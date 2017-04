LIGA EVROPE (UŽIVO): Ajaks razbio Šalke! Četiri gola u Vigu, Junajted poveo, Bešiktaš se gosti

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

LIGA EVROPE

Ajaks - Šalke 2:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Klasen 23pen, 53/

Anderleht - Mančester Junajted 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Mhitarjan 37/

- Velika prilika za Junajted u 18. minutu. Ibrahimović je gađao, golman Anderlehta odbranio, a na odbitak naleteo Lingard i pogodio desnu stativu.

Selta - Genk 3:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Sisto 15, Aspas 18, Guideti 39 - Boetijus 10/

Lion - Bešiktaš 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Babel 15/

- Susret Liona i Bešiktaša još nije počeo usled nereda na stadionu u Francuskoj. Navijači domaćih su utrčali na teren, pošto su ih gostujuće pristalice zasule petardama.

Opširnije o dešavanjima na stadionu Liona čitajte OVDE.

FUDBAL: Pred vama su startne postave sa svih četiri susreta večerašnjeg programa Lige Evrope:

Nemanja Radoja u srcu je Selte pred duel sa Genkom, na čijoj klupi šansu čeka Bojan Nastić. Ivan Obradović je ne mestu levog beka Anderlehta, dok se Uroš Spajić nalazi na klupi za rezerve za okršaj sa Mančester Junajtedom. Duško Tošić nalazi se među 11 igrača Bešiktaša za dvoboj u Lionu, kao i Matija Nastasić u timu Šalkea pred susret u Amsterdamu sa Ajaksom.

KOŠARKA: Zagrebački Dom sportova je postalo mesto na kojem Crvena zvezda već po navici osvaja trofeje. Tamo gde se pre dve godine domogla prvog šampionskog prstena na Jadranu, a prošle obezbedila plasman u finale, ekipa Dejana Radonjića je stigla do trećeg uzastopnog trofeja u ABA ligi i potvrdila apsolutnu dominaciju u regionalnom takmičenju. Crveno-beli su održali još jedan čas košarke ekipi Veljka Mršića i naneli joj treći poraz u prilično silovitoj finalnoj seriji srpskog šampiona - 61:77. Opširnije čitajte OVDE.

KRAJ

Južna Afrika

Mamelodi - Supersport 5:0 (4:0)

/Danijels 7ag, Zvane 18, Mašaba 26, Bilijat 45, 62/

Platinum - Kejp Taun 2:4 (1:2)

/Mkabela 44, Botes 90+4 - Nodada 30, Majoro 43, Moseamedi 66, Ngoma 75/

POLUVREME

ABA liga, finale

Cedevita - Crvena zvezda 39:46 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

FUDBAL: Očekivalo se da crveno-beli napune mrežu davljenika iz Čačka. Međutim, kao da je kombinovanoj postavi srpskog šampiona u kori malog mozga već bio utorak i i Partizan. Za otaljvanje posla nisu kažnjeni, a mogli su: Crvena zvezda – Borac 2:0. Kompletan izveštaj čitajte OVDE.

FUDBAL: Partizan nastavlja poteru za Crvenom zvezdom i to prvom pobedom u Novom Pazaru u Superligi otkad se u tom gradu igra elitno fudbalsko takmičenje. Ali, opet Partizan nije mogao bez drame i preokreta. Na kraju: Novi Pazar - Partizan 1:3 i crno-beli ostaju na šest bodova zaostatka za Crvenom zvezdom, a sledećeg utorka nas čeka 154. Večiti derbi u prvom kolu plej-ofa. Opširnije OVDE.

UŽIVO: Cedevita - Crvena zvezda

KRAJ

Srbija 1

Crvena zvezda - Borac 2:0 (1:0)

/Kanga 36pen, Boaći 87/

Novi Pazar - Partizan 1:3 (1:0)

/Marković 3, Leonardo 73, Jevtović 90+1/

Voždovac - Čukarički 1:3 (0:2)

/Dražić 62 - Ožegović 18, 77, Kajević 44/

Metalac - Rad 1:2 (1:0)

Mladost - Spartak 4:1 (2:1)

Napredak - Bačka 2:0 (1:0)

Radnički Niš - Javor 0:1 (0:0)

Radnik - Vojvodina 0:0

POLUVREME

Južna Afrika

Mamelodi - Supersport 4:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Danijels 7ag, Zvane 18, Mašaba 26, Bilijat 45/

Platinum - Kejp Taun 1:2

/Mkabela 44 - Nodada 30, Majoro 43/

- Preokret Partizana u 73. minutu. Pogodio je Leonardo.

