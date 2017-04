KLADIONIČARSKI DAN (utorak, 18. april): Krenuli mečevi Lige šampiona, pakleno u plej-ofu Evrolige

REAL MADRID - BAJERN (prvi meč 2:1)

Real Madrid (4-3-3): Navas, Karvahal, Ramos, Načo, Marselo - Kazemiro, Kros, Modrić - Isko, Benzema, Ronaldo.

Bajern (4-3-3): Nojer - Lam, Boateng, Humels, Alaba - Alonso. Vidal, Tijago - Roben, RIberi, Levandovski.

UTAKMICA JE POČELA!

LESTER - ATLETIKO MADRID (prvi meč 0:1)

Lester: (4-2-3-1): Šmajhel - Simpson, Morgan, Benalun, Fuhs - Ndidi, Drinkvoter - Marez, Okazaki, Olbrajton - Vardi.

Atl. Madrid: (4-4-2): Oblak - Huanfran, Savić, Godin, Luis - Nigez, Gabi, Himenez, Koke - Grizman, Karasko.

UTAKMICA JE POČELA!

EVROLIGA: Teodosić nastavlja da vodi CSKA do pobede u prvom meču plej-of odmeravanja sa Baskonijom. Nakon tri četvrtine Armejci u Moskvi vode sa 72:62, a naš plej je zabeležio 15 poena i četiri uspešna dodavanja.

LIGA ŠAMPIONA: A kako su navijači Real Madrida ispratili svoje ljubimce na Santjago Bernabeu pogledajte na ovom LINKU

LIGA 1: Kakva utakmica! Mec je na svom stadionu u odloženom meču 31. kola Lige 1 nakon 0:2 u prvom poluvremenu stigao u poslednjim minutima meča do egala, pogodio je čak i prečku, ali je šampion ipak uspeo preko Matuidija da pokupi sva tri boda i slavi sa 3:2.

EVROLIGA: Baskonija je uspela da smanji zaostatak za CSKA, ali ipak gubi od aktuelnih šampiona u Moksvi rezultatom 44:40 na poluvremenu. Teodosić je za nešto više od 11 minuta igre upisao 10 poena, uz po jednu asistenciju i ukradenu lopu.

LIGA 1: Šampiona Francuske PSŽ vodi nakon prvog poluvremena na gostovanju Mecu sa 2:0 u meču odloženog 31. kola. Golove su dali Kavani i Matuidi.

Sastav Lestera: (4-2-3-1): Šmajhel - Simpson, Morgan, Benalun, Fuhs - Ndidi, Drinkvoter - Marez, Okazaki, Olbrajton - Vardi.

Sastav Atl. Madrida: (4-4-2): Oblak - Huanfran, Savić, Godin, Luis - Nigez, Gabi, Himenez, Koke - Grizman, Karasko.

FUDBAL: Gotova je 154. Večiti derbi, Partizan je više-manje zasluženo slavio sa 3:1 (1:0) na stadionu najvećeg rivala. Crno-beli su i treći put ove sezone u srpskoj Superligi bio bolji od crveno-belih.

Sastav Real Madrida (4-3-3): Navas, Karvahal, Ramos, Načo, Marselo - Kazemiro, Kros, Modrić - Isko, Benzema, Ronaldo.

Sastav Bajerna (4-3-3): Nojer - Lam, Boateng, Humels, Alaba - Alonso. Vidal, Tijago - Roben, RIberi, Levandovski.

- CSKA očekivano nakon prvih 10 minuta igre u Moskvi vodi sa 26:19.

EVROLIGA: Počela je i prva utakmica ovogodišnjeg plej-ofa Evrolige. U Moskvi je aktuelni branilac trofeja, CSKA dočekao Baskoniju. Još se čeka da počne duel Pao - Fener (20 h). Sutra igraju Olimpijakos - Fener (20 h) i Real M. - Darušafaka (21 h).

