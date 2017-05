SASTAVI: Mančester Junajted - Selta; Lion - Ajaks!

Budite i danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

- Poznati su sastavi za večerašnje okršaje u Ligi Evrope! MANČESTER JUNAJTED - SELTA (prvi meč 1:0)



POGLEDAJTE KVOTE ZA OVAJ MEČ MANČESTER JUNAJTED (4-3-3): Romero – Valensija, Baji, Blind, Darmijan – Felaini, Erera, Pogba – Mhitarjan, Rašford, Lingard;

SELTA (4-3-3): Alvarez – Maljo, Kabral, Ronkalja, Honi – Vas, Radoja, Ernandez – Aspas, Guideti, Sisto. LION - AJAKS (prvi meč 1:4) POGLEDAJTE KVOTE ZA OVAJ MEČ

LION (4-2-3-1): Lopes - Rafael, N'Kulu, Dijakabi, Morel - Gonalon, Toliso - Korne, Fekir, Valbuena - Lakazet;

AJAKS (4-3-3): Onana - Veltman, Sančez, De Ligt, Virgever - Zajeh, Šene, Klasen - Traore, Dolberg, Junes.

Bogami, ovaj dan ide u baš dobrom smeru, samo je Hobro partibrejker... Da iskoristimo priliku da pohvalimo kolege iz rubrike BET INFO - STATISTIKA koji su uhvatili 0-2 na Omsk - Čita i keca na Beroe. OVDE pogledajte šta su sve gađali.

HOBRO - VEJLE KOLDING (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:1

Nije izgledalo da će Hobro prodati. Kasper Povlsen je u 33. minutu pogodio za 1:0, čuvao je domaćin prednost sve do samog finiša, ali očigledno su se pred kraj opustili, popustila je koncentracija, šta li je... I onda - bum. Pogodak Nigerijca Dominika Vinisijusa koji je postavio konačan rezultat. Nažalost, ništa od keca.

AB KOPENHAGEN - HELSINGOR (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 2:1

Domaćin je nešto nakon isteka pola časa igre već nagovestio da će doći do trijumfa i što je vama najvažnije - obezbediti siguran put ka zaokruženom kecu. Niklas Rode je pogodio u 11, Emil Holten u 33. minutu, a Tobijas Kristensen je u 42. minutu samo ublažio poraz Helsingora. Imali su gosti čitavo poluvreme da se vrate u život, ali, na vašu sreću, nisu uspeli u tome.

BEROE - NEFTOHIMIK B. (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 3:0

Lagano zaokružen kec. Venčislav Vasilev pogodio je u 29, Anton Karačanakov u 38. minutu, a Asen Georgiev je postavio konačan rezultat u 62. minutu . Još je lakše bilo kada je Ilja Milanov isključen u 78. minutu, pa ako do tog momenta nije, onda je otad bilo jasno da kec dolazi.

NEMAN - NAFTAN (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Svaka čast onome koga nije oblio znoj dok je pratio ovaj okršaj. Nakon prvog poluvremena u kojem nije bilo golova, usledio je košmarni početak drugog dela za domaćina, što će reći - i za vas. Aleksej Kozlov je doneo vođstvo Naftanu u 51. minutu. Ipak, Valeri Žukovski i Pavel Savitski su u 57. i 74. minutu preokrenuli rezultat u korist domaćina i skinuli ogroman teret sa leđa. Bravo, bravo.

TENIS:

Masters Madrid , 3. kolo

Muškarci:

Dimitrov - Tim 1:2 (6:4, 4:6, 6(9):7(11)

- Čestitke Andresu Inijesti i u video formi!

- Odlično je počeo ovaj dan za naše kladioce! Šta kažete?

TORPEDO Z. - KRUMKAČ M. (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:0

Kvota je bila prste da poližeš, a domaćin je već od starta nagovestio da će slistiti goste kao od šale. Ako vam išta znači, golove su postigli Dmitri Rekiš u petom, Egor Zubovič u 34, te Maksim Skaviš u 79. minutu. Laganica. Kad bi svi ovako dobijali, gde bi vam bio kraj...

SOLIGORSK - SLAVIJA MOZIR (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 1:0

Jedan, ali vredan. Hajde, ruku na srce, moglo je to i ubedljivije, no pobedi se u zube ne gleda. Savršeni hitac u srce gostiju bilo je delo Denisa Lapteva u 41. minutu. Slavija nije uspela da se oporavi, pošto je do kraja ostalo 1:0 za domaćina. Bravo za Šahtjor Soligorsk.