- Izjednačenje u Novom Pazaru, Uroš Đurđević je pogodio u 52. minutu. Kvota na pobedu crno-belih je trenutno 1,40!

POLUVREME

Srbija 1

Crvena zvezda - Borac 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Kanga 36pen/

Novi Pazar - Partizan 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Marković 3/

Voždovac - Čukarički 0:2 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Ožegović 18, Kajević 44/

Metalac - Rad 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Mladost - Spartak 2:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Napredak - Bačka 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Radnički Niš - Javor 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Radnik - Vojvodina 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- Crvena zvezda ima prednost od 36. minuta pošto je precizan sa bele tačke bio Gelor Kanga.

- Novi Pazar vodi! Ivan Marković je pogodio u trećem minutu. LIVE BET: Preokret Partizana vredi 1,85!

POSLEDNJE KOLO - UŽIVO

KRAJ

Kipar, plej-of

Apolon - APOEL 1:0 (1:0)

/Papulis 41/

Kipar, plej-aut

Nea Salamina - Doksa Katokopia 0:0

FUDBAL: Ukoliko Lion sledeće sezone želi da igra u Ligi šampiona, moraće dobro da se oznoji i osvoji Ligu Evrope. Lavovi zaostaju čak 16 bodova za Nicom, a koliko-toliko su obgrlili bezbedno mesto koje vodi u kvalifikacije za drugorangirano evropsko takmičenje. Kad se podvuče crta, Bruno Ženesio neće kalkulisati i sasvim je logično da jurne u napad od samog starta. Nije kao da je to nešto novo jer Lion generalno igra napadački. Ipak, ta ofanzivna igra ima i svoje negativne posledice - bušnu odbranu. Ženesio je na konferenciji pred ovaj meč kazao da je veoma zabrinut zbog grešaka koje njegovi puleni prave u odbrani, pogotovo na nedavnom porazu od Lorijana (1:4). Treba reći da je Ženesio za vikend malo promešao karte čuvajući neke igrače za Ligu Evrope, pre svega Aleksandra Lakazeta i Matjea Valbuenu.

Bešiktaš seje strah po turskoj Superligi, na pragu je osvajanja nove titule, te se u potpunosti može usmeriti na Evropu. A poznato je da je Bešiktaš, kao i Lion, prijatelj fudbala. Ipak, izostanci Rikarda Kvarežme i Vensana Abubukara prete da poruše koncepciju Šenola Guneša do temelja. Hteo to šef stručnog štaba Bešiktaša da prizna ili ne, gosti su i te kako osakaćeni u napadu.

Što se nas tiče, ovde je kec najrealniji (kvota 1,50), a možda i 1&3+ (kvota 1,95).

*** Vreme je za tortu :)

- Karles Pujol (39)

- Jelena Nikolić (35)

- Gari Kasparov (54)

- Safet Sušić (62)

- Beron Dejvis (38)

- Klaudio Bravo (34)

- Marko Grujić (21)

- Rudi Feler (57)

- Anderson (29)

FUDBAL: Bez obzira na briljantan Fajenordov start sezone, nedavna pobeda Bošove ekipe u derbiju sa rivalom iz Roterdama uz kasnije uverljive pobede nad AZ Alkmarom i NEC-om dovele su Ajaks na samo bod zaostatka za prvenstvenim liderom. Navijači Kopljanika ponovo veruju u mogućnost osvajanja titule prvaka Holandije, a Boš i njegovi igrači definitivno žele da pruže maksimum i u Ligi Evrope. U grupnoj fazi iza Ajaksa su završile snažne ekipe Selte, Panatinaikosa i Standarda, a u nokaut fazi tim iz Amsterdama bio je bolji od Legije i Kopenhagena koji su ove sezone uspješno igrali u Ligi šampiona. Glavni hendikep za domaćina u prvom susretu četvrtfinala predstavlja suspenzija najboljeg veznjaka Šenea, a na prošlom prvenstvenom susretu zbog lakše povrede nije bio najbolji strelac Dolberg. Mada, sprekuliše se da će napadač biti spreman za Šalke.