FUDBAL: Šta se dešava na ostalim terenima u Superligi, u dubokoj senci Večitog derbija pogledajte OVDE

- Kraj prvog poluvremena na stadionu Rajko Mitić, interesantan prvi deo susreta sa dosta tempa i bitaka i sa samo jednim golom, ali kakvim. Majstorija Leonarda kakvu morate videti. Večiti derbi do poslednjeg zvižduka istpatite na našem live LINKU

- GOOOOL! Leonardo je sa otprilike 20 metara šutem iz slobodnog udarca pocepao mrežu Manojlovića koji je uspeo da zakači loptu, ali ne i da spreči vođstvo Partizana u 21. minutu susreta. Kvota za uživo klađenje da će i ovaj derbi biti završen bez pobednika je sada 3,40!

- Pomalo neočekivano temperamentna igra nakon prvih 15 minuta 154. odmeravanja večitih rivala na stadionu Rajko Mitić. Najbolju šansu u dosadašnjem delu utakmice imao je ubitačni napadač Partizana Uroš Đurđević, ali je gol domaćina spasao Filip Manojlović.

FUDBAL: Derbi će kasniti sa početkom najverovatnije zbog nereda na Autokomandi. Nekoliko igrača Partizana je u vreme kada je utakmica trebala da počne tek ušla u tunel za zagrevanje. LIVE tekstualni prenos 154. Večitog derbija pratite na ovom LINKU

FUDBAL: "Tvrdo jezgro" Delija na stolicama severne tribine ostavilo je poruku za sve pristalice srpskog šampiona, kojih u poslednje vreme nije bilo na tribinama stadiona Rajko Mitić, a zabeležene su i veće navijačke čarke na Autokomandi i okolnim ulicama.

FUDBAL: Izašli su i sastavi za 154. Večiti derbi, pogledajte ih na ovom LINKU.

TENIS: Pobeda Novaka Đokovića nakon tri seta velike borbe sa Žilom Simonom i spasavanja sa samog ruba poraza 6:3, 3:6, 7:5.

- Đoković je poveo sa 6:5 i sada Simon servira za opstanak na turniru.

- Kakav je teniser Novak Đoković! Kada je najteže, najbolji je. "Ribrejk" za izjednačenje na 5:5.

- BREJK! Simon je na pragu pobede pošto je uzeo Noletov servis i poveao sa 5:4 u poslednjem setu. Kvote i igre za sutrašnje mečeve, među kojima izdvajamo Nadal - Edmund potražite na mozzartbet.com.

- Nole je bez problema zadržao svoj servis i poveo sa 4:3 u zaključnom setu meča drugog kola mastersa u Monte Karlu.

- Odmah je usledio kontraudar, Đoković je "ribrejkovao" i izjednačio na 3:3 u trećem setu

- Novak je u ozbiljnim problemima, Francuz je prvi "pustio krv" i uzeo prvi brejk i vođstvo od 3:2 u odlučujućem setu.

- Žil Simon dolazi do izjednačenja u setovima - 1:1. LIVE BET: Pobeda Đokovića u ovom trenu vredi 1,25!

- Po brejk na obe strane - 2:2 u drugom setu.

- Tako se to radi! Novak Đoković furiozno dolazi do prvog seta - 1:0 (6:3). Nije dozvolio najbolji srpski teniser da ga obeshrabri onaj brejk Žila Simona, na koji je odgovorio sa dva oduzeta servisa.

- BREJK! Žil Simon osvaja prvi gem protiv Novaka Đokovića u šesnaestini finala Monte Karla. Ne zaboravite da se na ovaj meč možete KLADITI UŽIVO.

FUDBAL: Trijumf Monaka na gostovanju Dortmundu (2:3) ostao je u senci napada na autobus Borusije, ali pomenuti nemio događaj nije umanjio činjenicu da su gosti u Kneževinu odneli veliki plen. Evo i nekoliko zanimljivosti pred revanš susret na stadionu Luj Drugi (sreda, 20.45).

