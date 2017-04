Kinezi, šta kažete na ovaj fudbal? Inter ispustio 2:0, Milan do boda u 97. minutu! (VIDEO)

U istorijskom Derbiju dela Madonina - 2:2

Veličina slova A A A

Biznismeni sa Dalekog istoka zadovoljno trljaju ruke. Nisu Inter i Milan na nivou na kom su bili kada je pred njima strepela cela Evropa, ali su u istorijskom Derbiju dela Madodnina - prvom u koji su obe ekipe ušle sa kineskim vlasnicima - prikazali fudbal kakav se retko gde može videti. Inter je imao dva gola prednosti, ali je na kraju ostao bez celog plena pošto je Kristijan Zapata u sedmom minutu sudijske nadoknade spasio Rosonere poraza. U velikom derbiju 32. kola Serije A 2:2.

Rezultat koji verovatno nije zadovoljio ni Inter ni Milan, mada bi Rosoneri morali da budu mnogo bolje raspoloženi pošto im je pretila katastrofa. Ne samo da su Nerazuri vodili sa 2:0, već su imali i nekoliko šansi da postignu i treći go li dotuku grogiranog rivala. Ali prvo nonšalantni Ivan Perišić još početkom drugog poluvremena (potpuno neometan sa ivice kaznenog prostora tukao pravo u Đanluiđija Donarumu), a potom i Eder u minutima pred kraj (nije uspeo da loptu dodao do potpuno usamljenog Maura Ikardija) dozvolili su nominalnim gostima da stignu do izjednačenja.

Manuel Lokateli je centrirao, Karlos Baka samo glavom okzrnuo loptu i sproveo je na drugu stativu, gde je Zapata bio potpuno zaboravljen. Sam kao duh mai-geri udarcem usmerio je loptu gde joj je i mesto. Gari Medel ju je izbacio. Bilo je već prekasno. I bez gol tehnologije videlo se da lopte celim obimom prešla liniju.

Uskoro opširnije…

Samo na sebe mogu da budu ljuti izabranici Stefana Piolija. Imali su sve u svojim rukama mada je utisak da je i šef pogrešio kada je iz igre izveo Žoaa Marija. Potpuno je nejasnjo šta je sa tim hteo Pioli? Dok je Portugalac bio na terenu Nerazuri su kontrolisali ritam meča. Izuzimamo tu uvodne minute u kojima su prvo Đerar Deulofeu, pa Suso mogli da Milan dovedu do vođstva.

Sve između početka i kraja pripadalo je Interu. Okomili su se Nerazuri na neubedljive Milanove bekove Davidea Kalabriju i Matiju De Šilja. Svesno udarili gde je rival najtanji. Činilo se da će bekovi presuditi Vinčencu Monteli.

U 36. minutu savršena lopta Roberta Galjardinija ka Antoniju Kandrevi, De Šiljo je zakasnio i samo pogledom ispratio prvu kapitulaciju Đanluiđija Donarume. Mada je utisak da je i supertalentovani golman Milana mogao i morao bolje da reaguje. Još jedna potvrda da je Kandrevino dovođenje bilo pun pogodak.

U 44. minutu ispao je i Kalabrija. Dupli pas Ivana Perišića i Maura Ikardija teško da bi zavarao iole ozbiljniju odbranu, ali Kalabrija je bio neoprezan. Hrvatski internacionalac je potom kao na tacni servirao loptu do kapitena, a ovaj je samo ćušnuo u mrežu i postigao svoj prvenac u duelima sa omraženim gradskim rivalom. Njegov 21. prvenstveni gol u ovoj sezoni.

Milan je bio na kolenima. Deulofeu se trudio, vukao je loptu napred, ali je uglavnom ostajao bez podrške. Karlos Baka se rastrčao tek u drugom poluvremenu. Inter je već pucao od samopouzdanja. Žoao Mario i Žofri Kondogbija držali su sve konce igre u svojim rukama. Slavlje na tribinama već je počelo. Nažalost po Nerazure počelo je i u glavama domaćeg tima. A nije mu bilo vreme.

Prvo Alesio Romanjoli tek da se u završnicu vrati drama. Mada je i tada Inter bio bliži trećem golu nego Milan izjednačenju. I onda potpuni šok u sedmom minutu nadoknade.

Za italijanski fudbal možda je i najbolje tako. Da kineski biznismeni osete koliko još italijanskim gigantima nedostaje ne bi li se ponovo vratili u evropski vrh. Pojačanja pod hitno. Ona skupa.

SERIJA A:

Inter - Milan 2:2 (2:0)

/Kandreva 36, Ikardi 44 - Romanjoli 83, Zapata 97/

15.00: Roma - Atalanta

15.00: Palermo - Bolonja

15.00: Kaljari - Kjevo

15.00: Torino - Krotone

15.00: Fjorentina - Empoli

15.00: Peskara - Juventus

15.00: Đenova - Lacio

18.00: Sasuolo - Sampdorija

20.45: Napoli - Udineze

(FOTO: Star Sport)