Sastav iz Gelzenkirhena se od početka sezone muči u Bundesligi, ali u Evropi Vajncirlovi puleni igraju sjajno i nalazi se u uskom krugu najvećih kandidata za osvajanje trofeja. Šalke je u grupnoj fazi dominirao protiv Krasnodara, Salcburga i Nice, a u nokaut fazi iz takmičenja je izbacila PAOK i Menhengladbach. Gosti nemaju problema sa izostancima, ali Vajncirl već duže ne računa na teže povređene defanzivce Babu, Nalda, Aoga i Učidu, kao i na napadača Embola. Šalke je favorit za prolazak dalje, pa bi već u prvom meču mogao do pozitivnog rezultata (tip X2&2+, kvota 1,95).

FUDBAL: Glavna asocijacija na Seltu su golovi. Neretko i Genk igra na gol više. Dakle, odmah da idemo u glavu i gađamo GG (kvota 1,87), a možda i GG3+ (2,35) i 3-5 (2,00). Kvote su malo jače, ali nama se ovo zaista čini kao realna opcija. Samo je potrebno da Jago Aspas ima svoj dan i da Genk nastavi onako kako je i ranije igrao na strani i to je to. Ako je nekom promaklo, čisto da zna da se Đuzepe Rosi ponovo povredio. Kako bilo, teško je očekivati da će Selta odstupiti od svoje napadačke filozofije, a poznato je da je klub sa Balaidosa u vrhu Primere kada se gleda prosečan broj golova na utakmicama. Trener domaćih Eduardo Barico najavio je da će presingom probati da natera Genk na grešku, što nagoveštava otvorenu igru obe ekipe od samog starta.

Genk je prepoznatljiv kao klub koji afirmiše i štancuje talente. Setite se samo Sergeja Milinković Savića, Vilfreda Ndidija, Kristijana Bentekea, Kevina de Brujnea, Tiba Kurtoe... Genkova postava je prosečno stara 23 godine i mahom je sastavljena od domaćih talenata. Ovaj belgijski klub je pokazao da ume da igra sa Špancima (dobili su Atletik Bilbao u grupnoj fazi sa 2:0), ali meč sa Seltom je druga dimenzija u odnosu na okršaje sa Astrom i Gentom, s obzirom na to da će domaćin večeras jurnuti na sve ili ništa. Jer, Selta će teško do Evrope, a opstanak u španskoj eliti je odavno osigurala.

VEST IZ AFRIKE: Alžir je angažovao četvrtog selektora u roku od 13 meseci. Reč je o Špancu Lukasu Alkarazu, koji je ranije sedeo na klupi brojnih španskih klubova. On je nedavno dobio otkaz u Granadi. Na kormilu Pustinjskih lisica nasledio je Belgijanca Žorža Lekensa.

FUDBAL: Očekivano, Mančester Junajted je pronašao svoje mesto u najigranijim parovima dana, ali iz opravdanog razloga ili tačnije - opravdanih razloga, nije na prvom mestu. Realno, daleko od toga da Junajted pruža uverljive partije ove sezone. Đavoli za advokate uporno pozivaju rezultate, ali nije to to što se očekuje od kluba takvog renomea kada je reč o igri. Ostrvski mediji i bivše legende, među kojima najviše Rio Ferdinand, neprestano bockaju Pola Pogbu zbog neadekvatnog ponašanja i neefikasnosti, a Francuz se brani time da su se vremena promenila i da nije napadač već vezista. Na to sve dodajte povrede koje zadaju glavobolje Žozeu Murinju (prvi golman David De Hea je pod znakom pitanja, nesigurni su i Ešli Jang i Antonio Valensija, a sigurno neće igrati kapiten Vejn Runi, drugi strelac tima Huan Mata i defanzivci Kris Smoling i Fil Džons). Junajted se nije proslavio na prošlom evropskom gostovanju u Rostovu, u nedelju ga čeka derbi sa Čelsijem, ali je i pored svega motiv neupitan, a on glasi - osvajanje Lige Evrope, odnosno direktan plasman u Ligu šampiona.