HELSINKI - ILVES (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:0

Kako se ovosezonska izdanja liga petica približavaju kraju, tako su na vašim tiketima sve češće utakmice iz Norveške, Švedske, Finske... I to se čini kao logičan i isplativ potez. Alfredo Morelos je sa dva gola zapečatio sudbinu Ilvesa i pokazao da opravdava 500.000 evra koliko je Helsinki uplatio na račun Independijentea iz Medeljina. Svaka čast.

SUDUVA - UTENIS (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 2:1

Ovde ste morali da cupkate do samog kraja. Znamo, nije vam bilo nimalo lako... Povilas Lejmonas pogodio je u 34. minutu za vođstvo domaćih, u finišu prvog poluvremena poravnao je Timotej Dodlek, a onda - drama... Sve do 91. minuta kada je Paulijus Janusauskas nacrtao osmehe na vašim licima. Ako vas ikada put nanese u Litvaniju, da znate kome prvo da platite piće.

TENIS:

Masters Madrid, 3. kolo

Muškarci:

Per - Kuevas 1:2 (5:7, 6:0, 1:6)

*** Dok ne počne da se zakuvava u Ligi Evrope, prisetite se nekih gospodskih poteza fudbalera. Fer-plej igrati grubo baš i nije okej! :)

KOŠARKA: Evo nekoliko predloga iz igre pod obručima.

KAVAJ LENARD (SAN ANTONIO) - granica 27,5

Ovde je naš predlog minus. Kavaj Lenard vuče nimalo naivnu povredu s obzirom na to da na prošlom okršaju sa Hjustonom nije odigrao poslednjih nekoliko minuta regularnog dela, a u produžetku nije upisao ni sekund. Lenard u ovoj seriji stoji mnogo lošije kada je reč o poenterskom učinku. Takođe, očekujte da će večeras biti više posvećen defanzivnim zadacima. Lenard je pod znakom pitanja, te bi samo pod uslovom da uzme ogroman broj šuteva i pogodi sve prešao ovu granicu.

RAJAN ANDERSON (HJUSTON) - granica 12,5

Plus na krilnog centra Hjustona. Prvi razlog - stabilna minutaža. Povreda Nenea je drastično skratila rotaciju Roketsa u kojoj Majk D'Antoni koristi sedam igrača. Drugi - protiv San Antonija je četiri od pet puta išao u plus u ovoj seriji. Treći - Anderson je u ovoj seriji ostvario dobar procenat kada je reč o šutu za tri poena - 43,8 odsto.

TENIS:

Masters Madrid, 3. kolo

Muškarci

Mari - Čilić 0:2 (3:6, 3:6)

Berdih - Zverev 0:2 (4:6, 4:6)

Dame

Mladenović - Kirstea 2:0 (6:4, 6:4)

- Borna Ćorić je poveo protiv Endija Marija sa 1:0 u setovima (6:3). LIVE BET: Preokret Marija vredi 1,75, trijumf Ćorića vredi 2,00!

TENIS:

Masters Madrid, 3. kolo

Muškarci:

Lopez - Đoković 0:2 (4:6, 5:7)

Raonić - Gofan 0:2 (4:6, 2:6)

Dame:

Bertens - Sevastova 0:2 (3:6, 3:6)

- Novak Đoković hita ka četvrtfinalu Mastersa u Madridu! Najbolji srpski teniser je u prvom setu savladao Felisijana Lopeza sa 6:4. U drugom setu je tesno - 3:3. Ne zaboravite da se i na ovaj meč možete KLADITI UŽIVO.

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

6502 MANČESTER JUNAJTED - SELTA (tip 1, kvota 1,55) - početak 21.05

6501 LION - AJAKS (tip 1, kvota 1,60) - početak 21.05

5701 HELSINKI - ILVES (tip 1, kvota 1,35) - početak 17.30

5523 HOBRO - VEJLE KOLDING (tip 1, kvota 1,60) - početak 18.00

5521 AB KOPENHAGEN - HELSINGOR (tip 2, kvota 1,40) - početak 18.00

Sudeći prema broju uplata jedinica na Mančester Junajted protiv Selte je ubedljivo najtipovaniji par ovog četvrtka. Mora da je i Žoze Murinjo odigrao jedinicu... :)

