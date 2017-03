Kjelini: Napolitanci, uzalud sa bunite

"Ovakve glupe rasprave samo vam nepotrebno isisavaju energiju, a nas nimalo ne dotiču, jer znamo šta nam je posao na terenu“, poručuje defanzivac Juventusa

Dočekao je Đorđo Kjelini da likuje posle još jedne pobede Stare dame nad Napolijem u prvom meču polufinala Kupa Italije (3:1). Naravno, još jedan zanimljiv duel odigrali su sinoć veliki rivali, a i njega su pratile kontroverze posebno zbog dva dosuđena penala za Staru damu.

Imao je iskusni reprezentativac Azura šta da kaže protivnicima iz Napulja čije je ponašanje i izjave po završetku meča uporedio sa kuknjavom fudbalera Intera posle poraza od Rome.

„Čuo sam ta kafanska čavrljanja i ranije. U nedelju uveče sam gledao Inter - Roma i uz sve dužno poštovanje mislim da je Vučica totalno nadigrala rivala. Bili su dominantniji u svakoj prilici i snažniji od rivala. Ali sutra ujutru u novinama niko ne priča o sjajnim igram Najngolana, Ščensnog ili Facija. Tako je isto bilo i posle naše utakmice s Napolijem“, kaže Kjelini.

Iskusni defanzivac objašnjava i da je Juventus realno bolji i da mu smetaju optužbe da je to zbog sudija.

„Rekao sam pre nekoliko nedelja da me zasmejava kada navijači pričaju ovakve gluposti, a još više treneri. Ponoviću još jednom da bi me rivali čuli - ovakve glupe rasprave samo vam nepotrebno isisavaju energiju, a nas nimalo ne dotiču, jer mi znamo šta nam je posao na terenu“, napominje Kjelini.

Na kraju podvlači i da ne mrzi protivnike.

„Naravno da se kao dobri Italijan nadam da će Napoli izbaciti Real u Ligi šampiona, jer sam bio srećan i kada su prošli dalje iz grupe, pošto naša zemlja dugo nije imala dva tima u nokaut fazi. Navijam i da Roma osvoji Ligu Evrope, ali samo da bude dobra na međunarodnoj sceni ne i u Seriji A“, zaključuje Đorđo Kjelini.