Anderleht, takođe, kuburi sa jednom, ali "vrednom" povredom. Najbolji strelac ekipe Lukaš Teodorčik će zbog povrede ramena najverovatnije zaigrati u drugom poluvremenu, dok će njegovo mesto u prvoj postavi zauzeti Isak Telan. Ogroman je hendikep za Anderleht izostanak prve puške koja je ove sezone postigla 28 golova u svim takmičenjima Trener Anderlehta Rene Vajler je poznat po igri na gol više i ofanzivnom pristupu još dok je sedeo na klupi Nirnberga, no pitanje je šta će biti od svega ovoga večeras kada mu u goste dolazi veliki Junajted. Utisak je da će sve zavisiti od raspoloženja Anderlehtovog dragulja Jurija Tilemansa koji će probati da zadrži ključ sredine terena u svojim rukama. Možda je ovde najsigurnije gađati X2&2+, šta kažete?

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta MOZZART kladionica. Ovo je pet najigranijih parova dana:

6504 LION - BEŠIKTAŠ (tip 1, kvota 1,55) - početak 21.05

6502 SELTA - GENK (tip 1, kvota 1,65) - početak 21.05

6501 ANDERLEHT - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,75) - početak 21.05

2705 NAPREDAK - BAČKA (tip 1, kvota 1,40) - početak 17.00

5242 OLIMPIJAKOS - AEK (tip 1, kvota 1,65) - početak 18.30

BET INFO - STATISTIKA: Vreme je za pet od pet

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Južne Afrike...

ABSA Premijeršip, 23. kolo

Utorak

Baroka - Fri Stejt 2:1 (1:0)

Bidvest - Golden Erouz 3:0 (1:0)

Čipa - Polokvane 0:0

Orlando Pajrats - Maricburg 2:0 (1:0)

Sreda

Ajaks - Hajlends 1:0 (1:0)

Blemfontejn - Kajzer Čifs 0:2 (0:1)

Četvrtak

Mamelodi - Supersport 18.00

Platinum - Kejp Taun 18.00

Serije:

Bez pobede: Mamelodi 5, Supersport 3

Bez nerešene: Platinum 5

Bez poraza: Kejp Taun 7

0-2: Supersport 4

2-3: Platinum 5

Zanimljivosti:

- Kejp Taun nije primio gol na tri prethodna gostovanja

- Kejp Taun nije primio gol na pet od sedam prethodnih okršaja

- Kejp Taun je postigao bar dva gola na pet od sedam poslednjih mečeva

- Mamelodi nije primio gol na četiri vezana domaćinstva

- Supersport je gubio na poluvremenu na 12 proteklih utakmica na strani

- Supersport je igrao X na 13 od 24 minulih mečeva

- Supersport je neporažen na 10 prethodnih gostovanja

- Mamelodi nije izgubio na osam minulih duela kod kuće

- Mamelodi je slavio protiv Supersporta na pet proteklih dvoboja

- Supersport je odigrao X na šest od sedam prethodnih gostovanja

(Podaci se odnose na Premijeršip, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

DAN VELIKIH POSLOVA: Potpisao i SMS!

ZVANIČNO: Gotovo je, završeno je, ozvaničeno je - Paulo Dibala ostaje veran Staroj dami do 2022. godine! Vest koju je fudbalska planeta toliko čekala, konačno je dobila potvrdu. Argentinski majstor parafirao je novi ugovor sa Juventusom i tako u paramparčad rasprštio sve Barselonine snove o kupovini Dragulja na leto! Opširnije OVDE.

HOKEJ: Počela je potera za lordom Stenlijem! Ljubitelji igre na ledu, navalite... Sve o plej-ofu najjače planetarne hokejaške lige potražite OVDE.

!OPREZ! Jasno je da su Partizan i Crvena zvezda favoriti pred današnje okršaje sa Novim Pazarom i Borcem, ali ne bi trebalo da smetnete sa uma da će večiti rivali danas MOŽDA biti oslabljeni. Još uvek se ne zna da li će ponajbolji igrač crno-belih Uroš Đurđević nastupiti protiv Pazaraca, a postoji mogućnost da Mičela Donalda odmene Uroš Račić ili Marko Poletanović.

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnja gošća u našoj redovnoj rubrici bila je pevačica Zorana Pavić. OVDE pogledajte za koje se tipove odlučila.

PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Kečevi u Vigu i Lionu, probajte sa GG na Anderleht - Mančester Junajted

FUDBAL: Na red je došla i domaća Superliga. Danas se igra poslednje, 30. kolo, posle čega sledi plej-of. Pažljivo čitajte...

Superliga Srbije, 30. kolo

Crvena zvezda - Borac 17.00

Voždovac - Čukarički 17.00

Metalac - Rad 17.00

Mladost - Spartak 17.00

Napredak - Bačka 17.00

Novi Pazar - Partizan 17.00

Radnički Niš - Javor 17.00

Radnik - Vojvodina 17.00

Serije:

Pobede: Crvena zvezda 5, Partizan 5, Napredak 4

Bez pobede: Borac 7, Metalac 6, Vojvodina 3

Bez nerešenog: Borac 10, Bačka 9, Radnik 7, Voždovac 7, Crvena zvezda 5, Javor 5, Partizan 5, Napredak 4, Rad 4, Novi Pazar 3

Porazi: Borac 7

Bez poraza: Partizan 23, Crvena zvezda 20, Napredak 5, Mladost 3

0-1: Borac 3, Javor 3

0-2: Mladost 8, Borac 3, Javor 3

2-3: Radnički 3

3+: Crvena zvezda 5

Zanimljivosti:

- Crvena zvezda je slavila protiv Borca na devet minulih okršaja na Marakani

- Borac je vezao tri poraza u gostima

- Crvena zvezda ja slavila na poluvremenu na pet proteklih okršaja kod kuće

- Borac nije postigao gol na tri protekle utakmice

- Voždovac je odigrao 3+ na četiri minula duela kod kuće

- Voždovac sačuvao svoj gol na četiri protekla duela sa Čukaričkim kod kuće

- Čukarički je postigao bar gol na osam minulih duela

- Rad i Metalac su odigrali nerešeno na tri protekla susreta

- Metalac nije dao gol na šest minulih mečeva

- Metalac je slavio samo dvaput na 22 protekla okršaja

- Rad je ostvario samo tri pobede na 16 prethodnih duela

- Mladost je odigrala 0-2 na pet proteklih mečeva kod kuće

- Spartak je odigrao 0-2 na pet od šest prethodnih utakmica

- Mladost i Spartak su odigrali 0-2 na četiri protekla susreta

- Mladost nije postigla gol na četiri protekla susreta sa Spartakom

- Mladost je sačuvala svoj gol na sedam od 10 proteklih duela kod kuće

- Napredak je sačuvao svoj gol na tri minula okršaja

- Napredak je odigrao 3+ na tri protekla susreta kod kuće

- Bačka nije postigla gol na šest od sedam prethodnih gostovanja

- Napredak je sačuvao svoj gol na četiri od šest proteklih duela kod kuće

- Novi Pazar nije postigao gol na sedam od 10 poslednjih mečeva

- Partizan je neporažen na 10 proteklih gostovanja

- Partizan nije izgubio na 20 od 24 protekla gostovanja

- Partizan je slavio na osam od 10 minulih mečeva na strani

- Javor je slavio samo dvaput na 12 minulih gostovanja

- Radnički je samo jednom poražen na sedam prethodnih utakmica

- Radnički je odigrao GG na pet od šest prethodnih duela

- Radnički nije izgubio na 14 od 17 minulih mečeva kod kuće

- Radnik je postigao bar gol na osam prethodnih utakmica kod kuće

- Radnik je primio bar dva gola na pet od sedam minulih mečeva

(Podaci se odnose na Superligu Srbije, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

*** Nama ovde posebno bode oči da su Mladost i Spartak pretplaćeni na 0-2. Da li je ovo fiks dana?

KOŠARKA: Bacite pogled na prosečan broj postignutih poena i postavljene granice u MOZZART kladionicama pred treći meč finalne serije ABA lige između Cedevite i Crvene zvezde.

