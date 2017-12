Kingsi, u Ohaju je Lebron Kralj! Klipersima pod hitno treba Teo, a Denveru Jokić! Kazins poludeo (VIDEO)

Bogdan Bogdanović skromnog učinka, Nemanja Bjelica i dalje povređen, Boban Marjanović nije bio u planu... Boston je opet pravi, Golden Stejt silan

Veličina slova A A A

Konjica nastavlja da gazi surovo! Možda početak sezone nije bio tako dobar, ali Klivlend je sve to nadoknadio frenetičnim izdanjima u poslednjih mesec i po dana! Klivlend je stigao do trinaeste vezane pobede u sezoni i tako izjednačio klupski rekord sa najviše nanizanih recki. Poslednja žrtva Lebrona Džejmsa i družine bili su Sakramento Kingsi, koji su ipak shvatili ko je kralj u Ohaju - 101:95.

Mada, Kavalirsi su morali dobro da preznoje dresove kako bi ubeležili pobedu. Upravo je Kralj Džejms bio presudni faktor utakmice, pošto je u ključnim trenucima susreta, uoči njenog samog finiša, pogodio trojku kojom je zakopao Sakramento. Bila je to situacija sa tek nešto više od 20 sekundi do kraja utakmice, uz tek pet sekundi do kraja napada. Klivlend je u tim momentima imao prednost od samo dva poena. Džejms se izdigao do nebeskih visina i bio siguran, a Kingsi tu ništa nisu mogli.

Lebron je meč završio sa 32 poena, 11 skokova i devet asistencija. Lepo ga je ispratio Kevin Lav sa 18 poena i 13 uhvaćenih lopti, dok je Kajl Korver ubacio 15 koševa. Kod Sakramenta Zek Rendolf je imao 18 poena, Frenk Mejson je dopisao 15, a Badi Hild 17 poena. Kingsima je mnogo nedostajao raspoloženi Bogdan Bogdanović, koji je na kraju imao po pet poena i završnih dodavanja, ali i po dva skoka i ukradene lopte za 17 minuta na parketu i šut iz igre 2/8.

Novu rutinsku pobedu odneo je Golden Stejt u Šarlotu - 101:87. Kevin Durant je bio najviše raspoložen za igru, pa je tako pribeležio svoj deveti tripl-dabl u karijeri sa 35 poena (13/28 iz igre), 11 skokova i 10 asistencija. Voriorsima je ovo peta uzastopna pobeda i sedma u poslednjih osam utakmica, iako ponovo na terenu nije bilo Stefa Karija i Drejmonda Grina.

Durant je odlično započeo utakmicu i već na kraju prvog kvartala imao 16 poena. A onda je Golden Stejt dodao gas i već u drugoj četvrtini stigao do vođstva od 48:22, posle čega više nijednog trenutka nije bilo pomena o mogućem povratku domaćina u život.

Durantu su pomogli Klej Tompson sa 22 i Nik Jang sa 10 poena. Na suprotnom delu terena Kemba Voker je imao 24 poena, Nikola Batum upisao je 15, a Dvajt Hauard 14 poena.

Pelikansi su imali sreće što im večeras na parketu nije bio Nikola Jokić. Jer, taman su nedostajali njegovi poeni kako bi se donela prevaga, a na kraju je Nju Orleans slavio rezultatom 123:114.

Doduše, Demarkus Kazins je odigrao monstruoznu partiju sa 40 poena i 22 uhvaćene lopte! Džru Holidej ga je ispratio sa 27 poena i sedam asistencija.

Pelikansi su već u ranoj fazi utakmice imali dvocifreni zaostatak, ali su isti nadoknadili tako što su Kazinsu spustili loptu pod koš i onda je krenulo - zatrpavanje. Nagetsi tu ništa nisu mogli...

Najefikasniji igrač Nagetsa bio je Gari Haris sa 24 poena.

NBA - REZULTATI

Klivlend - Sakramento 101:95

/Džejms 32 - Rendolf 18/

Indijana - Čikago 98:96

/Oladipo 27 - Dan 18/

Orlando - Atlanta 110:106

/Furnije 27 - Šreder 26/

Boston - Dalas 97:90

/Irving 23 - Darns 19/

Njujork - Memfis 99:88

/Li 24 - Gasol 17/

Šarlot - Golden Stejt 87:101

/Voker 24 - Durant 35/

Milvoki - Detroit 104:100

/Adetokunbo 25 - Dramond 27/

Nju Orleans - Denver 123:114

/Kazins 40 - Haris 24/

San Antonio - Majami 117:105

/Oldridž 18 - Džonson 25/

LA Klipers - Minesota 107:113

/Rivers 23 - Tauns 21/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

(FOTO: Action Images)