Zanimljivosti:

- Monako u Ligi šampiona ove sezone nije izgubio nijedan meč pred svojim navijačima

- Monako je igrao 3+ na 11 od 12 prethodnih utakmica u svim takmičenjima

- Monako je igrao GG&3+ na šest od osam minulih mečeva, računajući Ligu 1, Ligu šampiona i Kup Francuske

- Na šest od sedam poslednjih duela Monaka padao je bar po jedan gol u oba poluvremena

- Posle pet pobeda na svom terenu na kojima nije primio gol Monako je odigrao pet utakmica GG&3+, od čega je četiri puta slavio

- Monako daje 2,63 gola prosečno računajući Ligu 1 i Ligu šampiona, a prima 1,02

- Dortmund je na osam poslednjih gostovanja (Bundesliga, Liga šampiona, Kup Nemačke)poražen četiri puta, dok je preostala četiri susreta po dva puta slavio i remizirao

- Dortmund je protekla tri meča igrao GG&4+

- Na tri poslednja meča Dortmunda padalo je 2-3 gola u prvom poluvremenu

- Dortmund je na od devet minulih duela na strain igrao 0-3

- Dortmund postiže 2,34 gola u proseku računajući Ligu šampiona i Bundesligu, a prima 1,21

Projektovani sastavi:

MONAKO (4-4-2): Subašić - Ture, Glik, Žemerson, Mendi - Bernardo Silva, Bakajoko, Mutinjo, Lemar - Falkao, Mbape

DORTMUND (4-1-4-1): Birki - Pišček, Papastatopulos, Bender, Šmelcer - Vajgl - Dembele, Kastro, Gereiro, Rojs - Obamejan

Povrede i suspenzije:

MONAKO: Fabinjo (suspendovan), Sidibe (povređen), Bošilja (povređen), Kariljo (povređen)

DORTMUND: Bartra (povređen), Gece (povređen), Širle (povređen), Durm (pod znakom pitanja), Rode (pod znakom pitanja)

Glavni sudija: Damir Skomina (Slovenija)

Linijske sudije: Jure Praprotnik (Slovenija), Robert Vukan (Slovenija)

Dodatne sudije: Matej Jug (Slovenija), Slavko Vinčić (Slovenija)

Četvrti sudija: Tomaž Klančnik (Slovenija)

Skomina je sudio četiri utakmice u Ligi šampiona ove sezone, pokazao je 18 žutih kartona (prosečno 4,5), nijedan crveni i jedan penal. Delio pravdu i na kvalifikacionom meču Seltik - Hapoel Ber Ševa i dodelio je sedam javnih opomena. Što se slovenačkog prvenstva tiče, Skomina je stajao na centru 11 puta, pokazavši 41 žuti karton (prosečno 3,73) i po jedan direktan i jedan crveni karton posle dva žuta.

Poslednjih pet mečeva Monaka:

15.04.2017, Liga 1: Monako - Dižon 2:1 (0:1)

12.04.2017, Liga šampiona: Dortmund - Monako 2:3 (0:2)

08.04.2017, Liga 1: Anže - Monako 0:1 (0:0)

04.04.2017, Kup Francuske: Monako - Lil 2:1 (2:0)

01.04.2017, Liga kup: Monako - PSŽ 1:4 (1:2)

Poslednjih pet mečeva Dortmunda:

15.04.2017, Bundesliga: Dortmund - Ajntraht 3:1 (2:1)

12.04.2017, Liga šampiona: Dortmund - Monako 2:3 (0:2)

08.04.2017, Bundesliga: Bajern - Dortmund 4:1 (2:1)

04.04.2017, Bundesliga: Dortmund - Hamburg 3:0 (1:0)

01.04.2017, Bundesliga: Šalke - Dortmund 1:1 (0:0)

Poslednji međusobni meč:

Dortmund - Monako 2:3 (0:2)

FUDBAL: Barselona je ponovo klinički mrtva! Hoće li se i ovoga puta "provući" i nadoknaditi ogroman zaostatak? Juventus je u Torinu, reklo bi se, stekao više nego dovoljnih 3:0 za plasman u polufinale Lige šampiona, ali... Preko puta je evropski šampion i jedan od najdominantnijih sastava u istoriji fudbala. Ne zaboravite, protiv Pari Sen Žermena su nadoknadili četiri gola zaostatka! Utakmica je na programu u sredu od 20.45.

Zanimljivosti:

- Barselona je ove sezone izgubila samo jedan meč pred svojom publikom.