Šurna (Cedevita, prosek 8,3), granica 7,5

Babić (Cedevita, prosek 10,3), granica 7,5

Begić (Cedevita, prosek 5,3), granica 5,5

Bilan (Cedevita, prosek 12), granica 12,5

Tomas (Cedevita, prosek 7,6), granica 9,5

Džejms (Cedevita, prosek 9,5), granica 11,5

POGLEDAJTE KVOTE ZA VEČERAŠNJI MEČ

Dženkins (Crvena zvezda, prosek 9,8), granica 12,5

Mitrović (Crvena zvezda, prosek 7,2), granica 5,5

Bjelica (Crvena zvezda, prosek 9,3), granica 6,5

Gudurić (Crvena zvezda, prosek 9,2), granica 9,5

Simonović (Crvena zvezda, prosek 10,1), granica 11,5

Dangubić (Crvena zvezda, prosek 7,8), granica 5,5

Volters (Crvena zvezda, prosek 9,1), granica 7,5

Kuzmić (Crvena zvezda, prosek 9,8), granica 10,5

*** granice i kvote su podložne promenama

FUDBAL: Vreme je za Ligu Evrope! Obratite pažnju na zanimljivosti, povređene i suspendovane igrače.

LION - BEŠIKTAŠ 21.05

- Lion i Bešiktaš se susreću po prvi put u evropskim takmičenjima

- Lion je protiv turskih klubova zabeležio pet pobeda, četiri poraza i jedan remi (tri trijumfa i dva izgubljena meča kod kuće)

- Bešiktaš je poražen na sva tri minula gostovanja u Francuskoj

- Lion je postigao 16 golova na četiri minule evropske utakmice

- Bešiktaš je jedini preostali aktuelni nacionalni šampion koji se takmiči u Ligi Evrope

- Bešiktaš je samo jednom poražen na 10 minulih gostovanja u svim takmičenjima

- Lion je ostvario devet trijumfa na 11 proteklih utakmica kod kuće u svim takmičenjima

- Od Istanbula do Liona ima 2.000 kilometara

Povrede i suspenzije:

Lion: Gonalon

Bešiktaš: Abubakar (drugi strelac tima), Erkin, Kvarežma

AJAKS - ŠALKE 21.05

- Ajaks i Šalke se susreću po prvi put u evropskim takmičenjima

- Ajaks je na 32 protekle utakmice sa nemačkim klubovima ostvario 20 pobeda, pet remija i sedam poraza (12 pobeda, po remi i poraz u Amsterdamu)

- Šalke je zabeležio tri pobede, remi i četiri poraza na osam prethodnih okršaja sa holandskim ekipama (remi i četiri poraza u Holandiji, bez izgubljenog meča)

- Ajaks je neporažen na 11 proteklih evropskih mečeva kod kuće (šest pobeda i pet remija), od čega je slavio na poslednjih pet

- Šalke je neporažen na pet prethodnih mečeva u Ligi Evrope u Gelzenkirhenu (tri pobede i dva remija)

- Od Gelzenkirhena do Amsterdama ima 175 kilometara

- Ajaks je neporažen na 19 minulih utakmica na svom stadionu u svim takmičenjima (18 pobeda i jedan remi)

- Šalke je samo jednom slavio na šest proteklih gostovanja

- Ajaks je na svom stadionu postigao 15 golova na pet proteklih utakmica u svim takmičenjima

Povrede i suspenzije:

Ajaks: Dolberg (verovatno će igrati), Šene (suspendovan)

Šalke: Stambuli (pod znakom pitanja), Čupo-Moting, Koke, Baba, Naldo, Učida, Aogo, Embolo

SELTA - GENK 21.05

- Selta i Genk se prvi put sastaju u evropskim takmičenjima

- Selta je ove sezone dvaput remizirala sa Standardom iz Liježa u grupnoj fazi

- Genk je na prethodnih sedam mečeva sa španskim ekipama ostvario samo jednu pobedu, uz četiri remija i tri poraza (remi i tri izgubljena meča u Španiji)

- Genk je samo jednom poražen na sedam minulih gostovanja u svim takmičenjima

- Genk je postigao bar dva gola na sedamprethodnih evropskih gostovanja

- Genk je neporažen kod kuće u Evropi ove sezone (sedam pobeda i remi)

- Selta je na osam prethodnih mečeva zabeležila četiri pobede i isto toliko poraza

- Od Genka do Viga ima 1.500 kilometara

Povrede i suspenzije:

Selta: Rosi, Blanko (pod znakom pitanja, verovatno ne igra), Guideti (pod znakom pitanja, verovatno ne igra), Lemos (pod znakom pitanja, verovatno ne igra)