MOZZART izbacio kvote za finale Lige šampiona (ANKETA)

TENIS:

Masters Madrid, 3. kolo

Muškarci:

Nišikori - Ferer 2:0 (6:4, 6:3)

Dame:

Vandevege - Halep 0:2 (1:6, 1:6)

*** Nek ste živi i zdravi još godina 100 :)

- Andres Inijesta (33)

- Abu Dijabi (31)

- Đovani Dos Santos (28)

- Džon Gregori (63)

- Migel Veloso (31)

- Tibo Kurtoa (25)

TENIS: Novak Đoković i Felisijano Lopez sastaju se u 14.05 u okviru 3. kola Mastersa u Madridu. Novak je mogao da pobedi Almagra sa 2:0, ali je meć bio izuzetno dramatičan i okončan je posle tri seta. Sva tri meča na zemlji Nole je dobio u tri seta. Ne briljira i ponovo je u turbulentnom periodu, bez starog tima u boksu. Sa druge strane, Lopez u karijeri ima 30 pobeda nad Top 10 igračima, ali i samo pet na zemljanoj podlozi. Takođe, u seriji je od 14 neuspeha protiv najboljih tenisera. Kada su međusobni dueli u pitanju, Đoković vodi 8:0, a Špancu je dozvolio samo tri seta. I danas verujemo da će Srbin da izađe na kraj sa Lopezom, sa manje od 21,5 gemova (tip 1&UG<, kvota 2,01).

Buongiorno Italia: Finale Lige šampiona Juve - Real, hod Bjankonera ka trostrukoj kruni i kineska revolucija u Interu koju predvodi Valter Sabatini, glavne su teme u italijanskoj sportskoj štampi. U rimskoj su protagonisti Frančesko Toti i Sergej Milinković Savić. Totijeva budućnost je i dalje nepoznanica a, kako piše Mesađero, Sergej Milinković Savić je igrač kojeg navijači Lacija najviše vole.

Prelistajte italijansku štampu uz podnevnu kaficu... :)

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnja gošća u redovnoj rubrici je Živana Šaponja Ilić. Voditeljka TV B92 potencijalni dobitak u iznosu od 110.057 dinara namenila je Institutu za onkologiju i radiologiju, a OVDE pogledajte za koje se tipove odlučila.

*** Serije:

3+: Al Jahra 11, Nikobing 5, Vejle Kolding 4, Al Kuvajt 4, Kaitan 4, Gorodeja 3, Kazma 3

0-2: Hougang Junajted 5, Kaunas Žalgiris 3

2-3: Gejlang 3

1pp X: GAIS 3

GG: Nikobing 5, Helsinki 4, Vejle Kolding 4, Soligorsk 3, Torpedo Žodino 3, Kazma 3, Kaitan 3

GG&3+: Nikobing 5, Vejle Kolding 4, Armd Forsis 4

1ug 2+: Gorodeja 3

*** Iz rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA izvukli smo dve zanimljive analize, a vi ostatak pročitajte OVDE.

17.30 HELSINKI - ILVES (tip 3+, kvota 1,80) - FIKS DANA

Ovo bi mogla da bude prilično zanimljiva utakmica. Domaćin trenutno zauzima prvo mesto na tabeli finske lige, ali Ilves ima bod i jedan meč manje, a u malo je boljoj formi. Međutim, ne usuđujemo se da vam preporučimo dvojku jer je Helsinki nedavno slavio u njihovom Kup okršaju. Gađajte 3+.

19.00 ERGRITE - GAIS (tip 1, kvota 2,60) - VREDI PROBATI

U pitanju je lokalni geteborški derbi pa je jasno da nijedan ishod ne bi trebalo odbaciti. Na utakmicama na kojima je Ergrite domaćin često pada dosta pogodaka, a kako je GAIS u prvih šest kola Superetana na gostovanjima osvojio samo četiri boda usudićemo se da vam preporučimo keca.

BET INFO - STATISTIKA: Za danas imamo četiri predloga s ukupnom kvotom preko osam. Juče smo predložili sedam tipova, od kojih je pet prošlo, a na preostala dva u Rusiji smo pali. Zato danas idemo s manje parova, s nadom da je to recept za dobitak. Današnji tiket pogledajte OVDE.

