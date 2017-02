KLADIONIČARSKI DAN (četvrtak, 16. februar): BONUS KVOTA 500 - pogodite dve kvote u LE od 3,00 i više!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta MOZZART kladionica. Ovo je pet najigranijih parova dana:

6509 OLIMPIJAKOS - OSMANLI (tip 1, kvota 1,70), početak 19.00

6511 ATLETIK BILBAO - APOEL (tip 1, kvota 1,35), početak), početak 21.05

6514 MANČESTER JUNAJTED - SENT ETJEN (tip 1, kvota 1,28), početak 21.05

6507 GENT - TOTENHEM (tip 2, kvota 1,75), početak 19.00

6504 MENHENGLADBAH - FJORENTINA (tip 1, kvota 1,90), početak 19.00

POVREDE I SUSPENZIJE: Bacite pogled na koje igrače određeni timovi neće moći da računaju. Bogami, ima ih prilično...

KRASNODAR - FENERBAHČE 17.00

Krasnodar: Grankvist (suspendovan), Mamaev

Fenerbahče: Škrtel (suspendovan), Kaldirim (verovatno neće igrati)

AZ ALKMAR - LION 19.00

AZ Alkmar: Johanson (suspendovan), Vlar (kapiten), Kutinjo

Lion: Morel (pod znakom pitanja), Rafael, Valbuena (drugi najbolji strelac), Depaj

MENHENGLADBAH - FJORENTINA 19.00

Menhengladbah: Azar (verovatno će igrati), Elvedi, Hofman, Rafael (drugi najbolji strelac), sva trojica pod znakom pitanja, Dukure, Traore, Šulc

Fjorentina: Kjeza (suspendovan), Dragovski

ROSTOV - SPARTA PRAG 19.00

Rostov: Džanaev (prvi golman, pod znakom pitanja), Lacutkin

Sparta Prag: Rosicki, Mareček (obojica verovatno neće igrati), V. Kadlec, M. Fridek, Zahustel

GENT - TOTENHEM 19.00

Gent: Kubo, Maton, Rabiju, Bjedov, Teki

Totenhem: Rouz, Vertongen, Lamela

OLIMPIJAKOS - OSMANLI 19.00

Olimpijakos: Da Kosta (suspendovan), Kapino

Osmanli: Bez suspendovanih, povređenih, rovitih...

SELTA - ŠAHTJOR 19.00

Selta: Bez povređenih, rovitih, suspendovanih...

Šahtjor: Stepanenko (suspendovan), Fereira (najbolji strelac, pod znakom pitanja)

LUDOGOREC - KOPENHAGEN 19.00

Ludogorec: Vitinja

Kopenhagen: Amankva, Tomsen

ASTRA - GENK 19.00

Astra: Mansali, Loven (suspendovani), Buđema (verovatno neće igrati)

Genk: Karelis (najbolji strelac), Bizo, Vanzer, Vuters, Devust (verovatno neće igrati), Malinovski (verovatno neće igrati), Sušić (verovatno neće igrati)

PAOK - ŠALKE 21.05

PAOK: Bez povređenih, suspendovanih, rovitih...

Šalke: Baba, Embolo, Avdijaj, Di Santo, Učido (poslednja trojka verovatno neće igrati)

HAPOEL BER ŠEVA - BEŠIKTAŠ 21.05

Hapoel Ber Ševa: Barda, Buzaljo, Gadir, Korhut, Melkson

Bešiktaš: Bek, Adrijano, Vensan Abubakar (suspendovani), Ba, Erkin

VILJAREAL - ROMA 21.05

Viljareal: Bez povređenih, suspendovanih, rovitih...

Roma: Florenci (verovatno neće igrati)

MANČESTER JUNAJTED - SENT ETJEN 21.05

Mančester Junajted: Runi (kapiten), Kerik, Džons

Sent Etjen: M'Beng, Norden, Tanane, Sederlund

ANDERLEHT - ZENIT 21.05

Anderleht: Nahar, Mbođi, Apija, Trebel

Zenit: Keržakov (verovatno neće igrati), Novoselcev, Rijazancev

LEGIJA - AJAKS 21.05

Legija: Broz, Mulen (obojica pod znakom pitanja), Kopčinski (verovatno neće igrati), Jedrejčik, Žežničak, Kopčinski

Ajaks: De Ligt, Klemen

ATLETIK BILBAO - APOEL 21.05

Atletik Bilbao: Arizabalaga, Merino

APOEL: Orlandi

FUDBAL: Ta-na-na-naaaa! Posle Lige šampiona na redu je - Liga Evrope! Naravno, spremili smo za vas zanimljivosti pred mečeve šesnaestine finala drugorangiranog evropskog takmičenja koje će vam, nadamo se, biti od koristi pri sastavljanju tiketa.