Genk: Karelis, Bizot, Vouters

ANDERLEHT - MANČESTER JUNAJTED 21.05

- Anderleht i Mančester Junajted se susreću po sedmi put (Anderleht je ostvario dve pobede, remi i tri poraza)

- Anderleht je na 32 prethodna evropska susreta sa engleskim timovima ostvario sedam pobeda, pet remija i 20 poraza (sedam trijumfa, tri nerešena rezultata i sedam izgubljenih duela u Briselu, dva remija i 15 poraza u Engleskoj)

- Anderleht je slavio na pet od šest minulih evropskih mečeva na svom stadionu

- Mančester Junajted je neporažen na šest prethodnih evropskih mečeva (pet pobeda i remi)

- Mančester Junajted nije poražen na 21 prethodnom meču u Premijer ligi

- Mančester Junajted nije izgubio na 32 od 34 poslednjih utakmica u svim takmičenjima

- Zlatan Ibrahimović je noseći dres PSŽ-a postigao četiri gola na prethodnom gostovanju Anderlehtu

- Mančester Junajted je odigrao sa 1-2 gola u prvom poluvremenu na osam od devet minulih gostovanja u svim takmičenjima

- Fudbaleri Mančestera su do Brisela prevalili 550 kilometara

Povrede i suspenzije:

Anderleht: Teodorčik (najbolji strelac, pod znakom pitanja), Nahar (verovatno neće igrati)

Mančester Junajted: Valensija (pod znakom pitanja), Jang (pod znakom pitanja), De Hea (prvi golman, pod znakom pitanja), Runi (kapiten), Mata (drugi strelac tima), Džons, Smoling

KOŠARKA: „Cedevita će na svom parketu dati sve od sebe da nas savlada, pokazali su veliku želju, motivaciju i karakter i u drugom poluvremenu drugog meča u Beogradu, ali mi želimo da odgovorimo. Ova finalna serija se igra u takvom ritmu, da moramo da koristimo svaki trenutak, da osim za regeneraciju ekipe, izvršimo i neke korekcije, što nije nimalo lako, kako bismo još jednom dali maksimum i došli do dobrog rezultata“, rekao je trener crveno-belih Dejan Radonjić.

POGLEDAJTE KVOTE ZA VEČERAŠNJI MEČ

Zvezdi je ovo šesta serija na tri dobijene utakmice u poslednje tri godine, a tri od prethodnih pet crveno-beli su rešili u svoju korist rezultatom 3:1, dok je dva puta bilo 3:0. U pomenutoj sezoni 2014/2015. Radonjićev sastav je prvo tim rezultatom u polufinalu savladao Partizan, ali je išao težim putem, jer su crno-beli slavili u drugom meču, pa su crveno-beli pred protivničkim navijačima morali da vade vizu za finale. Poslednji put Zvezda je sa 3:1 takođe dobila večitog rivala i to u prošlosezonskom finalu Superlige. Srpski šampion je u seriji (1-1-1-1-1) dobio prvi, drugi i četvrti meč, dok je Partizanu pripao treći. Kompletnu najavu kolege Nenada Jovanovića pogledajte OVDE.

KOŠARKA: Drama, drama, drama, do poslednjeg trenutka! Ali, sada je sve jasno - spuštena je zavesa na prvi deo NBA lige! A na Istoku je konačno rešeno kako će izgledati završna tabela i parovi plej-ofa!

U „minut do 12“ liniju za doigravanje uhvatili su Čikago Bulsi, koji su u poslednjoj utakmici ligaškog dela razneli Bruklin sa čak 39 poena razlike - 112:73!

Jokićeve monstruozne brojke za kraj! Da mu Big Šek pozavidi (VIDEO)

U meču gde praktično nijednog trenutka nije bilo neizvesnosti ili drame pobednički tim predvodio je Džimi Batler sa 25 poena, dok je Pol Cipzer pribeležio 21 koš. Kod Bruklina najefikasniji bio je novajlija Arči Gudvin sa 20 poena, čemu je pridodao još sedam skokova i četiri asistencije. Opširnije OVDE.

LUDI TIKET, četvrtak, 166.561 dinar: Veruj u Monako, isplati se!

LUDI TIKET (-), četvrtak, 50.000.000 dinara: Gađao MAKSIMALU sa 50 dinara i jedan par ga oborio!