*** Zanimljivosti iz liga širom planete...

- Šahtjor Soligorsk (Belorusija 1) je slavio sa dva ili više golova razlike na osam od poslednjih 16 domaćinstava

- Hobro (Danska 2) je pobedio na osam od 11 prethodnih duela

- Albireks Nigata (Singapur 1) je pobedio sa dva ili više golova razlike na protekla tri meča

- AB Kopenhagen (Danska 2) je poražen na 11 od 12 minulih domaćinstava

- Naftan (Belorusija 1) je poražen sa dva ili više golova razlike na sedam od poslednjih 11 duela u gostima

- Kaunas Žalgiris (Litvanija 1) je vezao šest neuspeha na strani

- Hougang Junajted (Singapur 1) je izgubio na pet prethodnih gostovanja

- Ilves (Finska 1) je bez poraza na 13 od proteklih 16 utakmica

(Podaci se odnose na ligaške mečeve)

*** Sastavili smo tiket pomoću tradicija...

- Omsk i Čita su na poslednjih sedam duela igrali 0-2

- Al Sahel i Kazma igrali su GG na pet prethodnih okršaja

- Šahtjor Soligorsk i Slavija Mozir završilu su pet proteklih mečeva sa golom na obe strane

- Vendsisel i Skive su odigrali deset dvoboja u kojima je postignuto između jedan i dva pogotka u prvom poluvremenu

- Ergrite i GAIS su igrali 0-2 na poslednjih pet susreta

* kvote su podložne promenama

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 17:00 1241 BLR 1 Shakhtyor - Slavia Mozyr tgg gg 2,70 Čet 18:00 5526 DAN 2 Vendsyssel - Skive 1ug 1-2 1,60 Čet 19:00 5421 ŠVE 2 Orgryte - GAIS ug 0-2 1,90 Čet 16:40 2954 KUV 1 Al Sahel - Kazma tgg gg 1,97 Čet 14:00 7401 RUS3I Irtysh Omsk - Chita ug 0-2 1,96 Kladi se

FUDBAL: Vreme je za Ligu Evrope! Bacite pogled na zanimljivosti, suspendovane i povređene igrače pred večerašnje okršaje...

MANČESTER JUNAJTED - SELTA 21.05 (prvi meč 1:0)

Zanimljivosti :

- Mančester Junajted je trijumfom u Vigu ostvario treću pobedu na 23 minule utakmice u Španiji

- Mančester Junajted je na 48 prethodnih okršaja sa španskim timovima upisao 13 pobeda, 19 remija i 16 poraza (devet trijumfa, isto toliko nerešenih rezultata i četiri poraza u Mančesteru)

- Selta je na 10 prethodnih okršaja sa engleskim timovima zabeležila pet pobeda i isto toliko poraza (tri trijumfa i dva neuspeha u Engleskoj)

- Selta je u seriji od četiri poraza od engleskih timova

- Selta je u seriji od pet poraza u svim takmicenjima, što je najlošiji niz od 2014.

- Mančester Junajted je slavio na dva od tri evropska polufinala kada je za protivnika imao neki španski tim

- Mančester Junajted je ove sezone slavio na svih šest prethodnih mečeva u Ligi Evrope kod kuće

- Mančester Junajted je neporažen na 17 minulih duela kod kuće u evropskim takmičenjima (14 pobeda i tri remija)

- Mančester Junajted nikada nije ispao iz nokaut faze nekog evropskog takmičenja kada je slavio u prvom duelu u gostima

- Mančester Junajted nikada nije poražen kod kuće u evropskim takmičenjima sa više od jednog gola razlike (protivnici ga sedam puta tukli sa 1:0, dvaput sa 2:1, triput s 3:2)

- Selta je na evropskim gostovanjima ove sezone ostvarila tri pobede, dva remija i jedan poraz (sve tri pobede rezultatom 2:0)

- Selta je postigla bar gol na svim evropskim gostovanjima ove sezone

- Junajted je ostvario najviše pobeda od svih timova ove sezone u Ligi Evrope (devet), jednu više od Ajaksa

- Selta ima šest trijumfa u Ligi Evrope ove sezone

- Od Viga do Mančestera ima 1.350 kilometara

Projektovani sastavi :

MANČESTER JUNAJTED (4-3-3): Romero – Valensija, Baji, Blind, Darmijan – Felaini, Erera, Pogba – Lingard, Rašford, Mhitarjan;

SELTA (4-2-3-1): Alvarez – Maljo, Ronkalja, Kabral, Joni – Ernandez, Radoja – Aspas, Vas, Sisto – Gvideti.