- Barselona je na šest uzastopnih utakmica kod kuće postigla tri ili više golova

- Barselona je na šest minulih duela na Nou Kampu postigla dvaili više golova u prvom poluvremenu

- Na tri od četrii prethodna susreta Barselona je odigrala NG, pritom upisavši dve pobede i dva poraza

- Barselona postiže 2,85 golova u proseku računajući Primeru i Ligu šampiona, a prima 1,02

- Juventus je izgubio samo jedan od 18 proteklih utakmica u svim takmičenjima

- Juventus je slavio na svim mečevima na strain u Ligi šampiona ove sezone

- Na osam poslednjih dvoboja Juventusa i Barselone viđen je identičan broj pobeda (tri), kao i dva nerešena rezultata

- Na tri od četiri poslednja meča Juventusa u svim takmičenjima Gonzalo Iguain je postigao po dva gola

- Juventus daje skoro dva gola u proseku po meču (1,98) računajući Seriju A i Ligu šampiona, a prima 0,54

Projektovani sastavi:

BARSELONA (3-4-3): Ter Štegen - Maskerano, Pike, Umtiti - Rakitić, Buskets, Inijesta, Serđi Roberto - Mesi, Suarez, Nejmar

JUVENTUS (4-2-3-1): Bufon - Dani Alves, Bonuči, Kjelini, Aleks Sandro - Pjanić, Kedira - Kvadrado, Dibala, Mandžukić - Iguain

Povrede i suspenzije:

BARSELONA: Rafinja (povređen), Aleiš Vidal (povrešen), Arda Turan (pod znakom pitanja), Maskerano (pod znakom pitanja), Matje (pod znakom pitanja)

JUVENTUS: Pjaca (povređen), Dibala (pod znakom pitanja)

Glavni sudija: Bjorn Kujpers (Holandija)

Linijske sudije: Sander van Rokel (Holandija), Ervin Zeinstra (Holandija)

Dodatne sudije: Pol van Bokel (Holandija), Deni Makelije (Holandija)

Četvrti sudija: Mario Diks (Holandija)

Kujpers je na tri utakmice u Ligi šampiona podelio 13 žutih kartona (prosečno 4,33) i četiri puta dosudio najstrožu kaznu. Stajao je na centru i na kvalifikacionom meču između Porta i Rome na Dragau gde je viđeno sedam javnih opomena, jedan crveni posle dva žuta kartona i jedan penal. U holandskoj Erediviziji je na 22 meča pokazao 75 žutih kartona, dva crvena posle dva žuta kartona i četiri jedanaesterca.

Poslednjih pet mečeva Barselone:

15.04.2017, Primera: Barselona - Real Sosijedad 3:2 (3:2)

11.04.2017, Liga šampiona: Juventus - Barselona 3:0 (2:0)

08.04.2017, Primera: Malaga - Barselona 2:0 (1:0)

05.04.2017, Primera: Barselona - Sevilja 3:0 (3:0)

02.04.2017, Primera: Granada - Barselona 1:4 (0:1)

Poslednjih pet mečeva Juventusa:

15.04.2017, Serija A: Peskara - Juventus 0:2 (0:2)

11.04.2017, Liga šampiona: Juventus - Barselona 3:0 (2:0)

08.04.2017, Serija A: Juventus - Kjevo 2:0 (1:0)

05.04.2017, Kup Italije: Napoli - Juventus 3:2 (0:1)

02.04.2017, Serija A: Napoli - Juventus 1:1 (0:1)

Poslednjih pet međusobnih susreta:

11.04.2017, Liga šampiona: Juventus - Barselona 3:0 (2:0)

06.06.2015, Liga šampiona: Juventus - Barselona 1:3 (0:1)

22.04.2003, Liga šampiona: Barselona - Juventus 1:2 (0:0, 1:1)*

06.04.2003, Liga šampiona: Juventus - Barselona 1:1 (1:0)

24.04.1991, Kup evropskih šampiona: Juventus - Barselona 1:0 (0:0)

* Posle produžetaka

FUDBAL: Nije sve u Ligi šampiona! Evo malo "edukacije" iz Austrije 2... Ima ovde zanimljivih stvari.

