kastra (njih dvojica čine napadački tandem ovog kluba) i Marija Suareza. Nije top nivo, ali nije ni loše. Guejdžou je četiri i kusur puta jeftiniji od Šangaja, no ako se četa Gregorija Mansana bude rukovodila onom izjavom legendarnog Johana Krojfa da džak para ne može da postigne gol, apsolutno je sve moguće. Što ne bi bilo? Guejdžou je vezao četiri pobede...

Đengsu je veliki favorit protiv Jabjena. Drži ga konzorcijum Suning u čijem je vlasništvu i milanski Inter, treći je najskuplji tim kineske Superlige, trener je Fabio Kapelo (prima 10.000.000 evra godišnje), tu su Ramireš, Aleš Tešeira, Bendžamin Mukanđo, Kolumbijac Rodžer Martinez... Sasvim dovoljno argumenata za tvrdnju da će Jabjen - inače najjeftiniji tim lige - čije boje brani srpski internacionalac Nikola Petković biti počišćen sa terena. Naravno, zvezde u timu nisu ama baš nikakva garancija da ćete osvojiti tri boda, već iste morate da izborite na terenu litrama znoja, ali ako ništa drugo, Đengsu bi trebalo da dobije na individualni kvalitet. Takođe, imajte na umu da u se Kapelovi izabranici u poslednje vreme pošteno raspucali. Na četiri poslednja meča odigrali su 3+.

Hebei nije favorit protiv Pekinga, iako igra na svom stadionu, ali Ezekijel Laveci je u odličnoj formi (postigao je devet golova na sedam poslednjih mečeva), pa ako ga danas bude na terenu, nije nemoguće da pomrsi Pekingove račune. Za Hebej igraju i Žervinjo, Stefan Mbija, Brazilac Aloizio, a trenira ih Manuel Pelegrini.

Očekuje se da Guangdžou Evergrande lagano presliša Šangaj Šenhuu. Istina, članovi domaće ekipe su Karlos Tevez, Obafemi Martins i Demba Ba, ali nije to to. Plus, ako dodamo da je Apač nesrećan u Kini i da se vratio u domovinu kako bi izlečio list... Prilično nezgodna situacija za Gustava Pojeta i lak zalogaj za strašne Skolarijeve Tigrove.

Vredi napomenuti i da je Tjenđin Teda (vezala četiri poraza) već devet mečeva bez trijumfa, Henan pet, Ljaoning i Šangaj Šenhua po tri.

Tjenđin Kvanžan nije poražen na osam minulih duela, Peking na sedam. Čangčuen je u seriji od četiri meča na kojima igra 0-2, a na šest poslednjih mečeva Guangdžou Evergrandea palo je tri ili više pogodaka.

Inače, Guangdžou R&F Dragana Stojkovića Piksija u nedelju dočekuje Šandong Luneng za koji između ostalih igraju Papis Sise i Gracijano Pele te kojeg trenira Feliks Magat. Veliki ispit za bivšeg jugoslovenskog maga sa loptom.

KINA 1 - 23. KOLO:

Subota

10.00: (5,60) Jabjen (3,80) Đengsu (1,57)

11.30: (3,10) Guejdžou (3,30) Šangaj SIPG (2,20)

13.35: (2,70) Hebei (3,20) Peking (2,50)

13.35: (2,75) Ljaoning (3,25) Tjenđin Teda (2,45)

13.35: (7,50) Šangaj Šenhua (4,80) Guangdžou Evergrande (1,35)

Nedelja

10.00: (2,45) Čangčuen (3,20) Tjenđin Kvanžan (2,80)

13.35: (2,30) Guangdžou R&F (3,35) Šandong Luneng (2,85)

13.35: (2,10) Henan (3,25) Čungćing (3,35)