Povrede i suspenzije :

MANČESTER JUNAJTED: Roho (povređen), Fosu-Mensah (povređen), Šo (povređen), Jang (povređen), Ibrahimović (prvi strelac tima, povređen)

SELTA: Planjas (pod znakom pitanja), Rosi (povređen), Hjulsager (nema pravo nastupa)

LION - AJAKS 21.05 (prvi meč 1:4)

Zanimljivosti :

- Lion još uvek nije osetio slast pobede protiv Ajaksa (dva remija i tri poraza)

- Lion je na 13 prethodnih susreta sa holandskim timovima ostvario šest pobeda, četiri remija i tri poraza (tri trijumfa, dva nerešena rezultata i poraz kod kuće)

- Susreti Liona sa holandskim timovima imali su isti konačan ishod kod kuće i na strani (pobeda-pobeda, remi-remi, poraz-poraz)

- Lion je ove sezone već odmeravao snage sa holandskim predstavnikom deklasiravši AZ Alkmar u šesnaestini finala Lige Evrope ukupnim rezultatom 11:2

- Ajaks je na 23 prethodna okršaja sa francuskim ekipama zabeležio 11 pobeda, pet remija i sedam poraza (četiri trijumfa, dva nerešena rezultata i pet izgubljenih utakmica u Francuskoj)

- Lion je slavio na sve tri prethodne utakmice u Ligi Evrope kod kuće postigavši čak 13 i primivši četiri gola (u proseku 4,33 postignutih i 1,33 primljenih pogodaka, tačno toliko koliko Lionu treba za produžetke sa Ajaksom)

- Lion je dvaput izborio prolaz posle poraza u gostima (poraz od Istanbula 1997. godine u Intertoto kupu (1:2), potom pobeda kod kuće 2:0 i u sezoni 2001/2002 kada je u prvom meču treće runde UEFA kupa izgubio od Klub Briža (1:4), potom kod kuće slavio sa 3:0)

- Lion je sveukupno u seriji od devet mečeva na kojima je odigrao 3+, a isti tip dolazio je na 13 prethodnih okršaja Liona kod kuće u svim takmičenjima

- Ajaks nije slavio na pet prethodnih evropskih gostovanja (tri remija i dva poraza)

- Ajaks je izgubio ukupno četiri meča u gostima sa razlikom od tri gola (računajući UEFA kup i Ligu Evrope)

- Ajaks je sedam puta poražen nakon što je slavio u prvom okršaju na svom stadionu, ali samo jednom sa više od jednog gola razlike

- Razdaljina od Amsterdama do Liona iznosi 750 kilometara

Projektovani sastavi :

LION (4-2-3-1): Lopes - Žale, Mamana, Dijahabi, Morel - Gonalon, Tusar - Korne, Toliso, Valbuena - Lakazet;

AJAKS (4-3-3): Onana - Veltman, Sančez, Virgever, Ridevald - Klasen, Šene, Zijeh - Traore, Dolberg, Junes.

Povrede i suspenzije :

LION: Janga-Mbiva (povređen), Mamana (povređen), Auar (povređen), Depaj (nema pravo nastupa)

AJAKS: Sinkgraven (povređen)

LUDI TIKET, četvrtak, 149.889 dinara: Hvala, Uroše!

LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.502.045 dinara: Uhvatio kvotu 8,50 u Madridu, ali je pao u Humskoj

KOŠARKA: Još jedna pobeda nedostaje Seltiksima kako bi uspeli da se plasiraju u finale konferencije u kom protivnika čeka aktuelni šampion lige Klivlend. Seltiksi su u petom meču slavili kod kuće s 123:101 i tako sa trećom pobedom na svom parketu drže prednost u odnosu na Vašington koji je, s druge strane, dobijao svoje utakmice u kojima je bio domaćin. Opširnije čitajte OVDE.

NAJAVA DANA (četvrtak, 11. maj): Crveni đavoli ciljaju Seltu u Ligi Evrope... Večernji košarkaški lov režiraju Španci i naravno NBA

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa).

Poštovani čitaoci portala MOZZART Sporta, ljubitelji klađenja i ostali, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. Početak dana sa vama će provesti Milan Cakić, a nešto kasnije priključiće mu se Nemanja Banović.

(FOTO: Action Images)