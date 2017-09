Kirilenko za MOZZART: Evropi će mnogo nedostajati Bogdan i Teo! Volim da gledam Srbiju, a Jović mi se baš sviđa

"Verujte mi, ovaj tim izgleda dobro i bez te sedmorice igrača koji nedostaju. Volim da gledam Srbiju, jer se vidi koliko volite košarku"

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Kada Andreja Kirilenka vidite kraj aut-linije, kako u ulozi predsednika Košarkaškog saveza Rusije posmatra utakmice Grupe D na ovogodišnjem Evrobasketu, automatski stičete utisak da bi i on sam vrlo rado obukao dres Rusije i ponovo se našao na parketu.

Njegovo vreme je prošlo, možda prevremeno, ali popularni AK-47 i dalje pleni ogromnom energijom, baš kao što je to radio svojevremeno, posebno u dresu Jute Džez.

Redovni gost svake utakmice Rusije, ali i neko ko vrlo rado pogleda i ostale ekipe na Evrobasketu. Zato smo mi iskoristili priliku da legendarnog ruskog asa zamolimo za nekoliko minuta svog vremena kako bismo popričali o reprezentaciji Srbije, njenim košarkašima i još ponekim stvarima.

„Srbija? Odakle da počnem. Veoma talentovan tim, raznovrstan, svi igrači znaju mnogo toga s loptom. Jako je retko videti momke sa dva metra visine i više da znaju toliko toga s loptom. Obično takvim igračima nešto nedostaje, da li je to dribling, šut, kretnja bez lopte ili nešto četvrto“, zastao je samo na trenutak Kirilenko, pa nastavio:

„Ja uživam u tome da gledam takve momke kad urade nešto dobro s loptom, a Srbi to znaju. Odlični skakači, šuteri, dobro igraju u reketu... Igrači Srbije znaju dobro da koriste to što im je priroda dala“.

Takve reči hvale za srpski nacionalni tim, a šta bi tek bilo da je Aleksandar Đorđević imao mogućnost da povede najjači sastav na šampionat?

„Verujte mi, ovaj tim izgleda dobro i bez te sedmorice igrača koji nedostaju. Ima tu brojnih razloga zašto nisu tu, ali to je druga priča“.

Logično nastavljamo – kakve su šanse Srbije na Evrobasketu?

„Imate i dalje šansu da uzmete zlato, to je svima jasno“.

Nismo morali ni da postavimo sledeće pitanje, Kirilenko je sam izneo individualne pohvale.

„Bogdan Bogdanović je izrastao u igrača najvišeg kalibra! Boban Marjanović igra sve bolje, mnogo je nas je namučio u subotu. Svaki put kada se nađe na parketu, protivnici osete njegovo prisustvo, veličinu. Osim toga što imate talentovane igrače, imate i dosta mladih košarkaša u sastavu. A selektor Aleksandar Đorđević ih je usmerio na pravi put i vidi se da su umom fokusirani na prave stvari. Zato ste i uzeli medalje poslednjih godina. Volim da ih gledam na terenu, jer se vidi koliko vole košarku“.

Kakve šanse Bogdan Bogdanović ima u NBA ligi, u dresu Sakramento Kingsa?

„Iste kao i Miloš Teodosić. Obojica su košarkaši sposobni da igraju najviši nivo košarke, u NBA ligi. Ali, sve zavisi od mnogo faktora – trenera, rostera, koliko će imati prostora imati na terenu, kako će se snaći, šta će da radi van terena, koliko će biti posvećen košarci... Veoma je važno da mislima bude isključivo u košarci. Osim toga, tu je i ogroman broj utakmica, kada uključite celu sezonu i pripreme, možete da skupite i preko 100 utakmica. Mnogo je faktora, mnogo je stvari na koje treba obratiti pažnju. Ja im obojici želim mnogo sreće u Sakramentu i Klipersima“.

Koliki je udarac za evropsku košarku odlazak možda i najboljeg plejmejkera na kontinentu i momka koji svakog dana pokazuje da je igrač vrhunskog kalibra?

„Mnogo! Tu nema sumnje. Ali, mi u Rusiji imamo izreku: ’Kada osetiš prazninu, nešto će se naći da ispuni taj prostor’. Tako je i sa njima. Oni neće više biti u Evropi, NBA će dobiti mnogo, ali neko drugi će uskočiti kako bi popunio taj prostor i dobio svoju priliku da se iskaže“.

Pored Bogdanovića i Marjanovića, Kirilenko je otkrio ko mu se još dopada iz srpskog tima.

„Stefan Jović, on mi se sviđa. Način na koji igra, vrlo dobro kontroliše igru i drži konce u svojim rukama. U isto vreme je agresivan defanzivac, a ja volim takve igrače, agresivne i koji se ne boje ničega. Koji vole da igraju napred. Ne mogu da krijem, i ostatak ekipe je dobar. Sve su to momci s mnogo energije, košarkaškog znanja. Ne mogu da izaberem samo jednog, ali uprkos tome što imate mladu ekipu, niko od njih se ne stidi da preuzme odgovornost. Ponekad mladi igrači budu stidljivi i žele da stariji odrade ceo posao, ali oni rade baš suprotno. Stalno žele loptu, trude se, bacaju se za svaku loptu. To je dobar znak za vaš tim“.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: Fiba.basketball)