Zanimljivosti:

KRASNODAR - FENERBAHČE 17.00

- Krasnodar je bez pobede na četiri prethodna duela u Evropi

- Fenerbahčeovih šest minulih duela sa ruskim timovima je okončano sa dve pobede, tri remija i porazom

- Fenerbahče je postigao gol na 14 prethodnih duela u svim takmičenjima

- Krasnodar je poražen jednom na 15 proteklih mečeva kao domaćin u svim takmičenjima

AZ ALKMAR - LION 19.00

- AZ Alkmar nikada nije poražen u sudaru sa francuskim timovima, na tri duela je dva puta slavio

- Lion je na deset susreta sa holandskim rivalima ostvario četiri pobede, četiri remija i dva poraza

- Lion je igrao 2-3 na četiri od pet poslednjih utakmica u svim takmičenjima

- AZ Alkmar je igrao GG na sedam od osam minulih okršaja u svim takmičenjima

MENHENGLADBAH - FJORENTINA 19.00

- Menhengladbah nije pobedio na tri protekla domaćinstva u Evropi

- Fjorentina je slavila samo na dva od deset okršaja sa nemačkim predstavnicima

- Menhengladbah je postigao barem gol na devet poslednjih duela kod kuće u svim takmičenjima

- Fjorentina je igrala 3+ na sedam od osam prethodnih duela

ROSTOV - SPARTA PRAG 19.00

- Sparta je na 13 dvoboja sa ruskim timovima ostvarila četiri pobede, pet remija i četiri poraza

- Rostov je pobedio jednom na šest proteklih mečeva u Evropi

- Rostov je poražen jednom na 22 minula susreta kod kuće u svim takmičenjima

- Sparta je izgubila jednom na 16 poslednjih mečeva u svim takmičenjima

GENT - TOTENHEM 19.00

- Totenhem nije slavio na prethodna četiri susreta u Belgiji

- Gent je na pet proteklih duela igrao 0-2 u svim takmičenjima

- Totenhem je na šest od osam minulih susreta u svim takmičenjima igrao NG

OLIMPIJAKOS - OSMANLI 19.00

- Olimpijakos je ostvario jedan trijumf i dva poraza u sudarima sa turskim timovima

- Olimpijakos je poražen jednom na 27 poslednjih mečeva

- Olimpijakos je igrao NG na šest od osam prethodnih duela u svim takmičenjima

- Osmanli je na sedam od devet proteklih utakmica igrao NG

SELTA - ŠAHTJOR 19.00

- Selta je pobedila Šahtjor ukupnim rezultatom 1:0 u okviru 3. kola Kupa UEFA u sezoni 2000/01

- Šahtjor je vezao osam pobeda u Evropi

- Selta je neporažena kod kuće u Evropi ove sezone

- Selta je izgubila jednom na 16 minulih domaćinstava u svim takmičenjima

- Šahtjor ne zna za poraz na 30 vezanih utakmica, a samo tri puta je remizirao

LUDOGOREC - KOPENHAGEN 19.00

- Kopenhagen je protiv bugarskih timova ostvario tri pobede i jedan poraz

- Ludogorec je bez pobede na sedam vezanih duela u Evropi

- Ludogorec je neporažen na 16 prethodnih sudara u svim takmičenjima

- Kopenhagen je igrao NG na četiri od pet proteklih duela u svim takmičenjima

ASTRA - GENK 19.00

- Astra je neporažena na četiri minule evropske utakmice (dve pobede i isto toliko remija), a započela je grupnu fazu Lige Evrope sa dve izgubljene utakmice

- Genk je slavio na četiri od pet poslednjih evropskih mečeva, od čega na tri nije primio gol

- Genk je do grada Đurđu putovao 2.100 kilometara

- Astra je neporažena na tri prethodna takmičarska okršaja na svom stadionu

PAOK - ŠALKE 21.05

- Šalke je neporažen na šest minulih susreta sa grčkim ekipama

- PAOK je slavio u Evropi na samo dva od proteklih pet mečeva kod kuće

- PAOK je postigao bar dva gola na šest od poslednjih sedam takmičarskih duela kod kuće, od čega je na pet od sedam dao tri ili više

- PAOK je vezao tri pobede kod kuće u svim takmičenjima

- Šalke je odigrao GG na četiri od pet proteklih gostovanja u svim takmičenjima, a GG3+ na tri od pet minulih mečeva na strani

HAPOEL BER ŠEVA - BEŠIKTAŠ 21.05

- Bešiktaš je neporažen na četiri minula susreta sa izraelskim timovima (skor od po jedne pobede i remija u Izraelu)