Austrija 2, 29. kolo

Ponedeljak

BW Linc - LASK Linc 1:1 (1:0)

Utorak

FAC - Vatens 18.30

Horn - Austrija Lustenau 18.30

Lifering - Nojštat 18.30

Vaker - Kapfenberg 18.30

Serije:

Bez pobede: Horn 4, Austrija Lustenau 3

Bez nerešenog: FAC 12, Lifering 4, Horn 3, Kapfenberg 3

Porazi: Horn 3

Bez poraza: Vatens 4, Vaker 3, Nojštat 3

3+: Vaker 4, Vatens 3

4+: Vatens 3

Zanimljivosti:

- FAC i Vatens su odigrali 0-2 na tri prethodna okršaja

- Vatens prosečno postiže 0,79 golova na strani

- Austrija Lustenau odigrala je 0-2 na pet minulih gostovanja

- Austrija Lustenau nije dala gol Hornu na četiri od šest prethodnih gostovanja

- Vaker je postigao bar dva gola na četiri od šest protekla duela sa Kapfenbergom

- Nojštat je primio bar gol na devet prethodnih okršaja

- Nojštat nije postigao gol na šest od devet minulih susreta

- Nojštat je odigrao 3+ na četiri od pet poslednjih gostovanja

(Podaci se odnose na Austriju 2, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

Povrede i suspenzije (u obzir su uzeti igrači koji su u dosadašnjem toku sezone zabeležili dvocifren broj nastupa)

Vaker: Grinvald (prvi golman), Pirkl (vezista)

Kapfenberg: Šagerl (vezista), Ričer (defanzivac), Gajsler (vezista, pod znakom pitanja), Lakić-Pešić (defanzivac, suspendovan)

Horn: Varela (vezista), Đorđević (defanzivac, suspendovan)

KOŠARKA: Prosečni učinci i postavljene granice kada je reč o specijalu KOŠARKA - IGRAČI.

CSKA - BASKONIJA 19.00

Džekson (CSKA, prosek 7,2), granica 6,5

Voroncevič (CSKA, prosek 7,8), granica 6,5

Higins (CSKA, prosek 9,1), granica 8,5

Hajns (CSKA, prosek 8,3), granica 8,5

Teodosić (CSKA, prosek 16,1), granica 15,5

De Kolo (CSKA, prosek 20,1), granica 20,5

Kurbanov (CSKA, prosek 6,3), granica 5,5

Hanga (Baskonija, prosek 10,6), granica 10,5

Blažič (Baskonija, prosek 4,7), granica 4,5

Fojgtman (Baskonija, prosek 10), granica 8,5

Bobua (Baskonija, prosek 11,6), granica 10,5

Larkin (Baskonija, prosek 13,1), granica 13,5

Šengelija (Baskonija, prosek 10,7), granica 9,5

PANATINAIKOS - FENERBAHČE 20.00

Singlton (Panatinaikos, prosek 12,3), granica 12,5

Burusis (Panatinaikos, prosek 8,1), granica 6,5

Feldejn (Panatinaikos, prosek 7), granica 6,5

Gist (Panatinaikos, prosek 9,5), granica 7,5

Rivers (Panatinaikos, prosek 11), granica 10,5

Džejms (Panatinaikos, prosek 12,9), granica 12,5

Kalates (Panatinaikos, prosek 10,1), granica 7,5

Bogdanović (Fenerbahče, prosek 13,6), granica 13,5

Dikson (Fenerbahče, prosek 11,3), granica 10,5

Judo (Fenerbahče, prosek 11,8), granica 11,5

Veseli (Fenerbahče, prosek 10,1), granica 9,5

Slukas (Fenerbahče, prosek 10,2), granica 7,5

Datome (Fenerbahče, prosek 9,6), granica 9,5

Kalinić (Fenerbahče, prosek 6,7), granica 5,5

*** Zanimljiv tvit na zvaničnom nalogu Lestera: "Na današnji dan 2009. godine osvojili smo Ligu 1, a večeras igramo sa Atletiko Madridom u četvrtfinalu Lige šampiona!"