- Hapoel Ber Ševa je izgubio samo jedan od osam proteklih evropskih mečeva kod kuće

- Bešiktaš je bez pobede na tri minule evropske utakmice

- Bešiktaš je odigrao GG na pet od proteklih šest gostovanja u svim takmičenjima

- Hapoel Ber Ševa je postigao bar dva gola na šest od poslednjih sedam mečeva kod kuće u svim takmičenjima

VILJAREAL - ROMA 21.05

- Viljareal je na prethodnih 18 mečeva sa italijanskim klubovima ostvario sedam pobeda, pet remija i šest poraza (sedam trijumfa, po remi i poraz kod kuće i nijednu pobedu, četiri nerešene i čak pet izgubljenih mečeva u Italiji)

- Roma je na 26 minulih okršaja sa španskim ekipama ostvarila devet pobeda, četiri remija i čak 13 poraza (šest pobeda, isto toliko poraza i jedan remi kod kuće, po tri trijumfa i remija i sedam poraza u Španiji)

- Zanimljivo, minule četiri utakmice Viljareala u Evropi završene su identičnim rezultatom - 2:1 (dvaput je slavio domaćin i isto toliko puta gost)

- Roma je šest od proteklih sedam gostovanja u svim takmičenjima odigrala 0-2, ali i NG

- Viljareal je šest poslednjih mečeva kod kuće u svim takmičenjima odigrao 0-2

MANČESTER JUNAJTED - SENT ETJEN 21.05

- Zlatan Ibrahimović je igrajući za Pari Sen Žermen postigao 14 golova na 13 susreta sa Sent Etjenom

- Mančester Junajted je slavio na tri protekle evropske utakmice kod kuće, a neporaženi su na 14 poslednjih mečeva na Old Trafordu (11 pobeda i tri remija) još od 2013. godine

- Sent Etjen nije poražen na 10 poslednjih utakmica u Evropi (po pet pobeda i remija)

- Mančester Junajted nije izgubio od francuskih timova na Old Trafordu na 12 proteklih mečeva

- Mančester Junajted je odigrao NG na četiri protekla takmičarska duela; isti tip je došao na pet od minulih šest okršaja Crvenih đavola kod kuće u svim takmičenjima

- Sent Etjen je odigrao NG na tri protekla gostovanja, te na ukupno pet proteklih mečeva u svim takmičenjima

ANDERLEHT - ZENIT 21.05

- Zenit vodi protiv Anderlehta sa 3:1 po broju pobeda u međusobnim evropskim susretima

- Đulijano iz Zenita uz Arica Adurica (Atletik Bilbao) sa šest golova zauzima vodeće mesto na listi strelaca Lige Evrope u dosadašnjem toku sezone

- Anderleht je postigao 14 golova na pet proteklih evropskih okršaja kod kuće

- Anderleht ove sezone ima samo tri poraza kod kuće u svim takmičenjima

LEGIJA - AJAKS 21.05

- Legija je primila 25 golova na sedam proteklih evropskih utakmica

- Ajaks je u sezoni 2014/2015 ukupnim rezultatom 4:0 potukao Legiju u šesnaestini finala Lige Evrope

- Ajaks je poslednja tri meča u Erediviziji odigrao 2-3

- Ajaks je vezao pet pobeda u Erediviziji i u seriji je od tri trijumfa na strani u najelitnijem holandskom šampionatu

ATLETIK BILBAO - APOEL 21.05

- APOEL nije slavio protiv španskih timova na 14 prethodnih susreta (pet remija i devet poraza)

- Aric Aduric (Atletik Bilbao) uz Đulijana iz Zenita sa šest golova zauzima vodeće mesto na listi strelaca Lige Evrope u dosadašnjem toku sezone

- APOEL je neporažen na sedam proteklih gostovanja u svim takmičenjima (šest pobeda i remi)

- Atletik Bilbao je ove sezone kod kuće zabeležio samo jedan poraz

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u našoj redovnoj rubrici bio je nekadašnji košarkaš Milenko Savović. OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

FUDBAL: Evo nekoliko predloga iz naše redovne rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA. Ostatak potražite OVDE.

OLIMPIJAKOS-OSMANLI (tip 1, kvota 1,65), početak 19.00

Debitant Osmanli ostavio je solidan utisak u grupnoj fazi Lige Evrope u kojoj se specijalizovao za 2-3, GG i 2UG 2+. Olimpijakos je neuporedivo iskusniji, u mnogo boljoj je formi i sjajno igra na svom terenu, stoga mu i dajemo prednost, a kvota na keca mogla bi da vam bude 1,75.

LEGIJA - AJAKS (tip 2, kvota 2,15), početak 21.05

Pre dve godine Ajaks je u istoj ovoj fazi Lige Evrope pobedio Legiju sa 3:0 i 1:0, i to preko simultanki Arkadijuša Milika. Poljak je odavno u Napoliju, Kopljanici su slabiji nego 2015, a Legionari "namazaniji", međutim verujemo da bi mogla da dođe dvojka. Kvota je vredna rizika.

KOŠARKA: Mega Leksu se tron na niškoj tvrđavi trese, napadi stižu sa sedam različitih strana. Sada nas još samo sati dele od početka jubilarnog petnaestog izdanja Kupa Radivoja Koraća, gde će Dejan Milojević i njegova mlada četa pokušati da odbrani Žućkovu levicu, a Crvena zvezda, Partizan, FMP, Dunav, Vršac, Dinamik i Spartak pokušaće da dođu do svetog grala srpske košarke. Dosadašnja iskustva iz svih duela najboljih srpskih klubova na Kupu naučila su nas da uvek postave lestvicu na jedan nov nivo i što je najvažnije - nikada nije dosadno.

Odbrojavanje može da počne – kreću bitke za prvi trofej u sezoni

Zato smo na dan početka završnog turnira Kupa Radivoja Koraća odlučili smo da za vas izvučemo nekoliko zanimljivih brojki, ali i sastavimo listu najkorisnijih igrača svih turnira u 21. veku, kao i najboljih strelaca.

SPECIJAL - Kup Radivoja Koraća: Zvezda veliki favorit, kvota na Partizan 3,30, a na Vršac i Dunav 750!

Pitanje koje se odmah na startu nameće jeste - kada će pasti rekord Igora Rakočevića star ravno deceniju i po? U jubilarnom desetom izdanju Kupa Jugoslavije, tadašnja vedeta Budućnosti pružila je dosad najbolji performans i u tri utakmice pribeležila čak 81 koš.

Opširnije u najavi kolege Nikole Stojkovića.

LUDI TIKET, četvrtak, 343.000 dinara: Tri sedmice za sreću i SJAJAN dobitak!

KOŠARKA: Srpski derbi u NBA ligi pripao je Nemanji Bjelici! Njegova Minesota savladala je jutros Denver Nikole Jokića rezultatom 112:99, a naš dvojac imao je vrlo zapaženu minutažu! Trener Vulfsa Tom Tibodo posle dužeg vremena dao je Bjelici skoro punih pola sata, dok je Jokić podelio minutažu sa novim igračem Nagetsa Mejsonom Plamlijem (obojica po 33 minuta) i za to vreme uspeo da upiše novi dabl dabl učinak - 15 poena i 14 sokova.

Mladi Somborac odigrao je možda lošije nego prethodnih noći, ali složićete se da kada "slabiji" učinak čini dabl-dabl onda to znači da je neko izrastao u ozbiljnu NBA zverku. Da njegova partija ponose epitet "slabija" doprineo je pre svega šut iz igre. Jokić nije bio preterano raspoložen pa je pogodio svega šest puta iz 19 pokušaja (2/5 za tri), ali zato je to nadoknadio sa 14 uhvaćenih lopti, po četiri asistencije i rampe, odnosno dve ukradene lope. Opširnije OVDE.

REZULTATI NBA LIGE

Klivlend - Indijana 113:104

/Džejms 31 - Robinson 19/

Orlando - San Antonio 79:107

/Vučević 16 - Oldridž 23/

Boston - Filadelfija 116:108

/Tomas 33 - Šarić 20/

Bruklin - Milvoki 125:129

/Lopez 36 - Andetokumbo 33/

Detroit - Dalas 98:91

/Džekson 22 - Novicki 24/

Toronto - Šarlot 90:85

/Lauri 21 - Kaminski 27/

Hjuston - Majami 109:117

/Harden 38 - Vejters 23/

Memfis - Nju Orleans 91:95

/Konli 17 - Hil 23/

Denver - Minesota 99:112

/Haris 22 - Vigins 40/

Finiks - LA Lejkers 137:101

/Bledso 25 - Vilijams 21/

Juta - Portland 111:88

/Hejvord 22 - Mekalum 18/

Oklahoma - Njujork 116:105

/Vestbruk 38 - Entoni 30/

Golden Stejt - Sakramento 109:86

/Tompson 35 - Barns 15/

LA Klipers - Atlanta 99:84

/Grifin 17 - Šreder 15/

LUDI TIKET (-), četvrtak, 12.597.313 dinara: Čudesni pogoci i veliki promašaj u Škotskoj

NAJAVA DANA (četvrtak, 16. februar): Liga Evrope i košarkaški kupovi

